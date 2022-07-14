Как советский разведчик спас сына Черчилля

В 5 часов утра 25 мая 1944 года город Дрвар на западе Боснии и Герцеговины, находившийся под контролем сил Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ), подвергся массированной бомбардировке немецкой авиацией. Следом на окраине приземлились планеры, из которых стали спешно выгружаться солдаты 500-го парашютно-десантного батальона СС.

Так началась немецкая операция «Ход конем», целью которой являлось уничтожение или захват верхушки югославского движения сопротивления, в первую очередь, маршала Иосипа Броз Тито и офицеров его штаба, а также членов расквартированных в городе советской, британской и американской военных миссий.

Операция «Ход конем». Getty Images Getty Images

Охотившиеся за югославским лидером немцы могли тогда сорвать двойной куш. Ведь в Дрваре в тот момент находился единственный сын самого премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля Рэндольф.

Особая миссия

«Имейте в виду, сыновья премьеров так просто на парашютах не прыгают и в чужих штабах без определенных целей не появляются», — так Сталин прокомментировал сообщение командующего Авиации Дальнего действия СССР Александра Голованова о том, что в феврале 1944 года в Югославию прибыл майор Рэндольф Черчилль.

Солдаты 500-го парашютно-десантного батальона СС. Общественное достояние Общественное достояние

На первый взгляд, появление младшего Черчилля в Дрваре не было связано ни с какими важными политическими задачами. Он занимался там военной журналистикой и выступал на конгрессах антифашистской молодежи Югославии.

На самом же деле, Рэндольф играл роль связующего звена между руководством Великобритании и маршалом Тито. Как и другие офицеры британской и американской миссий, он активно работал над тем, чтобы вывести НОАЮ из под опеки Москвы и втянуть ее в сферу влияния Лондона и Вашингтона.

Маршал Тито и офицеры его штаба. Общественное достояние Общественное достояние

Скрытое соперничество между СССР и Западом на Балканах не помешало, тем не менее, Черчиллю установить дружеские отношения с советником по диверсионной деятельности из советской военной миссии Константином Квашниным. Именно этому офицеру британец и будет обязан своей жизнью.

В капкане

К охоте на Тито немцы подошли крайне серьезно. Помимо батальона СС в операции «Ход конем» приняли участие мотострелковые полки, разведывательные, танковые и саперные батальоны, полк дивизии специального назначения «Бранденбург», а также хорватские подразделения.

Рэндольф Черчилль. Cecil Beaton Cecil Beaton

Сломив сопротивление югославских частей, немцы быстро заняли город, вынудив разрозненные силы союзников прорываться в горные районы. Маршал со своими соратниками, советскими, британскими и американскими офицерами двигались в сторону города Купрес, Рэндольф Черчилль, Квашнин и некоторые члены западных военных миссий оказались в группе, направлявшейся к деревне Тичево.

Неустанно преследуемые противником, группы смогли установить контакт с военно-воздушной базой в Бари. Там, помимо британской и американской эскадрилий базировались и силы ВВС Красной Армии.

Немецкие солдаты в ходе операции «Ход конем». Общественное достояние Общественное достояние

Группа Квашнина-Черчилля должна была эвакуироваться по воздуху уже 1 июня, однако этот план так и не осуществился. «Нас гоняли по горам до 8 июня, как стадо баранов», — вспоминал Константин Константинович: «Шли только по ночам, а с приходом светового дня скрывались и проводили разведку».

Имевший огромный опыт разведывательной и диверсионной работы Константин Квашнин сделал все возможное, чтобы группа эффективно уходила от противника. Тем не менее, в один момент ловушка для нее чуть не захлопнулась. Немцы наступали с трех сторон, оставив единственный путь для спасения — опасный спуск по отвесному склону и уход в долину.

Безудержный майор

Югославские партизаны. Общественное достояние Общественное достояние

Страховать Черчилля во время спуска должен был сам Квашнин. По воспоминаниями разведчика, сын британского премьера-министра в тот момент был не вполне трезв. Рэндольф и так был любителем выпить, а окружающая обстановка, видимо, подействовала на него чересчур угнетающе.

Начав распевать песни, англичанин никак не реагировал на замечания. Этим самым он мог не только привлечь внимание немцев, но и рисковал сорваться вниз, увлекая за собой Квашнина и одного из югославских партизан. В конце концов, советский офицер просто вырубил неконтролируемого майора одним ударом и уже бесчувственного спустил на веревках.

Константин Квашнин. Архивное фото Архивное фото

Бесшумно ликвидировав посты противника, группа вырвалась в безопасную долину, где ее вскоре подобрали прибывшие из Бари британские самолеты. Как выяснилось, Тито спасли на несколько дней раньше: югославского маршала и его штаб вывезли советские летчики, совершившие сложнейшую посадку на небольшом горном плацдарме.

На авиабазе в Италии Рэндольф уже полностью протрезвел. Прощаясь, он крепко пожал руку Квашнину. Обиду на своего спасителя он не держал.