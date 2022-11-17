Откуда взялся миф, что Пушкин и Дюма - один и тот же человек?

Существует легенда о том, что великий русский поэт все-таки не умер от раны, полученной на дуэли. Якобы он инсценировал свою смерть и бежал во Францию, где начал писать романы под именем Александра Дюма.

В России смерть известных людей часто обрастает мифами. Так по легенде император Александр I на самом деле не умер молодым, а состарился затворником в сибирском монастыре. Николай Гоголь был похоронен заживо, потому что впал в летаргический сон. Дочь Николая II Анастасия якобы выжила после расстрела царской семьи...

Не обошла эта участь и Пушкина. Парадоксально, что спустя почти 200 лет после смерти поэта, о нем до сих пор появляются новые легенды. По просторам российского интернета уже около десяти лет, например, распространяется гипотеза о том, что Пушкин вовсе не умер, а перебрался во Францию и продолжил свое литературное творчество как Александр Дюма.

Неожиданным образом, загадочных совпадений в биографиях Пушкина и Дюма оказалось очень много. Судите сами…

Последняя дуэль и тайные похороны Пушкина

В 1836 году на весь Петербург распространились слухи о том, что у жены Пушкина Натальи Гончаровой роман с французом Жоржем Дантесом. Импульсивный Пушкин не вынес такого оскорбления и вызвал Дантеса на дуэль. В ходе поединка поэт был смертельно ранен и через два дня умер. Похоронен он, однако, был почти что тайно.

Гибель первого поэта страны стала для многих трагедией и потрясением, петербуржцы были склонны обвинять в случившемся власть и светское общество. Тысячи людей, приходивших прощаться с умершим поэтом к его дому, выражали свое недовольство. Чтобы предотвратить возможные волнения, император велел избежать публичных похорон. Публике объявили, что прощание состоится в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, однако гроб под покровом ночи, с жандармами, вывезли в далекую Псковскую губернию. Пушкина там похоронили очень тихо в монастыре недалеко от фамильного имения Михайловского. На похоронах, не считая жандармов, был лишь один его друг и пара слуг.

Подобная смерть и похороны открывали большие возможности для фантазий и домыслов. Кроме того, в последние годы своей жизни Пушкин часто жаловался на ощущение безвыходности. Унизительная должность при дворе и обязанность посещения балов, непростые отношения с царем Николаем I, огромные долги и нежелание жены порвать со столичной жизнью и переселиться в деревню. Из этого тупика было только два возможных выхода: смерть или исчезновение. Кроме того, за всю жизнь Пушкина ни разу не выпустили за границу, а ему страстно хотелось увидеть Европу. Одна из версий конспирологов говорит о том, что в Париж Пушкина отправил сам русский царь в качестве шпиона под именем Александра Дюма и будто бы именно за это выплатил 70 тысяч рублей его долгов (огромные деньги по тем временам).

Мог ли Пушкин стать Дюма?

Жозеф Гишар. Портрет Дюма / Константин Сомов. Портрет Пушкина Public domain Public domain

Пушкин в совершенстве владел французским языком и первые свои опыты писал именно на нем. То есть теоретически он вполне мог бы писать французские романы. Кроме того, все самые известные романы Дюма, принесшие ему литературную славу («Три мушкетера», «Двадцать лет спустя», «Граф Монте-Кристо» и трилогия о Генрихе Наваррском) были написаны как раз после «смерти» Пушкина - в середине 1840-х.

Есть еще одно удивительное совпадение. В 1840 под именем Дюма вышел роман «Учитель фехтования». Его действие происходит в России и обнаруживает знание автором не только топонимики Санкт-Петербурга, но и российских реалий того времени.

По сюжету к автору попадают записки учителя фехтования, преподававшего в России. Многие его ученики впоследствии стали декабристами и были сосланы в Сибирь.

Тема декабристов была болезненно близка Пушкину, так как многие из них были его друзьями, а сам он не стал заговорщиком лишь потому, что в это время находился в ссылке. Между тем на русском языке он так и не создал об этом никакого прозаического произведения.

Любопытно еще и то, что в 1860-х Дюма совершает путешествие по России. Лишь коротко побывав в столице, писатель отправился на Кавказ (где бывал и Пушкин), а также встретился с прототипами романа «Учитель фехтования». Дюма был свойственен большой интерес к русской литературе. Он делает переводы в том числе оды «Вольность» Пушкина, за революционные настроения которой его отправили в ссылку, а также стихи и «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова. Русского, как говорят, Дюма не знал и ему помогал писатель Дмитрий Григорович (наполовину француз).

Что общего между Пушкиным и Дюма?

Портрет А. С. Пушкина, 1827, Орест Кипренский / Фотопортрет Александра Дюма, 1855 Третьяковская галерея; Nadar/Музей изобразительных искусств Третьяковская галерея; Nadar/Музей изобразительных искусств

Поразительным образом Дюма и Пушкина связывает много общего. Например, у них обоих были африканские корни. Прадедом Пушкина был сподвижник Петра I эфиоп Абрам Ганнибал, а бабушка Дюма была чернокожей рабыней с острова Гаити. «Он был подобен стихийной силе, потому что в нем бурлила африканская кровь», - писал про Дюма биограф Андре Моруа. Нечто подобное современники всегда говорили и о Пушкине.

Кроме того, они были почти ровесниками - Пушкин родился в 1799 году, Дюма - в 1802. Обоих тяготила дисциплина и ограничения, оба были страстными, импульсивными и невероятно любили женщин, оба побывали в опале и ссылке… Да просто посмотрите на портреты обоих писателей - сходство на лицо!

Петр Соколов. Портрет А.С. Пушкина, 1836 / Франсуа Жозеф Гейм. Портрет Александра Дюма, 1847 Всероссийский музей А.С.Пушкина; Музей Версаля Всероссийский музей А.С.Пушкина; Музей Версаля

А вот эта зарисовка молодого Дюма? Чем не повеса Евгений Онегин?

Молодой Дюма Ашиль Девериа Ашиль Девериа

А чем не сам Пушкин дерзкий гасконец д’Артаньян, который покоряет женские сердца и чуть что бросается в драку? И главное, почему «Трех мушкетеров» настолько обожают в России?

Почерк у писателей тоже подозрительно похож…

В пользу конспирологической теории говорит еще один интересный факт - в романе «Граф Монте-Кристо» главного героя зовут Эдмон Дантес (а «убийцу» Пушкина - Жорж Дантес). Дантес у Дюма как раз инсценировал собственную смерть и объявил себя другим человеком - графом Монте-Кристо. Не намек ли это от Пушкина? (И не попытка ли оправдать Жоржа Дантеса, которого поклонники Пушкина до сих пор тихо ненавидят?)

Да и в «Евгении Онегине» описана дуэль и гибель поэта Ленского из-за ревности, слишком уж созвучная с биографией Пушкина.

Кстати, оба писателя были очень плодовитыми, оба любили историю, направление романтизм, оба творили в разных жанрах - писали и драмы, и романы, и стихи.

Что ж, при большом желании, поверить в то, что Пушкин это Дюма, может быть и можно… Остается, правда, загадкой, как тогда в конце 1820-х - начале 1830-х (очевидно до смерти Пушкина) на парижской сцене с успехом проходили пьесы Дюма - «Генрих III и его двор», «Антони», «Наполеон Бонапарт, или Тридцать лет истории Франции» и другие? А также почему во время путешествия Дюма по России никто не узнал в нем Пушкина.

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