10 самых кассовых советских фильмов

Посмотрите эти картины и вы легко поймете, из чего состоял менталитет советского человека. Военные и шпионские драмы, пиратские боевики, мелодрамы и комедии с гендерным подтекстом.

Кино было одним из самых любимых развлечений советских людей, недорогим и весьма доступным - кинотеатры были даже в самых маленьких городах. Возможно, этим объясняются рекордное количество зрителей на некоторых советских фильмах, многие из них до сих пор являются любимыми фильмами разных поколений.

10. А зори здесь тихие… (1973)

реж. Станислав Ростоцкий / Киностудия им. М. Горького реж. Станислав Ростоцкий / Киностудия им. М. Горького

Один из самых пронзительных фильмов о Второй Мировой. В экранизации одноименной повести советского писателя Бориса Васильева нет массовых батальных сцен, не показаны тут и садитские ужасы войны. Это история молодого старшины, к которому прислали в подчинение пять молодых девчонок… в болотах и лесах севера России они вшестером пытаются вести неравный бой с превосходящим их числом нацистов. Девочки погибают одна за другой при самых душераздирающих обстоятельствах. Из этих молодых героев в живых остается лишь он один. Картина режиссера Станислава Ростоцкого стала лидером проката в 1973 году, ее посмотрело около 66 миллионов человек. В 2015 году вышла новая экранизация повести режиссера Рената Давлетьярова.

9. Новые приключения неуловимых (1969)

реж. Эдмонд Кеосаян / Мосфильм, ТО «Юность» реж. Эдмонд Кеосаян / Мосфильм, ТО «Юность»

Первый фильм «Неуловимые мстители» вышел в 1966 году. Приключения четырех подростков-революционеров во времена Гражданской войны, их борьба со сторонниками царского режима - стали настоящим блокбастером и произвели фурор среди юных советских зрителей. Режиссера Эдмонда Кеосаяна буквально упросили снять вторую часть - и фильм «Новые приключения неуловимых» стал одним из лидеров проката в 1968 году, его посмотрело 66,2 миллионов человек.

Отдельного внимания заслуживает музыка к фильму - песни «Погоня» и «Русское поле» композитора Яна Френкеля стали настоящими хитами. Кстати, есть еще и третья часть - «Корона Российской империи, или Снова неуловимые».

8. Щит и меч (1968)

реж. Владимир Басов / Творческое объединение писателей и киноработников, Киностудия Дефа, Мосфильм, ТО «Старт» реж. Владимир Басов / Творческое объединение писателей и киноработников, Киностудия Дефа, Мосфильм, ТО «Старт»

За работой советского разведчика в логове нацистов с замиранием сердца следила вся страна. Он сумел дослужиться до гауптштурмфюрера СС, и при этом передавать секретные данные особой важности. Считается, что эта киноэпопея - самый достоверный рассказ о сложнейшей работе разведчиков во время Второй Мировой. Фильм посмотрело более 68 миллионов зрителей. И уже после его успеха на экранах появился культовый сериал «Семнадцать мгновений весны» про советского разведчика Штирлица.

7. Операция «Ы» и другие приключения Шурика (1965)

реж. Леонид Гайдай / Мосфильм реж. Леонид Гайдай / Мосфильм

Фильм состоит их трех комедийных новелл: «Напарник», «Наваждение» и «Операция „Ы“». Сюжет у них разный, но во всех фигурирует простоватый, но добрый, честный и образованный герой Шурик. Этот советский интеллигент нового типа то работает на стройке с напарником-хулиганом, то готовится за один день к экзамену в квартире у незнакомой девушки, то сталкивается с настоящими жуликами, которые устраивают кражу со взломом.

Одна из самых известных комедий Леонида Гайдая разошлась на цитаты, и сейчас считается самой что ни на есть классикой советского кинематографа. В 1965 году картина стала лидером советского проката - ее посмотрело 69 миллионов человек. На следующий год после успеха Гайдай приступил к съемкам «сиквела» - «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

6. Экипаж (1980)

реж. Александр Митта / Мосфильм / Global Look Press реж. Александр Митта / Мосфильм / Global Look Press

Один из первых советских фильмов-катастроф, не потерявший своей актуальности и зрелищности до сих пор. В первой части фильма показана личная жизнь членов экипажа и их семейные трудности разного рода. Во второй же части все герои вступают вместе на борт самолета. Вскоре после взлета, оказывается, что в борту трещина и салон разгерметизируется... Летчики оказываются настоящими героями и пытаются спасти пассажиров, рискуя собственными жизнями. Этот подвиг влияет и на их личности и характеры, по возвращению каждому удается стать немного другим человеком и разрешить свои проблемы.

