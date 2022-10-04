Как запускали первый в мире искусственный спутник Земли

НИИ-4 в подмосковном Болшеве, засекреченный военный институт, который занимается расчетами для баллистических ракет, 1955 год. Одну из его просторных комнат занимают «фантазеры» - так прозвали ученых, задачей которых было продумать вероятные проблемы в космических полетах. В космос еще никто не летал, после Второй мировой войны прошло всего десять лет.

Время от времени «фантазеры» шумно спорят: человека нельзя отправить в космос – он сгорит, когда будет спускаться на Землю, в невесомости его «раздует» или разорвет на части; радиация его погубит и т.д. Иногда на крики из комнаты прибегают люди из других отделов и, покрутив пальцем у виска, тихо прикрывают дверь к этим любителям научной фантастики.

Но проходит всего два года и «фантазеры» становятся теми, кто работает над самым амбициозным проектом человечества: они запускают в космос первый искусственный спутник Земли.

Модель первого советского космического искусственного спутника Земли Давид Шоломович/Sputnik Давид Шоломович/Sputnik

Нужна ракета

Прежде чем подойти к идее запуска на орбиту Земли искусственного тела, нужно было спроектировать то, что его туда доставит - ракету.

«История создания первого спутника есть история ракеты. Ракетная техника Советского Союза и США имела немецкое начало», – отмечает ученый-конструктор Борис Черток.

После Второй мировой войны советские изобретатели получили доступ к немецкой трофейной технике, в частности к «Фау-2» – ракете с дальностью полета до 320 км, которая совершила первый в мире суборбитальный космический полет. Они досконально изучили трофей и создали на его базе ряд советских ракет. Имя руководителя советской космической программы Сергея Королева строго засекречено (его карьера тоже необычна: в 1938 году он был осужден на 10 лет лагерей, а потом переведен в так называемую «шарашку» – закрытое конструкторское бюро для осужденных ученых).

Первый вариант Р-7, испытанный в 1957 году Эриберто Аррибас Абато (CC BY-SA 3.0) Эриберто Аррибас Абато (CC BY-SA 3.0)

Под его началом в 1954 году появляется «семерка» – ракета Р-7, с дальностью полета до 9500 км. «Когда в 1957 году с полигона Тюра-Там [потом его переименовали в космодром Байконур] была запущена баллистическая ракета Р-7 и попала в цель на полигоне на Камчатке, стало понятно, что у нас есть носитель для запуска спутника на орбиту. Я, честно говоря, до этого не верил, что все 32 двигателя ракеты могут одновременно начать и штатно отработать», – вспоминал академик Георгий Успенский, один из «фантазеров» из той самой шумной комнаты.

Объект «Д»

Тут же изменилось отношение к группе «фантазеров». Им поручили создание первого спутника под названием объект «Д». Его масса должна была составить 1000-1400 кг, а вес аппаратуры для исследований – еще 200-300 кг. Один из вариантов спутника даже предусматривал контейнер с «биологическим грузом» – подопытной собакой. Иными словами, это был не миниатюрный «Спутник», а тяжелая махина, которую надеялись вывести на орбиту с помощью Р-7 в 1957-1958 годах.

Сергей Павлович Королев (второй слева) среди сотрудников группы по изучению реактивного движения, 1932. Из фондов Государственного исторического музея/Sputnik Из фондов Государственного исторического музея/Sputnik

Однако вскоре стало очевидно, что уложиться в эти сроки с таким трудоемким проектом невозможно. Работы затягивались. Кроме того, в СССР узнали, что аналогичные работы идут в США – запуск Minimum Orbital Unmanned Satellite of Earth был намечен на то же время. Тогда Королев принял решение отказаться от «тяжеловеса» в пользу простого и легкого аппарата всего с двумя радиомаяками.

«Люди спали на раскладушках в конструкторском бюро»

Внешне спутник выглядел как герметичный алюминиевый шар с четырьмя антеннами, диаметром 58 см и весом всего 83,6 кг. Внутри помещались два радиопередатчика. Причем, диапазон передатчиков выбрали такой, чтобы следить за спутником могли даже радиолюбители. Многие из них запомнили этот характерный звук Бип-Бип-Бип, когда «Спутник» пролетал над ними.

Спутник-1, макет. Космодром Капустин Яр Министерство обороны Российской Федерации

Проектировали спутник супербыстрыми темпами. «Люди сутками не покидали рабочие места, спали на раскладушках в королёвском конструкторском бюро! Да и сам первый спутник, конечно, был весьма простой по конструкции и “начинке”. В него поставили датчик, который нужен для исследования – как радиоволны проходят через атмосферу. Тогда даже этого не знали», – рассказывал Успенский.

В итоге между успешным испытанием Р-7 в августе 1957 года и запуском спутника прошло всего два месяца. 4 октября 1957 года в 22:28 по московскому времени ракета-носитель со спутником была запущена в космос.

Всеобщее достояние Всеобщее достояние

Первый спутник человечества просуществовал недолго – 92 суток, до 4 января. Он успел совершить 1440 оборотов вокруг Земли, а его радиопередатчики работали в течение двух недель с момента запуска. Из-за трения о верхние слои атмосферы он потерял скорость, вошел в плотные слои и сгорел.

Красная Луна

Известие о запуске советского спутника произвело эффект разорвавшейся бомбы. Журналисты со всего мира называли его «вселенским потрясением» и «не только крупным научным достижением, но и одним из величайших событий в истории всего мира». В американской прессе его прозвали Red Moon (Красная Луна).

Многие в те дни пытались разглядеть «Спутник» в лучах восходящего или заходящего cолнца. Правда, видеть они могли только центральный блок ракеты (до тех пор, пока он не сгорел), а не маленький шарик меньше метра в диаметре. Но даже главная советская газета «Правда» считала, что это «детали», и призывала людей всей планеты смотреть на небо.

Казахская ССР. Запуск космического аппарата "Спутник-1" с космодрома "Байкрнур" РКК "Энергия" /TASS РКК "Энергия" /TASS

Но запуск имел не только научное, но и большое политическое значение. 4 октября стало ясно, что у Советского Союза есть многоступенчатая межконтинентальная ракета, против которой была бессильна противовоздушная оборона. Это изменило всю систему международных отношений.