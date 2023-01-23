Белка и Стрелка: невероятная история космических собак

С тех пор, как в 1957 году СССР совершил сенсационный запуск первого искусственного спутника Земли, руководство страны постоянно требовало чего-нибудь не менее эффектного от советской космической программы. Генсек Никита Хрущев каждые четыре месяца задавал ученым сакраментальный вопрос: «Чем еще удивлять будем?». С хорошими новостями были проблемы.

До августа 1960 года Советский Союз уже успел отправить в космос 8 собак, ни одна не вернулась живой. Это всегда была миссия в один конец. Душераздирающая история с дворнягой Лайкой – первой собакой в космосе – вызывала жаркие диспуты этического толка.

Однако космическая гонка имела слишком высокое политическое значение. Советы были одержимы идеей, что живой из космоса может вернуться не только собака, но и человек. Запуск в июле 1960 года собак Лисички и Чайки снова закончился аварией и смертью животных: на 23-й секунде полета разрушилась камера сгорания. Тогда решили, что собак нужно обеспечить катапультируемой капсулой, чтобы в случае аварии они могли спастись. Это было единственное изменение, которое внесли перед следующим запуском. Он всего через 20 с лишним дней предстоял дворнягам Белке и Стрелке.

Жесткий кастинг

В то время как США запускали в космос обезьян, Советы отдавали предпочтение именно бездомным собакам. «Во-первых, нам очень подошли дворняжки. У них ведь жизнь непростая: то холод, то голод. А это значит, что они приучены к разным условиям среды. Во-вторых, собаки очень хорошо относятся к человеку, который для них - хозяин. И здорово тренируются. И в-третьих, физиология собаки со времен Ивана Петровича Павлова хорошо изучена», – рассказала доктор медицинских наук профессор Адилия Котовская, которая готовила этих собак к их миссии.

Кадр из советского документального фильма режиссера Тамары Лавровой "Земля - Космос - Земля". Четвероногие космонавты - собаки Белка и Стрелка Sputnik Sputnik

Белку и Стрелку, как и многих, нашли на улице. Специальная служба тогда буквально ходила по советским улицам с техническим заданием: найти собак-сук (для них было проще разработать ассенизационное устройство) с примерным возрастом от двух до шести лет, весом до шести килограммов, ростом 35 сантиметров. Предпочитали брать собак светлой окраски, так как светлые собаки лучше смотрелись на фотографиях. В виварии Института медикобиологических проблем одновременно было до дюжины таких собак.

Белка была лидером в команде, самой активной и общительной. На тренировках она показывала лучший результат, одной из первых подходила к миске с едой и первая научилась лаять, если что-то шло не так. Стрелка – самка светлого окраса с коричневыми пятнами – была скорее робкой и замкнутой, но успешно проходила все испытания. Обеим собакам было около двух с половиной лет.

Евгений Кассин/TASS Евгений Кассин/TASS

Их подвергли подробным медицинским тестам и постепенно приучали к будущим испытаниям: сначала ограничивали им пространство на несколько суток, потом вживляли электроды, чтобы следить за их состояниям по датчикам, приучали их к одежде и перегрузкам.

Когда пришло их время лететь, собак переименовали. Белка и Стрелка – клички, под которыми они вошли в историю. Но пока дворняжки жили в вивариуме при институте, их звали Капля и Вильна. Имена «посолиднее» им придумали, когда отобрали в летный отряд.

17 оборотов вокруг Земли

Полет назначили на 19 августа 1960 года. Помимо собак в катапультируемом контейнере находилось еще 12 мышей, насекомые, растения, грибковые культуры, семена кукурузы, пшеницы, гороха и лука, некоторые виды микробов. А вне контейнера летели 28 лабораторных мышей и 2 белые крысы. Все они были нужны для исследования, как космический полет влияет на организм и разные культуры.

Герметическая кабина животных в катапультируемом контейнере на борту корабля-спутника Sputnik Sputnik

Этот запуск был примечателен еще и тем, что впервые из космоса шло телевизионное изображение: картинка с борта корабля попадала сразу на наземный приемный пункт или с небольшой задержкой. Во время взлета у собак участилось дыхание и пульсы, но когда корабль вышел на орбиту, все нормализовалось. Вскоре им подали еду – субстанцию, похожую на холодец, он заменял им и еду, и воду. Ванночки с космической собачьей едой крепились прямо под тем местом, где лежали собаки. По сигналу контейнеры выдвигались, а после того как собаки все съедали – удалялись. Белка и Стрелка съели все с аппетитом.

Затем, во время уже четвертого витка вокруг Земли, Белка стала крайне беспокойна, она пыталась вырваться из ремней, ее затошнило. Тем не менее, ее медицинские показатели были в норме.

Врачи извлекают подопытных собак из кабины на месте приземления Sputnik Sputnik

После 17 витка собак успешно вернули на Землю. В общей сложности они провели в космосе 27 часов. Младший научный сотрудник В.С. Георгиевский, который входил в поисково-спасательный отряд, вспоминал: «Когда спускаемый аппарат вскрыли, Белка и Стрелка узнали меня и стали ласкаться. Состояние их было хорошее, даже лучше, чем после некоторых тренировок. Носики у них были влажные, языки, которыми они облизывали мне руку – розовые. Я успокоился и даже выпустил их погулять по степи».

Что было дальше

Проанализировав результаты полета, ученые пришли к выводу, что никакой опасности для человека пребывание в космосе не представляет. Запуск Белки и Стрелки стал последним запуском перед полетом человека.

Cобаки-космонавты Стрелка и Белка во время записи радиопередачи, посвященной космическому полету Валерий Генде-Роте/TASS Валерий Генде-Роте/TASS

То, что Белка почувствовала недомогание, ученые интерпретировали как состояние стресса, которое не несет угрозы жизни. Тем не менее, из-за этого случая было принято решение ограничить первый полет человека в космос минимальным количество витков. Фактически, это из-за Белки Юрий Гагарин затем облетел Землю всего один раз.

С. Преображенский/Sputnik С. Преображенский/Sputnik

С тех пор Белка и Стрелка в космос больше не летали, а ушли на почетную пенсию и жили при Институте медико-биологических проблем до глубокой старости. В 60-х годах это были самые популярные собаки в стране: их портреты украшали афиши, плакаты, марки, открытки и календари.

Катапультируемый контейнер Белки и Стрелки в Музее Космонавтики Евгений Биятов/Sputnik Евгений Биятов/Sputnik

Через несколько месяцев после полета Стрелка родила шесть здоровых щенков, которых показывали по телевизору. «И там был совершенно беленький щенок по кличке Пушок. Он очень понравился жене президента США Жаклин Кеннеди. И ей решили подарить “сына” космонавтки. Из посольства США под покровом совершенной секретности к нам приехала большая делегация, собирали на Пушка документы, делали прививки, а потом чуть ли не с машинами ГАИ перевезли его в американское посольство. Это было нечто! Такое впечатление, что принца какого-то везут», - вспоминала Адилия Котовская.

Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене