5 причин посетить Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва

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Александра Гузева

Музей имени Андрея Рублева; Legion Media; Общественное достояние
На высоком берегу Яузы в старом Таганском районе Москвы есть островок тишины, Спасо-Андроников монастырь. В нем - уникальный музей с огромной коллекцией иконописи и русских древностей.

1. Узнать побольше об Андрее Рублеве

Многие века именно иконопись была главным русским искусством. Однако писать иконы могли не все - требовались долгие годы обучения, соблюдение всех строжайших канонов. Андрей Рублев - самый известный русский иконописец, а его «Троица» - одна из самых известных и почитаемых икон и одна из реликвий Третьяковской галереи. 

Преподобный Андрей Рублев (в руках держит

Преподобный Андрей Рублев (в руках держит "Троицу" собственного авторства)

Общественное достояние

По летописям историки отследили другие значимые работы Рублева. Это были произведения в главных святынях Древней Руси - фрески Благовещенского собора в Московском кремле, Успенского собора во Владимире, работа над главном храмом Троице-Сергиевой Лавры. Рублеву приписывают еще большое количество икон и росписей, однако, по поводу большинства ученые до сих пор ведут споры. 

Удалось установить, что последняя работа Рублева - роспись Спасского собора в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве. Иконописец принял здесь монашеский постриг и здесь же был похоронен. Его могила утрачена, но принято считать, что она находится под полами Спасского собора.

Сохранившаяся роспись Спасского собора Спасо-Андроникова монастыря

Сохранившаяся роспись Спасского собора Спасо-Андроникова монастыря

Музей имени Андрея Рублева

Фрагменты тех уникальных фресок сохранились до наших дней. Имя Рублева всегда было настолько значимо, что к 600-летию иконописца в советское антирелигиозное время, когда храмы и монастыри закрывали и использовались под хозяйственные нужды, было решено восстановить монастырь. Здесь установили памятник иконописцу и открыли музей в его честь. 

2. Побывать в монастыре XIV века в центре Москвы

Спасо-Андроников монастырь

Спасо-Андроников монастырь

Legion Media

Спасо-Андроников монастырь - один из старейших в Москве. Он был основан в 1357 году и назван в честь первого настоятеля Андроника, который был учеником легендарного Сергия Радонежского, основателя Троице-Сергиевой Лавры и почитаемого русского святого. А Спасский собор монастыря, расписанный Рублевым, - старейший сохранившийся белокаменный храм Москвы. 

Спасский собор

Спасский собор

Getty Images

В 1947 году группа советских ученых и реставраторов добилась разрешения начать работы по восстановлению монастыря. На его территории в то время были коммунальные квартиры рабочих близлежащего завода «Серп и Молот». 

Спасо-Андроников монастырь

Спасо-Андроников монастырь

Legion Media

За 13 лет удалось частично восстановить монастырь и собрать коллекцию предметов древнерусского искусства. А в 1960-м, к предположительному 600-летию Андрея Рублева, на территории монастыря был открыт музей древнерусской культуры и искусства.

3. Увидеть одну из лучших коллекций русского религиозного искусства

Основатели музея по крупицам собирали утварь и иконы из заброшенных и закрытых в советское время храмов. Сейчас в музее более 20 тысяч единиц хранения: большая часть из них это иконы, от древнейших датируемых XII веком до новейших икон XX века. Одни из самых значимых в коллекции - иконы «Спас Вседержитель» XIII века и «Спас Нерукотворный» XIV века.

Самый древний экспонат музея - «Спас Вседержитель из Гавшинки» XIII века (слева); «Спас Нерукотворный» XIV века

Самый древний экспонат музея - «Спас Вседержитель из Гавшинки» XIII века (слева); «Спас Нерукотворный» XIV века

Музей имени Андрея Рублева

Кроме того, это различные изображения Богоматери Одигитрии, Николая Чудотворца и других святых, а также необычные иконы, представляющие жития святых или сцены из Нового Завета. 

Помимо икон в музее есть древние книги, изразцы и другие памятники русского декоративно-прикладного искусства, а также большая коллекция редкой деревянной скульптуры. 

Скульптура Николая Можайского XVII века (слева) и Великомученицы Параскевы конца XVII века

Скульптура Николая Можайского XVII века (слева) и Великомученицы Параскевы конца XVII века

Музей имени Андрея Рублева

Целый этаж музея занимают масштабные фрески, спасенные из разрушенных в советское время храмов со всей России. 

4. Научиться понимать иконы

«Основная миссия музея – помочь людям открыть для себя икону как одно из величайших достижений национального и мирового искусства», - сказано на сайте музея. Цель его - не только показать иконы и фрески, но и популяризировать их, ведь наряду с русским авангардом иконография внесла важнейший вклад в мировую историю искусств. Причем древнее религиозное искусство развивалось в России очень долгое время - от Крещения Руси в X веке и вплоть до конца XVII века, когда к власти пришел Петр I, сделавший резкий поворот к европейскому искусству. 

Экспозиция музея

Экспозиция музея

Музей имени Андрея Рублева

Язык иконографии очень символичен и строен, по художественным и смысловым приемам можно определить примерное время написания работы, а также иконописную школу - московскую, новгородскую, владимирскую или псковскую. Характерные черты могут говорить об определенном иконописце или о том, что работа была выполнена его учениками. В музее можно проследить эволюцию русских икон, их образных приемов и композиции, техники и красок. 

5. Прогуляться по старинному Таганскому району

Вид от монастыря на Яузу

Вид от монастыря на Яузу

Legion Media

Историческая и культурная ценность музея и монастыря бесспорны, но также стоит прогуляться вокруг монастырской стены - выйти к высокому берегу Яузы, полюбоваться совсем другим миром - промышленной частью города.

Район, где расположен монастырь, - один из старейших в Москве. Здесь масса достопримечательностей. Прямо неподалеку стоит симпатичный Храм Сергия Радонежского в Рогожской слободе.

Храм Сергия Радонежского в Рогожской слободе

Храм Сергия Радонежского в Рогожской слободе

Legion Media

Непременно стоит пройтись по пешеходной Школьной улице, усыпанной двухэтажными особняками XIX века. Это была восточная граница города и здесь останавливались обозы, выезжая из Москвы в сторону Владимира. 

Школьная улица

Школьная улица

Google Maps

После культурной программы стоит зайти в старинные Рогожские торговые ряды - культурный объект не утратил своего предназначения и превратился в модный фуд корт с прекрасным пловом, супом фо бо и выпечкой.  

Искусство Путешествия
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