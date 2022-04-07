Как фильм, спродюсированный Сталиным, получил Оскар и преломил ход войны

Документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» был снят в конце 1941 года, когда фашисты были в шаге от столицы и советские войска нанесли по ним первый значительный удар. Он показал населению всего мира, что немцев можно побеждать.

Для США это была первая церемония «Оскар» в разгар Второй мировой войны, когда страна уже принимала в ней непосредственное участие. 1943 год, зал ночного клуба Cocoanut Grove отеля «Амбассадор» в Лос-Анджелесе. На участниках нет смокингов, вечерних платьев, драгоценностей и бриллиантов - все неформально, часть актеров даже в военной форме. И знаменитые статуэтки сделаны из гипса. Почти все фильмы-номинанты связаны с войной, а за звание «Лучший документальный фильм» бьется рекордное количество претендентов - 25. Награду в этой номинации поделили четверо. Среди них оказалась и советская картина «Разгром немецких войск под Москвой» (в американском прокате - “Moscow Strikes Back”).

«Это вручение не заняло много времени, скорее это было вступление к выдаче главных премий. Но оно было поистине историческим, потому что это был первый “Оскар”, который выиграла Россия», - вспоминал участник той 15-й церемонии актер Том О’Нил.

Впрочем, как говорят историки, фильм об обороне Москвы не имел никакого шанса не получить этот «Оскар». Причины - четкий политический расчет.

Что было с Москвой накануне

После того, как Германия совершила первые налеты на Советский Союз, армия вермахта надеялась на быстрый захват европейской части страны. И хотя быстрой победоносной войны не получилось, немцы все еще быстро продвигались к Москве.

«В ночь на 23 июля 1941 года гитлеровцы совершили свой первый воздушный налет на Москву. В эту ночь к столице рвалась армада самолетов - 220 бомбардировщиков. <...> Страшное зрелище мы сняли на Арбате. Фугасная бомба, весом в полтонны, пробила крышу театра Вахтангова и разорвалась в зрительном зале. В эту ночь в театре дежурили пятеро сотрудников, и все они погибли. Утром я снимал свои первые военные кадры - следы первой бомбежки столицы», - вспоминал фронтовой кинооператор Михаил Посельский.

Кадры из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой" Sputnik Sputnik

Итак, через месяц после вторжения Москва была под обстрелами. По оценкам историков, за четыре месяца войны, к октябрю, потери советской армии составили 1 млн человек. Немцы были так уверены в неминуемом падении Москвы, что приехали с парадной формой. 15 октября их войска находились всего в 100 км от столицы. Настроения советских людей были панические. Москва готовилась к сдаче. К середине октября, как позже стало известно из рассекреченных документов, почти 800 руководящих работников бежали, в том числе и из аппарата партии.

Остановило панику решение Иосифа Сталина остаться в Москве и готовиться к обороне города. А чтобы громко заявить об этом, в столице решили вопреки обстрелам провести традиционный парад на Красной площади по случаю очередной годовщины Октябрьской революции. Рискованное решение объяснили необходимостью поднять моральный дух. Кадры парада 7 ноября 1941 года, с которого солдаты и офицеры шли прямо на фронт, вошли в будущий фильм.

Кадры из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой" Sputnik Sputnik

Через пару дней после парада Сталин в срочном порядке вызвал к себе руководителя Комитета по делам кинематографии Ивана Большакова: «На днях наша армия переходит под Москвой в наступление. Мы собираемся нанести немцам удар огромной силы. Думаю, что они его не выдержат и покатятся назад… Надо все это заснять на пленку и сделать хороший фильм», - рассказывал потом слова Сталина Большаков. Так Сталин стал практически продюсером этого фильма.

Съемки под огнем

Кинематографистов к тому моменту в осажденной Москве осталось не так много: Центральную студию кинохроники уже вывезли за тысячу километров от Москвы. Осталось лишь небольшая группа, которые делали киножурнал «На защиту родной Москвы».

Снимать начали сразу же по довольно условному плану, но с четкой задачей - показать мощь советской армии и сокрушить миф о непобедимости нацистов.

Кадры из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой" Sputnik Sputnik

Работали в тяжелых условиях. Под Москвой стукнули морозы. Оператор Теодор Бунимович вспоминал: «Перед каждой съемкой приходилось лежа на снегу отогревать аппарат под полушубком. Мучения доставляла перезарядка камеры. Окоченевшие руки отказывались действовать».

Бои, которые развернулись на территории почти в 1 тыс. км, снимала группа до 30 человек, и всем нужно было распределиться по линии фронта так, чтобы не упустить важные события.

