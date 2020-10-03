10 шедевров русской эмали (ФОТО)

Русская знать на рубеже XIX-XX века обожала цветные изделия эмальерного искусства. Вот несколько лучших экземпляров из коллекции Музеев Московского Кремля и других музеев.

В конце XIX века среди членов царской семьи и богатых дворян стал невероятно моден «русский стиль». Обратившись к своим корням, многие стали строить дома в стиле средневековых боярских теремов, а также заказывать ювелирные изделия с ажурными цветными элементами и живописными сказочными сюжетами. Немало таких работ было выполнено поставщиками императорского двора - известными ювелирными фирмами: Карла Фаберже, Павла Овчинникова, Ивана Хлебникова.

Одним из любых элементов, помимо ценных металлов и драгоценных цветных камней, была художественная роспись по металлу - эмаль. Русские ювелиры довели до совершенства этот промысел, используя сложнейшие эмалевые техники (перегородчатая, выемчатая, светящаяся) - иногда прямо на одном и том же изделии.

Признанным мастером эмали был Федор Рюкерт, художник немецкого происхождения. Он выполнял заказы для разных ювелирных фирмы, особенно долгие отношения его связывали с Фаберже. На самых разных ювелирных изделиях он воспроизводил картины великих мастеров своей эпохи, от Виктора Васнецова до Константина Маковского.

1. Пасхальное яйцо «Московский Кремль». Фирма Карла Фаберже

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Это яйцо - подарок Николая II жене, императрице Александре Федоровне на Пасху 1906 года.

2. Ковш. Фирма К. Фаберже

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

3. Десертная ложка. Фирма К. Фаберже

Собрание М. Ревякина Собрание М. Ревякина

4. Ларец. Фирма К. Фаберже

Собрание М. Ревякина Собрание М. Ревякина

5. Шкатулка. Фирма К. Фаберже

Собрание М. Ревякина Собрание М. Ревякина

Редкий случай, когда на эмали изображены не сказочные или бытовые сцены, а баталии, причем из недавнего прошлого - картина Василия Верещагина «Перед атакой. Под Плевной» отражает события русско-турецкой войны 1877-78гг.

6. Блюдо подносное. Фирма И. Хлебникова

Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник

Подарок императору Николаю II и императрице Александре Федоровне от Нижегородского биржевого общества, 1913

7. Солонка. Фирма М. Ломбардо

Собрание М. Ревякина Собрание М. Ревякина

8. Коробочка. Фирма К. Фаберже

Собрание М. Ревякина Собрание М. Ревякина

9. Ковш. Фирма К. Фаберже

Собрание М. Ревякина Собрание М. Ревякина

10. Кружка. Фирма И. Сазикова

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали» пройдет в Московском Кремле с 9 октября 2020 по 10 января 2021