10 лучших советских летчиц-истребителей Великой Отечественной (ФОТО)

1. Лидия Литвяк

Гвардии младший лейтенант Лидия Литвяк была одной из самых способных летчиц ВВС Красной Армии. «Белая лилия Сталинграда», как ее стали называть после участия в тяжелых воздушных схватках над знаменитом городом на Волге, совершила около 150 боевых вылетов, одержав четыре личные и три групповые победы.

В ходе битвы за Донбасс 19 июля 1943 года командование доверило Литвяк вести в бой шестерку истребителей, с чем она справилась на «отлично». К сожалению, спустя несколько недель летчица, которой исполнился всего 21 год, погибла в ходе выполнения боевого задания.

2. Екатерина Буданова

«Заводила, певунья, сорвиголова», — так говорили в 437-м истребительном авиационном полку о лейтенанте Екатерине Будановой. Веселая и задорная Катя была лучшей подругой задумчивой и молчаливой Лидии Литвяк.

На своем Як-1 Буданова прикрывала Сталинград от налетов вражеской авиации, одолела в схватке один на один немецкий истребитель-бомбардировщик «Мессершмитт» Bf 110, догнала и сбила разведчик «Фокке-Вульф» Fw 189. Ей даже удалось в одиночку отбиться от двух истребителей «Мессершмитт» Bf 109, повредив при этом ведущего немецкой пары. 19 июля 1943 года Екатерина погибла в бою.

3. Валерия Хомякова

Агния Полянцева/Sputnik Агния Полянцева/Sputnik

Старший лейтенант 586-го истребительного авиационного полка Валерия Хомякова вошла в историю тем, что стала первой летчицей сбившей в ночном бою вражеский бомбардировщик (им был «Юнкерс» Ju-88). 6 октября 1942 года спустя всего 12 дней после своего подвига она погибла в авиакатастрофе при взлете с аэродрома под Энгельсом.

4. Клавдия Блинова

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На счету гвардии лейтенанта Клавдии Блиновой десятки боевых вылетов и три сбитых в группе бомбардировщика. Так летчица описывала один из воздушных боев, в котором ей довелось участвовать: «Бомбардировщик метался от одного облака к другому, я — за ним! Бешеная погоня захватила меня: только бы не упустить! Заметив, что он вошел в облако с правым разворотом, я довернула свой самолет так, чтобы встретить фашиста под кромкой облаков. Через мгновение он вынырнул прямо передо мной. Почти в упор даю длинную очередь. Резко клюнув носом, «Юнкерс» пошел вниз. Продолжаю преследовать…»

4 августа 1943 года Як-1 Блиновой был подбит, и она, выпрыгнув с парашютом, попала в немецкий плен. По пути в Германии ей с группой военнопленных удалось сбежать и добраться до своих. После прохождения всех проверок Клавдия Михайловна вернулась на фронт и встретила Победу в Берлине.

5. Антонина Лебедева

Агния Полянцева/Sputnik Агния Полянцева/Sputnik

До своей гибели 17 июля 1943 года близкая подруга Блиновой младший лейтенант 65-го Гвардейского истребительного авиационного полка Антонина Лебедева успела сбить лично и в группе три самолета противника.

Герой Советского Союза Андрей Баклан, чей самолет Лебедева прикрывала в воздушных боях в качестве ведомого, вспоминал о летчице: «На земле на нее посмотреть — маленькая, хрупкая девчушка. А в воздухе никогда бы не подумал, что рядом — “слабый пол”, чаще же всего попросту забывал об этом. Пилотировала Тоня уверенно, мои указания выполняла четко и своевременно. И лишь тогда вспоминалось, кто твой ведомый, когда услышишь, бывало, по радио тонкий взволнованный голосок, предупреждающий об опасности».

6-7. Раиса Сурначевская и Тамара Памятных

Раиса Сурначевская. Sputnik Sputnik

19 марта 1943 года летчиц 586-го истребительного авиационного полка Раису Сурначевскую и Тамару Памятных срочно подняли в воздух, чтобы сбить немецкий разведчик в районе железнодорожной станции Касторная в Курской области. Однако вместо одного самолета летчицы наткнулись на целую группу немецких бомбардировщиков, которую незамедлительно атаковали.

«Набрали высоту — спикировали, и сбили по одному самолету. Потом еще раз такой же маневр — и еще по одному», — вспоминала Тамара Устиновна: «Мы старались как можно ближе подобраться, я даже голову немецкого стрелка видела, и это была моя ошибка. Меня подбили, самолет начал крутиться, а я ремни отстегнуть не могу, чтобы открыть кабину… Вся жизнь промелькнула мигом…»

Тамара Памятных. Агния Полянцева/Sputnik Агния Полянцева/Sputnik

Тем не менее, Памятных успела выпрыгнуть с парашютом, а Сурначевская с пробитым радиатором дотянула до ближайшей полосы. Обе женщины за четыре сбитых бомбардировщика были награждены орденами Красного Знамени, и обе благополучно пережили войну.

8. Раиса Беляева

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«Техника пилотирования на истребительных самолетах отличная. Летает смело и уверенно. В сложных метеоусловиях не теряется, в строю летает хорошо», — такая характеристика дана командиру эскадрильи 586-го истребительного авиационного полка старшему лейтенанту Беляевой Раисе в приказе о награждении ее орденом Красного Знамени. В ходе битвы за Сталинград она в составе группы сбила «Мессершмитт» Bf 109. 19 июля 1943 года летчица была тяжело ранена в небе над Воронежем и погибла при посадке самолета на аэродром.

9. Галина Бурдина

Sputnik Sputnik

Старший лейтенант Галина Бурдина совершила за весь период войны 152 боевых вылета и сбила лично и в группе три самолета противника. Уже после войны летчица вспоминала, как однажды ночью ей пришлось взлетать с полностью занесенной снегом неподготовленной полосы: «Я села в кабину и запустила мотор. Настроила радио на прием и внимательно ожидала сигнала, хотя в глубине души не верила, что сигнал поступит, — взлетать при таком состоянии аэродрома было необычайно сложно и опасно. Но противник шел на Коростень. Зеленая ракета взвилась, по радио мне сообщили квадрат, и я взлетела…» Результатом этого боевого вылета стал один сбитый ею «Юнкерс» Ju-88.

10. Зулейха Сеидмамедова

Агния Полянцева/Sputnik Агния Полянцева/Sputnik

«Отчетливо вижу черные кресты на плоскостях "Юнкерса". Пропороть ему брюхо! Снова длинная очередь. Неуязвимый он, что ли, проклятый "Юнкерс"?… я уже почти вплотную сблизилась с ним. Стреляю и думаю: "Если не собью, буду таранить…" И тут вижу: "Юнкерс" окутался клубами дыма. Волоча за собой черный шлейф, он пошел вниз», — так летчица Зулейха Сеидмамедова описывала воздушные бои на Курской дуге летом 1943 года.

Штурман 586-го истребительного авиационного полка Сеидмамедова была единственной военной летчицей-азербайджанкой во Второй мировой войне. Она принимала участие в сражениях за Воронеж, Сталинград, в Корсунь-Шевченковской операции, а также в освобождении Бухареста.