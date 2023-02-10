Любимые женщины и музы Пушкина

Жена начальника, соседка, юная красавица... Александр Пушкин вошел в историю не только как гениальный поэт, но и как великий ловелас и обольститель с весьма длинным «донжуановским списком».

«В те дни, когда в садах Лицея

Я безмятежно расцветал,

Читал охотно Апулея,

А Цицерона не читал»

В романе в стихах «Евгений Онегин» Пушкин признается в раннем интересе к эротике и любви. Апулей – древнеримский писатель, автор «Метаморфоз» – романа о похождениях юного римлянина с весьма откровенными описаниями сексуальных сцен.

Еще в Лицее юный Пушкин, увлеченный сентиментальной лирикой Жуковского, писал большое количество любовных элегий: бесконечные «К Наташе», «К Маше», «К ней», «К молодой вдове» и даже «Красавице, которая нюхала табак», где он мечтает попасться в ее руки вместо «вредной травы зеленой».

«Пушкин в Лицее» Илья Репин/Государственный музей А. С. Пушкина Илья Репин/Государственный музей А. С. Пушкина

Он писал, как познал Амура и Купидона, как «сердце страстное пленилось», писал про то, как сгорает «в неге пламенной любви», как хочет «восторгов наслаждения» и ночных объятий (это все разным дамам).

Конечно, как подобает любому юному поэту, писал о страданиях, разлуке, о приближении смерти, которая должна освободить его от любовных мук.

При всей легкомысленности этой пушкинской поэзии одновременно он много пишет о лицейском братстве, о чести и преданности и рассуждает о политике. Но даже в политических стихах сравнивает ожидания свободы с любовными переживаниями:

«Мы ждем с томленьем упованья

Минуты вольности святой,

Как ждет любовник молодой

Минуты верного свиданья».

Мария Раевская

Мария Раевская Общественное достояние Общественное достояние

В 1820 году, когда Пушкину был еще только 21 год, его отправляют в ссылку за политические стихи («К Чаадаеву», ода «Вольность», «Деревня»). Поэт даже сравнил себя с такими опальными «коллегами», как Байрон. И при всем страдании по поводу отлучения от дома, от того, что он далек от друзей и близких - такое «особенное» положение ему явно льстит. Кстати, поэту повезло - от Сибири его спасли старания его покровителя - Карамзина. Пушкина отправили на юг.

Первым местом назначения был Кишинев в канцелярию наместника Бессарабии (ныне - Молдавия, а тогда часть Российской империи). Но Пушкин вскоре заболел воспалением легких и наместник отправил его лечиться к морю, с генералом Раевским.

Поэт много гулял по горам и морскому побережью и, плененный морем, Кавказом и Крымом, Пушкин пишет «южные» поэмы: «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыгане», во всех них проглядываются восточные мотивы и дерзкие красавицы, не похожие на холодных петербургских.

Профиль Раевской, написанный Пушкиным Общественное достояние Общественное достояние

Именно здесь к нему приходит идея «Евгения Онегина» и конечно, он пишет множество лирических стихотворений. Многие из них посвящены дочерям генерала Раевского, в особенности Марии. Исследователи Пушкина спорят об их взаимоотношениях: есть версии, что это Мария была безответно влюблена в поэта - и якобы стала прототипом Татьяны Лариной в «Евгении Онегине», другие же думают, что наоборот, Пушкин был ею увлечен и посвятил ей поэму «Полтава». Считается, что вспоминая их юношеские забавы на берегу моря, именно о Марии Пушкин писал в «Евгении Онегине», что завидовал волнам, которые целовали ее ноги.

«Как я завидовал волнам,

Бегущим бурной чередою

С любовью лечь к её ногам!

Как я желал тогда с волнами

Коснуться милых ног устами!»

Елизавета Воронцова

Портрет Елизаветы Воронцовой Джордж Хейтер/Эрмитаж Джордж Хейтер/Эрмитаж

В 1922 году Новороссию и Бессарабию объединили в одно губернаторство и поставили наместником генерала Михаила Воронцова. Пушкина переводят к нему в одесскую канцелярию. Восторгу поэта не было предела, ведь Одесса в то время была вторым (после Санкт-Петербурга) городом империи с театрами, приемами и прочими деталями светской жизни. Там Пушкин становится одним из многочисленных поклонников жены Воронцова - Елизаветы.

Биографы спорят относительно того, был ли у поэта и жены его начальника роман. Некоторые считают, что она родила от Пушкина дочь, другие же склоняются к тому, что их связь была платонической. В записных книжках поэта было найдено много карандашных портретов Воронцовой.

Елизавета Воронцова в рукописях Пушкина Общественное достояние Общественное достояние

Ей посвящено не одно стихотворение. Например, считается, что ситуацию с Воронцовой Пушкин отразил в «Желанье славы»: поэт описывает, как некая возлюбленная гладила его по голове и просила обещать ей вечную любовь. И он был уверен, что они не расстанутся:

«Я наслаждением весь полон был, я мнил,

Что нет грядущего, что грозный день разлуки

Не придет никогда…»

Но лирический герой стихотворения узнает об измене и теперь хочет громкой поэтической славы, чтобы она донеслась до возлюбленной и та постоянно слышала его имя и помнила об их признаниях.

