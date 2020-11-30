Почему в СССР отправляли в космос собак, а в США обезьян?

В то время как США ставили космические эксперименты на обезьянах, в СССР после долгих обсуждений выбор пал на собак.

Эксперименты, которые должны были показать, возможен ли полет человека в космос, начались в СССР и США в одно и то же время – в 1940-1950 годах. До этого момента ни одно живое существо не испытывало на себе состояние взлета, посадки, невесомости и космического излучения.

Как все это скажется на человеке, должны были показать «биологические объекты» исследований. Но кто ими должен был стать? Это был не самый тривиальный вопрос.

Почему не обезьяны?

Советские конструкторы рассматривали разные варианты: мыши, крысы, обезьяны, кошки, собаки. Обезьяны считались более похожими на человека во многих отношениях. Ровно по этой причина американцы начали запускать в космос обезьян – первым на ракете полетел макак-резус Альберт в 1948 году. Французы в 1963 отправили в космос кошку, а до этого – крыс. Для СССР же исторически подопытными в сложных нейрофизиологических экспериментах были собаки. Нобелевский лауреат Иван Павлов изучал на них систему рефлексов и добился блестящих результатов.

Лайка перед отправкой в космос в 1957 году. TASS TASS

Впрочем, вариант с обезьянами еще на заре космических полетов тоже всерьез рассматривался. Доктор Олег Газенко, один из главных ученых космической программы, даже посещал цирк, чтобы понаблюдать за дрессированными собаками и обезьянами, и понял – с обезьянами будет много проблем. Они менее эмоционально устойчивые, у них случаются нервные срывы и тогда обезьяны проявляют агрессивность. В США, в частности, с этим боролись, погружая животное в состояние наркотического опьянения. Предвидя обилие проблем, выбор остановили на собаках. Причем, на бездомных.

«Лайку [первую собаку, выведенную на орбиту Земли] нашли на улице. Как, впрочем, и большинство собак, которые участвовали в экспериментах. Почему ученые сделали ставку на дворняжек? Все очень объяснимо: они чрезвычайно сообразительные, неприхотливые. Как никакая породистая псина, ценят доброе к себе отношение. В зооприемнике их чистили, отмывали, кормили досыта», – рассказывал академик Газенко.

Космическую собаку Козявку готовят к испытательному полету в 1959 году. Лев Портер/TASS Лев Портер/TASS

Подходящих собак искали в питомниках для бездомных, спрашивали у людей и подбирали с улиц. Это должны были быть небольшие собаки весом 6-7 кг, в возрасте от двух до шести лет, контактные, здоровые и очень терпеливые. Старались подбирать «девочек» – им проще шить ассенизационную одежду (для вывода выделений) и светлого окраса – такие собаки хорошо смотрелись в телевизоре. Однако, это были лишь первичные требования.

Насколько просто было иметь дело с собаками?

Собак для экспериментов было настолько же трудно отбирать, как впоследствии и людей для космического полета. Для отбора и подготовки животных разработали научную программу. Согласно ей, собак готовили в несколько этапов. Сначала дрессировали и тестировали на выносливость.

Их приучали к космическим костюмам – фиксирующему (он крепился к углам и ограничивал перемещение собаки по кабине) и ассенизационному. Учили есть из автоматической кормушки. Тренировали на вращение на центрифуге, испытывали на вибростенде, отрабатывали катапультирование.

На руках у лаборантки Ирины собаки Ветерок (Справа) и Уголек, совершившие космическое путешествие на на биоспутнике "Космос-110". Лев Поликашин/Sputnik Лев Поликашин/Sputnik

Самым сложным тестом было помещение в закрытую капсулу – время пребывания в ней во время тренировок постепенно увеличивали. К примеру, кандидаты на длительные полеты должны были выдерживать оптимальное время – до 20 суток взаперти, что выяснили опытным путем; первоначально эти эксперименты с кабиной длились до 55 суток. Не все собаки выдерживали такое напряжение, некоторые начинали беспрерывно скулить и пытались выбить дверь. Считалось, что в таких экспериментах проявлялся характер собаки и устойчивость ее психики, и экспериментаторы решали, к какому полету она пригодна – краткосрочному, длительному или не пригодна вообще. Тех, кто проходил первичный отбор, оперировали (тоже сам по себе достаточно рискованный этап): внедряли электроды и катетеры для контроля здоровья и введения медикаментов прямо в кровь, а также ампутировали хвосты (они мешали работе вентиляционной системы в кабине).

В Советском Союзе предпочитали собак в космос посылать парами, чтобы убедиться, что полученные результаты это некая закономерность, а не индивидуальная реакция, и подбирали их с учетом психологической совместимости – еще один существенный фактор.

За все время СССР запустил на ракетах 51 собаку, и 12 из них не пережили полет. Самой трагичной стала смерть Лайки в 1957 году – из-за того размаха, с которым ее отправляли в космос.

Миссию готовили в жуткой спешке: в октябре Никита Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС, сказал ученым, что спутник с собакой нужно запустить уже через месяц, к годовщине Октябрьской революции, к 7 ноября. Но на тот момент механизма возврата животного на Землю невредимым еще не существовало, Лайка была обречена, о чем никто не должен был узнать. Умереть Лайка должна была где-то через неделю полета. «К сожалению, она погибла значительно раньше», – вспоминает Газенко.

В реальности же, из-за ошибки в расчете теплопроводности, Лайка задохнулась спустя всего несколько часов после запуска, и этот факт был раскрыт только в 2002 году. А в 1950-х советская пресса в течение семи дней публиковала отчеты о здоровье собаки, Лайка официально была «жива». Потом СССР сообщил, что получил бесценные знания в ходе эксперимента и якобы усыпил животное, на что столкнулся со шквалом критики с Запада.

Позже, комментируя смерть Лайки, Газенко сказал, что «работа с животными – источник страданий для всех нас. Мы относимся к ним, как к младенцам, которые не могут говорить. Чем больше времени проходит, тем больше я сожалею об этом. Мы не должны были этого делать. Мы не так много узнали в ходе этой миссии, чтобы оправдать этим смерть собаки».

Сотрудники Института медико-биологических проблем Министерства здравоохранения СССР с обезьянами, которые перенесли 7-суточный полёт на борту биоспутника "Космос-1667" в 1985 году. Владимир Родионов/Sputnik Владимир Родионов/Sputnik

Гораздо позже, в 1980-1990-х в СССР и позже России тоже попытали удачу с обезьянами. В космос по программе «Бион» успело слетать 12 обезьян, но последняя по прозвищу Мультик после приземления умерла, после чего программу решили отменить.