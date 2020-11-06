Как эти писательские усадьбы повлияли на творчество своих владельцев

Пушкин описал родные пейзажи в "Евгении Онегине", Толстой сделал своего деда-владельца дома прототипом старого князя Болконского, а Чехов в перерывах между пьесами принимал во флигеле пациентов.

1. Михайловское - усадьба Александра Пушкина

Александра Гузева; Третьяковская галерея Александра Гузева; Третьяковская галерея

«Пушкинские горы» - это целый заповедник в Псковской области, состоящий из трех обширных усадеб, связанных с жизнью Александра Пушкина. Сюда поэт был сослан за вольнодумные стихи и провел здесь беспрерывно два года. Здесь он написал огромное количество стихотворений, несколько больших поэм, разработал сюжеты будущих работ.

Дом в Михайловском и рабочий кабинет Пушкина Александра Гузева Александра Гузева

Персонажи и пейзажи «Евгения Онегин» вдохновлены этими местами и соседями Пушкина, которых он часто посещал. В парке усадьбы Тригорское он встретил Анну Керн, в которую влюбился и которой посвятил одно из лучших русских любовных стихотворений «Я помню чудное мгновенье…».

2. Ясная Поляна - усадьба Льва Толстого

Вадим Разумов; Карл Булла/Государственный музей Льва Толстого Вадим Разумов; Карл Булла/Государственный музей Льва Толстого

В этом имении в Тульской области Лев Толстой родился и прожил бóльшую часть своей жизни, около 60 лет. Изначально усадьба принадлежала деду писателя по материнской линии князю Волконскому, который послужил прообразом старого князя Болконского в «Войне и мире». Кстати, этот роман Толстой написал именно тут, а его жена Софья Андреевна несколько раз от руки его переписывала, внося бесконечные правки мужа. Здесь Толстой работал и над многими другими произведениями, в том числе над «Анной Карениной».

Дом Толстого в Ясной Поляне Вадим Разумов Вадим Разумов

В Ясной Поляне сформировались и его философские взгляды. Жил он довольно аскетично, носил крестьянскую рубаху, и даже в преклонные годы совершал многочасовые прогулки и освоил велосипед. Он устроил школу для крестьянских детей, сам косил траву. Сюда приезжали на встречу с мэтром поклонники Толстого и молодые писатели. Здесь хранится огромная библиотека писателя на разных языках. Тут находится и его могила.

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3. Спасское-Лутовиново - усадьба Ивана Тургенева

TASS; spasskoye-lutovinovo.ru TASS; spasskoye-lutovinovo.ru

Сравнительно недалеко от Ясной Поляны, в Орловской области, находится усадьба писателя Ивана Тургенева Спасское-Лутовиново - туристам зачастую предлагают их посещение в один день. Тургенев провел здесь детство, эту усадьбу даровал его предку еще Иван Грозный.

Взрослый Тургенев не жил здесь постоянно - он много времени проводил за границей, но он очень любил здесь бывать и старался провести теплые летние месяцы именно в этом месте. Как и Толстой, он открыл здесь школу для крестьянских детей.

Внутри дома Тургенева в Спасском-Лутовинове spasskoye-lutovinovo.ru spasskoye-lutovinovo.ru

В Спасском-Лутовинове Тургенев написал свои известные романы «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети». Действие многих из них происходит именно в усадьбах, и словосочетание «дворянское гнездо» стало с его подачи в русском нарицательным.

4. Мелихово - усадьба Антона Чехова

Вадим Разумов; Sputink Вадим Разумов; Sputink

Чехов часто менял места проживания и много путешествовал, но в этой подмосковной усадьбе он прожил семь лет и эти годы называют «мелиховским сидением». Сейчас на одном из флигелей усадьбы даже висит памятная табличка «Здесь была написана "Чайка"». В этом месте были написаны и пьеса «Дядя Ваня», а также известнейшие рассказы «Палата №6», «Остров Сахалин», «Дом с мезонином», «Человек в футляре», «Крыжовник». Всего более 40 произведений.

Флигель-амбулатория Вадим Разумов, Alex Boss57/Wikipedia Вадим Разумов, Alex Boss57/Wikipedia

Помимо писательства в Мелихове Чехов активно принимал пациентов - по образованию он был врачом и никогда не прекращал практику. В одной из усадебных построек он бесплатно лечил местных крестьян, его усилиями в окрестностях приостановилась холера.

В 1899 году Чехов, больной туберкулезом, продал имение и уехал поправлять здоровье в Крым.

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5. Константиново - деревня Сергея Есенина

Legion Media; общественное достояние Legion Media; общественное достояние

Это не привычная писательская усадьба, а маленький деревенский дом в Рязанской области. Есенин не был дворянином, он был поэтом из народа и воспевал в стихах самые простые вещи - березы, колосящиеся золотые поля, русские дали. В его стихах описаны все окрестные пейзажи. Из окна есенинского дома виден живописнейший берег реки Оки, раздольные поля и золотые купола церкви.

Часовня в Константиново с видом на Оку Legion Media Legion Media

В деревне Есенина есть и барская усадьба, принадлежавшая богатому купцу Ивану Кулакову. В Константинове он построил школу для крестьянских детей, где учился и Есенин. В 1911 году имение унаследовала его дочь Лидия Кашина.

Дом Кашиных в Константиново Legion Media; museum-esenin.ru Legion Media; museum-esenin.ru

Есенин часто бывал в их доме - историки предполагают, что у него с Лидией был роман. Она стала прототипом героини поэмы Есенина «Анна Снегина».