Считается, что съемки фильма Александра Митты в советском кино вдохновлены успехом книги Артура Хейли «Аэропорт» и ее голливудской экранизации. Советский фильм в кино стал лидером проката в 1980 году - его посмотрел 71 миллион человек. В 2016 году Николай Лебедев снял новый фильм «Экипаж» с Данилой Козловским в главной роли.

5. Свадьба в Малиновке (1967)

реж. Андрей Тутышкин / Ленфильм реж. Андрей Тутышкин / Ленфильм

Почти все мужчины села Малиновка ушли на фронт Гражданской войны. И пока женщины ждали своих красноармейцев, местный атаман со своей бандой решил взять в деревне власть в свои руки, начал грабить население. Кроме того, он насильно хочет взять в жены прекрасную молодую Иринку, которая влюблена в пастуха. Музыкальную комедию посмотрело 74,6 миллионов человек, однако, она стал лишь вторым по прокату в 1967 году… Обойти «Свадьбу в Малиновке» смог лишь один фильм - и это «Кавказская пленница» о полюбившемся уже зрителям Шурике.

4. Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1967)

реж. Леонид Гайдай / Госкино, Мосфильм реж. Леонид Гайдай / Госкино, Мосфильм

Сиквел о приключениях Шурика режиссера Леонида Гайдая посмотрело 76,5 миллионов человек. Это уже не сборник киноновелл, а полнометражный фильм о том, как студент Шурик приезжает на Кавказ изучать местные обычаи… волей случая ему приходится принять непосредственное участие в такой традиции как кража невесты. Потрясающе смешная комедия, также разошедшаяся на цитаты.

3. Бриллиантовая рука (1969)

реж. Леонид Гайдай / Мосфильм реж. Леонид Гайдай / Мосфильм

Совершенно случайно контрабандисты путают скромного и честного советского человека со своим посредником и зашивают ему в гипс бриллианты. В то время, как бандиты пытаются забрать бриллианты, советская милиция просит героя сотрудничать и вывести преступников на чистую воду. Фильм «писался» специально под культового актера Юрия Никулина. Его герой, Семен Семенович Горбунков, - типичный советский человек: добрый, простодушный, хороший семьянин и бессребреник. Кроме того, в фильме блестяще играет (а также поет и танцует) советский «секс-символ» Андрей Миронов. «Бриллиантовая рука» - еще одна комедия Леонида Гайдая, ставшая культовой и разошедшаяся на цитаты. 76,7 миллионов зрителей посмотрели фильм в год выхода.

2. Москва слезам не верит (1980)

реж. Владимир Меньшов / Мосфильм реж. Владимир Меньшов / Мосфильм

Фильм состоит из двух частей: в первой - главная героиня скромная девушка из провинции, живет в общежитии, работает на заводе и собирается поступать в институт. Пойдя на поводу у подруги, она выдает себя за профессорскую дочь и заводит роман с красавцем-москвичом из интеллигентной семьи. Узнав о ее беременности, он сбегает. Во второй части мы встречаем героиню уже через 20 лет, успешной женщиной, директором крупного предприятия, которая смогла преодолеть все трудности, одна вырастить ребенка и достичь карьерных вершин. Только личная жизнь так и не сложилась. И вот однажды ее жизнь меняется - она влюбляется в простого слесаря.

Мелодрама Владимира Меньшова не только стала лидером проката в 1980 году (ее посмотрело 84 миллиона зрителей), но также была удостоена премии Оскар за лучший иностранный фильм.

1. Пираты XX века (1980)

реж. Борис Дуров / Киностудия им. М. Горького, Первое творческое объединение реж. Борис Дуров / Киностудия им. М. Горького, Первое творческое объединение

Где-то в Индийском океане советский сухогруз захватывают пираты. Всему виной - партия опиума, которую судно везет в СССР для аптечного производства. Безоружные советские моряки смогли бежать - и пытаются бороться с целой бандой пиратов. Очень "западный" фильм и первый советский кино боевик снял режиссер Борис Дуров. В 1980 году фильм посмотрело более 87 миллионов человек! Он стал самым кассовый фильмом за всю историю советского кинопроката, обогнав вышедшую в тот же год даже оскароносную мелодраму “Москва слезам не верит”.