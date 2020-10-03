10 шедевров русской эмали (ФОТО)

В конце XIX века среди членов царской семьи и богатых дворян стал невероятно моден «русский стиль». Обратившись к своим корням, многие стали строить дома в стиле средневековых боярских теремов, а также заказывать ювелирные изделия с ажурными цветными элементами и живописными сказочными сюжетами. Немало таких работ было выполнено поставщиками императорского двора - известными ювелирными фирмами: Карла Фаберже, Павла Овчинникова, Ивана Хлебникова.
Одним из любых элементов, помимо ценных металлов и драгоценных цветных камней, была художественная роспись по металлу - эмаль. Русские ювелиры довели до совершенства этот промысел, используя сложнейшие эмалевые техники (перегородчатая, выемчатая, светящаяся) - иногда прямо на одном и том же изделии.
Признанным мастером эмали был Федор Рюкерт, художник немецкого происхождения. Он выполнял заказы для разных ювелирных фирмы, особенно долгие отношения его связывали с Фаберже. На самых разных ювелирных изделиях он воспроизводил картины великих мастеров своей эпохи, от Виктора Васнецова до Константина Маковского.
Это яйцо - подарок Николая II жене, императрице Александре Федоровне на Пасху 1906 года.
Редкий случай, когда на эмали изображены не сказочные или бытовые сцены, а баталии, причем из недавнего прошлого - картина Василия Верещагина «Перед атакой. Под Плевной» отражает события русско-турецкой войны 1877-78гг.
Подарок императору Николаю II и императрице Александре Федоровне от Нижегородского биржевого общества, 1913
Выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали» пройдет в Московском Кремле с 9 октября 2020 по 10 января 2021