Ходили слухи о связи Воронцовой с полковником Раевским, который даже устроил скандал в доме ее мужа - и чтобы отвести подозрение от себя, оклеветал Пушкина). Ему поэт как бы адресует стихотворение «Демон», называет его «злобным гением» и по сути беспринципным человеком.

«Его улыбка, чудный взгляд,

Его язвительные речи

Вливали в душу хладный яд»

Хорошие отношения Пушкина с начальником Воронцовым испортились из-за этой истории и из-за бóльшего интереса Пушкина к поэзии, нежели работе. Кроме того, тайная полиция прочла письмо Пушкина, где он рассказывал об увлечении атеизмом, и его отправили в отставку - так закончилась южная ссылка Пушкина, его перевели в фамильное имение Михайловское, Псковской губернии.

Прощание Пушкина с морем Илья Репин, Иван Айвазовский/Государственный музей А.С. Пушкина Илья Репин, Иван Айвазовский/Государственный музей А.С. Пушкина

При отъезде Елизавета подарила Пушкину перстень, который до конца дней был его талисманом. Воронцова сохраняла теплые чувства к поэту до самой смерти, читала его произведения и даже позже в светском обществе общалась с женой Пушкина, Натальей Гончаровой (очень ревнивой особой).

Анна Керн и Ольга Калашникова

Пушкин собственноручно оставил в альбоме светской дамы Ушаковой два списка женщин, в которых был влюблен и которыми увлекался - всего более 30 имен. «Донжуанский список» он снабдил автопортретом в образе монаха и надписью-обращением к бесу: «Не искушай (сай) меня без нужды».

Анна Керн Общественное достояние Общественное достояние

Пушкинисты практически полностью расшифровали этот список, в нем имена более или менее значимые, но есть пять Анн - и одна из них несомненно Анна Керн, которой посвящено одно из самых известных любовных стихотворений Пушкина - «Я помню чудное мгновенье».

После юга ссылка поэта продолжилась в родовом имении Михайловском (1824-26). Ее считают одним из самых плодотворных периодов в жизни поэта. Его ничего не отвлекает, он сконцентрирован на сочинении и заканчивает все задуманные планы.

«Пушкин в Михайловском» 1969 Борис Щербаков/Государственный музей Л.Н.Толстого Борис Щербаков/Государственный музей Л.Н.Толстого

Анну Керн он встречает в соседнем имении Тригорское, куда часто наведывается. Их отношения не были долгими и были скорее похожи на игру - Анна кокетничала и с другими мужчинами. В Михайловском есть аллея Анны Керн, принято считать, что по ней поэт прогуливался с дамой. Биографы находили в разных письмах Пушкина резкие и ироничные высказывания про Керн - и делали выводы, что серьезных чувств к ней он не испытывал.

В Михайловском же Пушкин заводит роман с горничной, крепостной крестьянкой Ольгой (он был отцом ее незаконнорожденного сына, умершего в младенчестве).

Наталья Гончарова

Наталья Гончарова Общественное достояние Общественное достояние

В 1828 году, когда Пушкину было уже 29 лет, он был все еще не женат, что для высшего общества было скорее редкостью. Из-за ссылок у него было немного вариантов к кому посвататься. В 16-летнюю Наталью он влюбился с первого взгляда. Но его предложение руки и сердца было встречено холодно, хотя окончательного «нет» родители Натальи и не выразили. Невеста была слишком юна, а за поэтом закрепилась уже слава дерзкого распутника.

Пушкин отправляется на Кавказ, там в то время идет война, позже хочет путешествовать за границу, но получает отказ на выезд от тайной полиции. А в 1830 году сватается к Наталье еще раз и получается согласие.

«Моя женитьба на Натали (это, замечу в скобках, моя сто тринадцатая любовь) решена», - пишет поэт шутливо жене друга Вяземского.

Но Гончарова - действительно, большая любовь Пушкина, ее он сравнивает с Мадонной: «Творец Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, Чистейшей прелести чистейший образец». Про нее он пишет довольно эротическое стихотворение «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем», в котором говорит, что ее смиренная стыдливо-холодная и нежная любовь ему милее пылкой страсти «вакханки молодой».

Наталья Гончарова глазами Пушкина Global Look Press Global Look Press

Гончарова рожает четверых детей, но любовь и семейное счастье Пушкина омрачено его положением в обществе и работой. Лучшие его произведения вымарывает цензура, император Николай дает ему оскорбительный низший придворный чин камер-юнкера, работе над большими прозаическими замыслами препятствуют (держат в Петербурге, не отпускают в деревню или Москву в отпуск). Читатели и критики считают, что талант обмельчал, книги продаются плохо, карточные игры множат долги.

Пушкин становится нервным и очень ревнивым, а тут еще проходит слух, что у его жены роман с французским офицером Жоржем Дантесом. Пушкин вызывает обидчика на дуэль и получает смертельное ранение, от которого умирает через два дня в своей постели. Перед смертью он просил прощения у царя, и тот обещал позаботиться о детях и жене. И действительно, выплатил все многочисленные долги Пушкина.

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