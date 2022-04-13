Как советские летчики спасли югославского маршала Тито

Британские и американские летчики не спешили со спасательной миссией. Однако советский майор Александр Шорников чувствовал, что медлить нельзя.

На протяжении всей Второй мировой войны Балканы для Третьего рейха служили источником непрекращающихся проблем. После разгрома вермахтом в апреле 1941 года Югославии на ее осколках незамедлительно возникли разного рода оппозиционные нацизму силы, начавшие против захватчиков яростную борьбу.

Наиболее мощной из этих сил стала подчинявшаяся Коммунистической партии страны так называемая Народно-освободительная армия Югославии (НОАЮ). Если первоначально это были небольшие партизанские отряды, то к весне 1944 года в ее состав уже входили крупные дивизии и корпуса общей численностью около 300 тысяч человек.

Тито проводит смотр 1-й Пролетарской бригады, Босански-Петровац, 7 ноября 1942 года. Общественное достояние Общественное достояние

Кость в горле немецкого командования, НОАЮ сковывала на Балканах свыше тридцати дивизий вермахта и СС, которые бы ему очень пригодились на Восточном фронте. Нацисты не раз пытались уничтожить партизанскую армию и лично ее командующего — маршала Иосипа Броза Тито, но безуспешно.

В мае 1944 года они предприняли новую попытку и как никогда были близки к своей цели. Именно тогда на помощь маршалу пришла Красная Армия.

«Ход конем»

В 5 утра 25 мая над городом Дрвар на западе Боснии и Герцеговины, где располагался штаб НОАЮ, появились немецкие бомбардировщики. После массированного авианалета за городом начали приземляться доставленные сюда транспортными самолетами планеры, из которых тут же выгружались солдаты 500-го парашютно-десантного батальона СС.

Высадка солдат 500-го парашютно-десантного батальона СС около Дрвара. Berliner Verlag/Archive/Getty Images Berliner Verlag/Archive/Getty Images

Для проведения операции «Ход конем», главной целью которой было пленение или ликвидация маршала Тито, немцы привлекли более 17 тысяч человек. Помимо десантников, в район боевых действий стягивались полки мотострелков, разведывательные, танковые и саперные батальоны, полк дивизии специального назначения «Бранденбург», а также хорватские подразделения.

Им противостояли части 1-го и 6-го пролетарских корпусов НОАЮ, батальон охраны маршала и курсанты офицерского училища общей численностью в 12 тысяч человек. Несмотря на их ожесточенное сопротивление, противник вскоре занял город.

«Немцы искали меня», — вспоминал Тито: «В те дни портной в Дрваре шил мне маршальскую форму. Парашютистам ничего другого, кроме этого мундира, разорванного осколками бомб, не досталось… Все жители Дрвара знали, где я нахожусь. А у каждого парашютиста была моя фотография. Они подходили то к одному, то к другому жителю города, показывали фотографию, спрашивали: “Тито, Тито, где Тито?” Но никто ничего не сказал им. Даже дети…»

Иосип Броз Тито и его соратники в Дрваре, 14 мая 1944 года. Общественное достояние Общественное достояние

Сам маршал в это время вместе со своим штабом и сотрудниками советской военной миссии находился в своем доме недалеко от города. Когда враг добрался и до него, они под прикрытием своих войск отступили в Динарские горы.

Сложнейшая задача

Немцы ни на секунду не прекращали преследование, сжимая кольцо вокруг Тито и его сторонников. Находившийся в составе группы советский генерал Николай Корнеев настойчиво советовал маршалу эвакуироваться на военно-воздушную базу союзников в Бари в южной Италии. Последний долго отказывался, настаивая на том, что должен оставаться на югославской территории. Он согласился лишь на тот вариант, что из Бари будет незамедлительно переправлен на остров Вис в Адриатическом море у хорватского побережья.

Помимо британской и американской авиации в Бари дислоцировались и эскадрильи ВВС Красной Армии: 12 транспортных C-47 и 12 дальних истребителей сопровождения Як-9ДД. Когда стало известно о ситуации с Тито, Сталин поручил своим летчикам принять самое активное участие в спасении военачальника.

Солдаты 105-го разведывательного батальона СС на пути из Босанско-Грахово к Дрвару 26 мая 1944 года. Общественное достояние Общественное достояние

Несмотря на неустойчивую связь, штаб НОАЮ смог сообщить, что ждет эвакуации на горном плацдарме недалеко от города Купрес. Западные союзники откладывали миссию по спасению по причине плохой погоды, но советский майор Александр Шорников чувствовал, что драгоценное время уходит и необходимо действовать незамедлительно.

В ночь на 4 июня советский C-47 поднялся в воздух и направился в сторону Югославии. Координаты предоставил штурман Павел Якимов из экипажа Шорникова, находившийся в это время при маршале.

Майор к этому времени был уже опытным летчиком, некоторое время проведшем на Балканах и изучившим местные авимаршруты. Однако и для него эта задача была крайне сложной.

Герой Советского Союза Александр Шорников. А.Лесс А.Лесс

«В условиях грозовой деятельности и дождя пришлось пересекать Адриатическое море на малой высоте, во-первых, для того, чтобы не уклониться от проложенного маршрута, во-вторых, чтобы не попасть в грозовые облака», — вспоминал Главный маршал авиации Александр Голованов: «Выйдя на остров Корчула и обойдя Сплит, где располагалась немецкая военно-морская база, прикрытая большим количеством зенитной артиллерии, экипаж стал набирать высоту, взяв курс на Купрес, в районе которого находилась самая высокая гора, служившая надежным ориентиром. Выйдя на эту гору и определив свое местонахождение, начали поиски условных огней и сигналов. Облачность не давала возможности как следует просматривать местность. Более получаса летал экипаж над незнакомой местностью, пока не обнаружил кодовые огни».

Подготовленная партизанами в горах крошечная площадка была полностью усыпана камнями и изрезана ручьями. Садиться на нее надо было с первой попытки и наверняка. Шорников с задачей справился: он посадил свой C-47 у последнего горящего костра, за которым начинался крутой обрыв.

Сложный маневр экипажу советского самолета пришлось повторить еще один раз. После того, как в Бари доставили маршала и офицеров штаба, летчики вернулись за оставшимися. Западные союзники, узнав о полете Шорникова, также совершили в горы несколько рейсов.

Маршал Тито в 1946 году. Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

После эвакуации руководства охранявшие его югославские отряды пошли на прорыв из окружения (с чем они успешно справились), а уже утром на горном плацдарме появились немецкие войска.

За совершенный подвиг Александру Шорникову, его второму пилоту Борису Калинкину и штурману Павлу Якимову было присвоено звание Героев Советского Союза. Югославия, в свою очередь, также наградила каждого из них своей высшей военной наградой — Орденом Народного героя.

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