Кадры из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой" Sputnik Sputnik

«Поздно ночью они, возвращаясь на студию, привозили тысячи метров бесценных кадров, готовили аппаратуру и пленку к следующему дню, просматривали на экране отснятый материал и, прикорнув на часок, с рассветом снова уходили на линии фронта», - вспоминал сорежиссер Илья Копалин. Иногда машина привозила с фронта еще и тело погибшего товарища и его разбитую аппаратуру.

В условии сжатых сроков монтировали днем и ночью, в холодных монтажных комнатах. В убежища не уходили даже при воздушных тревогах. В конце декабря 1941 года, спустя полтора месяца, работа была сделана, началась озвучка.

Кадры из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой" Sputnik Sputnik

«Наступила самая ответственная волнующая запись: “Пятая симфония” Чайковского. Светлая русская мелодия, гневный протест, рыдающие аккорды. А на экране сожженные города, виселицы, трупы, и на всем пути отступления фашистов следы насилия и варварства. Мы слушали музыку, смотрели на экран и плакали. Плакали оркестранты, с трудом игравшие замерзшими руками», - говорил Копалин.

Политический расчет

В кинотеатрах столицы «Разгром немецких войск под Москвой» вышел 18 февраля 1942 года. Сразу же было отпечатано 800 копий, чтобы разослать их по всей стране, в том числе для показа в частях армии, а еще в США, Англию, Иран и Турцию.

Кадры из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой" Sputnik Sputnik

В том же году картина получила премию Национального совета кинокритиков США, а в 1943 году - «Оскар», с формулировкой «за яркий показ героизма русской армии и русского народа при защите Москвы и за создание фильма в чрезвычайно трудных и опасных условиях».

Однако награждение премией Американской киноакадемии было не только признанием заслуг его создателей. Это был политический ход, считает историк кино Сергей Каптерев, который в связи с историей фильма просматривал американские архивы. «И США, и Великобритании важно было убедить налогоплательщиков в необходимости оказания помощи Советскому Союзу в рамках принятого в марте 1941 года закона о Ленд-лиз, убедить их, что теперь СССР является жертвой гитлеровской агрессии и важным союзником», - отмечает Каптерев.

Кадры из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой" Sputnik Sputnik

Все осложняло позиционирование СССР в качестве «коммунистической угрозы». К тому же все помнили, что в начале войны Советы были едва ли не союзниками гитлеровской Германии и заключили с ней договор о ненападении (пакт Молотова-Риббентропа). А после того, как Германия напала на Польшу, последовало подписание второго договора - он подразумевал разделение Польши между СССР и Германией. Словом, в период формирования антигитлеровской коалиции этот фильм должен был вернуть Советам «человеческое лицо» в глазах Запада. А чтобы обеспечить ему успех в США, его нужно было адаптировать под американского зрителя.

Американская версия

Американскую версию сделали динамичнее, на 14 минут короче оригинала, убрав обязательные для советского зрителя идеологические вставки. Фильм перемонтировали, а дикторский текст полностью изменили - над ним работали журналист Эллиот Пол и сценарист, член Коммунистической партии США, Альберт Мальц. Озвучил картину Эдвард Дж. Робинсон, который прославился ролями кровожадного гангстера и в то же время имел репутацию актера, работающего с серьезными военно-политическими темами. Портрет Робинсона был даже вынесен на афишу. Так появилась американская версия фильма - “Moscow Strikes Back”. Именно она вышла в широкий прокат в США и Великобритании и получила «Оскар».

Getty Images Getty Images

Картина имела колоссальный успех - ее посмотрело 16 млн человек в США и Англии. The New York Times написали: «Получился фильм, от которого сжимаются кулаки, наполняются злобой сердца, фильм, который жжет, как пощечина». Для многих это были самые шокирующие кадры - до этого в документальные фильмы кадры пыток и убитых не включались.

Getty Images Getty Images

Всего через несколько дней после премьеры в США (его впервые показали в августе 1942 года) был подписан второй протокол о Ленд-лиз. И хотя «Оскар» фильму присудили в 1943-м, обладание статуэткой привлекло еще большее внимание к необходимости объединения с Советами против Германии.

«Оскар» забвения

По словам Валерия Фомина, именно с этого фильма кинооператоры начали вести документальную летопись военных преступлений, которая, впоследствии, была представлена на Нюрнбергском процессе как доказательство вины. 252 кинооператора 1418 суток снимали войну. Погиб каждый пятый, ранен или контужен был каждый второй.

Однако факт вручения «Оскара» этому фильму впоследствии был вытравлен из советской истории на несколько десятилетий, а в США причастных к созданию американской версии кинематографистов обвинили в коллаборационизме с враждебным государством. Это была «холодная война».

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