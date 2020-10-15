5 причин посетить Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва

На высоком берегу Яузы в старом Таганском районе Москвы есть островок тишины, Спасо-Андроников монастырь. В нем - уникальный музей с огромной коллекцией иконописи и русских древностей.

1. Узнать побольше об Андрее Рублеве

Многие века именно иконопись была главным русским искусством. Однако писать иконы могли не все - требовались долгие годы обучения, соблюдение всех строжайших канонов. Андрей Рублев - самый известный русский иконописец, а его «Троица» - одна из самых известных и почитаемых икон и одна из реликвий Третьяковской галереи.

Преподобный Андрей Рублев (в руках держит "Троицу" собственного авторства) Общественное достояние Общественное достояние

По летописям историки отследили другие значимые работы Рублева. Это были произведения в главных святынях Древней Руси - фрески Благовещенского собора в Московском кремле, Успенского собора во Владимире, работа над главном храмом Троице-Сергиевой Лавры. Рублеву приписывают еще большое количество икон и росписей, однако, по поводу большинства ученые до сих пор ведут споры.

Удалось установить, что последняя работа Рублева - роспись Спасского собора в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве. Иконописец принял здесь монашеский постриг и здесь же был похоронен. Его могила утрачена, но принято считать, что она находится под полами Спасского собора.

Сохранившаяся роспись Спасского собора Спасо-Андроникова монастыря Музей имени Андрея Рублева Музей имени Андрея Рублева

Фрагменты тех уникальных фресок сохранились до наших дней. Имя Рублева всегда было настолько значимо, что к 600-летию иконописца в советское антирелигиозное время, когда храмы и монастыри закрывали и использовались под хозяйственные нужды, было решено восстановить монастырь. Здесь установили памятник иконописцу и открыли музей в его честь.

2. Побывать в монастыре XIV века в центре Москвы

Спасо-Андроников монастырь Legion Media Legion Media

Спасо-Андроников монастырь - один из старейших в Москве. Он был основан в 1357 году и назван в честь первого настоятеля Андроника, который был учеником легендарного Сергия Радонежского, основателя Троице-Сергиевой Лавры и почитаемого русского святого. А Спасский собор монастыря, расписанный Рублевым, - старейший сохранившийся белокаменный храм Москвы.

Спасский собор Getty Images Getty Images

В 1947 году группа советских ученых и реставраторов добилась разрешения начать работы по восстановлению монастыря. На его территории в то время были коммунальные квартиры рабочих близлежащего завода «Серп и Молот».

Спасо-Андроников монастырь Legion Media Legion Media

За 13 лет удалось частично восстановить монастырь и собрать коллекцию предметов древнерусского искусства. А в 1960-м, к предположительному 600-летию Андрея Рублева, на территории монастыря был открыт музей древнерусской культуры и искусства.

3. Увидеть одну из лучших коллекций русского религиозного искусства

Основатели музея по крупицам собирали утварь и иконы из заброшенных и закрытых в советское время храмов. Сейчас в музее более 20 тысяч единиц хранения: большая часть из них это иконы, от древнейших датируемых XII веком до новейших икон XX века. Одни из самых значимых в коллекции - иконы «Спас Вседержитель» XIII века и «Спас Нерукотворный» XIV века.

Самый древний экспонат музея - «Спас Вседержитель из Гавшинки» XIII века (слева); «Спас Нерукотворный» XIV века Музей имени Андрея Рублева Музей имени Андрея Рублева

Кроме того, это различные изображения Богоматери Одигитрии, Николая Чудотворца и других святых, а также необычные иконы, представляющие жития святых или сцены из Нового Завета.

Помимо икон в музее есть древние книги, изразцы и другие памятники русского декоративно-прикладного искусства, а также большая коллекция редкой деревянной скульптуры.

Скульптура Николая Можайского XVII века (слева) и Великомученицы Параскевы конца XVII века Музей имени Андрея Рублева Музей имени Андрея Рублева

Целый этаж музея занимают масштабные фрески, спасенные из разрушенных в советское время храмов со всей России.

4. Научиться понимать иконы

«Основная миссия музея – помочь людям открыть для себя икону как одно из величайших достижений национального и мирового искусства», - сказано на сайте музея. Цель его - не только показать иконы и фрески, но и популяризировать их, ведь наряду с русским авангардом иконография внесла важнейший вклад в мировую историю искусств. Причем древнее религиозное искусство развивалось в России очень долгое время - от Крещения Руси в X веке и вплоть до конца XVII века, когда к власти пришел Петр I, сделавший резкий поворот к европейскому искусству.

Экспозиция музея Музей имени Андрея Рублева Музей имени Андрея Рублева

Язык иконографии очень символичен и строен, по художественным и смысловым приемам можно определить примерное время написания работы, а также иконописную школу - московскую, новгородскую, владимирскую или псковскую. Характерные черты могут говорить об определенном иконописце или о том, что работа была выполнена его учениками. В музее можно проследить эволюцию русских икон, их образных приемов и композиции, техники и красок.

5. Прогуляться по старинному Таганскому району

Вид от монастыря на Яузу Legion Media Legion Media

Историческая и культурная ценность музея и монастыря бесспорны, но также стоит прогуляться вокруг монастырской стены - выйти к высокому берегу Яузы, полюбоваться совсем другим миром - промышленной частью города.

Район, где расположен монастырь, - один из старейших в Москве. Здесь масса достопримечательностей. Прямо неподалеку стоит симпатичный Храм Сергия Радонежского в Рогожской слободе.

Храм Сергия Радонежского в Рогожской слободе Legion Media Legion Media

Непременно стоит пройтись по пешеходной Школьной улице, усыпанной двухэтажными особняками XIX века. Это была восточная граница города и здесь останавливались обозы, выезжая из Москвы в сторону Владимира.

Школьная улица Google Maps Google Maps

После культурной программы стоит зайти в старинные Рогожские торговые ряды - культурный объект не утратил своего предназначения и превратился в модный фуд корт с прекрасным пловом, супом фо бо и выпечкой.