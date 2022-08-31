Как СССР и Запад обменивали раскрытых шпионов

В Германии был даже специальный «шпионский мост» для таких сделок.

Абеля на Пауэрса

Самый известный обмен захваченными разведчиками в период Холодной войны произошел 10 февраля 1962 года на Глиникском мосту, где проходила граница между Германской Демократической Республикой (ГДР) и Западным Берлином. Именно здесь резидента советской разведки в США Рудольфа Абеля обменяли на сбитого над территорией СССР летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса.

Рудольф Абель на суде в 1957 году. PhotoQuest/Getty Images PhotoQuest/Getty Images

Рудольф Абель (настоящее имя — Вильям Фишер) работал в Северной Америке с 1948 года. Здесь он добывал информацию об экономическом и военном (в том числе ядерном) потенциале США, создавал и руководил агентурными сетями. В 1957 году он был арестован ФБР в результате предательства одного из своих советских коллег.

Разведчик категорически отказался сотрудничать с американскими спецслужбами и был приговорен судом к 32 годам тюрьмы за шпионаж. «Все, что Абель делал, он совершал по убеждению, а не за деньги. Я бы хотел, чтобы мы имели трех-четырех таких человек, как Абель, в Москве», — говорил о нем директор ЦРУ Аллен Даллес.

Фрэнсис Гэри Пауэрс после возвращения в США в 1962 году. Bettmann/Getty Images Bettmann/Getty Images

СССР планировал вызволить Абеля, отдав американцам схваченного летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса, чей самолет-разведчик U-2 был сбит 1 мая 1960 году над территорией СССР, когда производил фотосъемку стратегически важных объектов.

Для США, однако, такая сделка казалась неравноценной. За столь ценную фигуру, как Абель, Москве пришлось отдать им еще несколько захваченных агентов.

Винна на Молодого

Советский разведчик Конон Молодый работал в Великобритании с 1955 года, выдавая себя за предпринимателя Гордона Лонсдейла. Ему удалось завербовать шифровальщика ВМФ Великобритании Гарри Хоутона и годами снабжать Москву секретными сведениями касательно состояния британского подводного флота. Хоутон при этом был уверен, что работает на американскую разведку (слежка союзников друг за другом не была тогда чем-то из ряда вон выходящим).

Конон Молодый в 1965 году. Sunday People/Mirrorpix/Getty Images Sunday People/Mirrorpix/Getty Images

Молодый-Лонсдейл оказался к тому же способным бизнесменом. Незадолго до своего провала в 1961 году (его сдал один польский перебежчик) разведчик получил из рук королевы Елизаветы II почетную грамоту «за большие успехи в развитии предпринимательской деятельности на благо Соединенного Королевства».

СССР и Великобритания договорились обменять Молодого на завербованного Ми-6 британского бизнесмена Гревилла Винна, который обеспечивал связь с работавшим на западные спецслужбы полковником ГРУ Олегом Пеньковским. До того, как в 1962 году Винн и Пеньковский были арестованы КГБ, последний успел передать Вашингтону и Лондону более 5500 секретных документов и сдать им сотни советских агентов. 16 мая 1963 года он был расстрелян.

Гревилл Винн после возвращения в Великобританию из Советского Союза в 1964 году. Dennis Oulds/Central Press/Getty Images Dennis Oulds/Central Press/Getty Images

В полшестого утра 22 апреля 1964 года на одном из участков границы между ГДР и ФРГ встретились два автомобиля. «Из "той" машины вышли четыре человека — вспоминал Молодый, — Среди них был и Винн. Он выглядел испуганным и жалким, совершенно непохожим на его подретушированные фотографии, которые печатали газеты. Двое мужчин, стоявших по бокам, слегка поддерживали его. Казалось, отпусти они руки — и он рухнет прямо на шоссе… Участники обмена построились лицом друг к другу вдоль осевой линии шоссе. Советский консул произнес слово "обмен" на русском и английском языках, и я даже не понял, как оказался в машине. В "своей" машине. Среди своих. Наконец среди своих».

Четверых на двадцать три

Мариан Захарский стал самым успешным польским разведчиком в истории. В 1977 году он обосновался в США и стал работать в иллинойской станкостроительной фирме Polish American Machinery Company. Захарскому удалось войти в доверие и завербовать ведущего эксперта военно-промышленной авиастроительной компании Hughes Aircraft Уильяма Холдена Белла, дом которого находился по соседству с домом поляка.

Мариан Захарский. Silar (CC BY-SA 3.0) Silar (CC BY-SA 3.0)

Разведчик регулярно передавал в Варшаву секретные сведения, касающиеся истребителей F-15, противотанковых ракет TOW, ракет «воздух-воздух» Phoenix, танка M1 Abrams, зенитных комплексов Patriot и другого оружия. Польша незамедлительно передавала эти важнейшие сведения СССР.

В 1981 году Мариан Захарский был раскрыт и арестован ФБР, и с тех пор польская разведка безуспешно пыталась вызволить своего самого ценного агента. В конце концов, к переговорам подключили ГДР и Советский Союз, который и организовал обмен.

Глиникский мост. Bettmann/Getty Images Bettmann/Getty Images

11 июня 1985 года произошел самый массовый обмен разведчиками за всю эпоху Холодной войны. По «шпионскому мосту» (как прозвали Глиникский мост) на Запад отправились 23 захваченных агента западных спецслужб, в обратном направлении шли четыре разведчика Восточного блока, среди которых был и Захарский.