Что космонавты просят привезти сразу после посадки?

В первые дни после приземления космонавты находятся на строгой диете, но кое-что они все же просят подвезти им прямо к месту посадки.

Через пару месяцев сублиматы – основная еда на МКС – надоедают, и по возвращении на Землю космонавтам хочется как можно скорее попробовать чего-то земного. Однако еще несколько дней им необходимо соблюдать строгую диету: сразу после приземления они сдают медицинские тесты, результаты которых учитываются при следующих полетах. Как правило, непосредственно после посадки, сразу после того как космонавтам помогли выбраться из спускаемого аппарата, врачи предлагают им только лимонную воду.

Тем не менее, порой им идут на встречу. Рассказываем, что оказывалось в списке первой еды и напитков.

Свежие яблоки

Свежие казахстанские яблоки – уже традиция. Часто именно с этим на фотографиях можно увидеть только что приземлившихся космонавтов.

Российский космонавт Олег Котов Михаил Мецель /AFP Михаил Мецель /AFP

Впервые встретить яблоками из Алматы попросил космонавт Талгат Мусабаев в 1994 году, когда возвращался со станции «Мир». Космодром Байконур, откуда стартуют все корабли «Союз», находится в Казахстане, и посадка также происходит в степях Казахстана.

«[Хотелось] вдохнуть, во-первых, воздух родной степи, во-вторых, запах алматинского апорта (сорт яблок - ред.) после технического воздуха, которым мы дышали 126 суток – это было счастье», – вспоминал он. С тех пор ритуал прижился.

Березовый сок

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Березовый сок из Алтайского края попросил космонавт Олег Новицкий, который вернулся с МКС в 2021 году вместе с первым в мире космическим «киноэкипажем» – актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко.

По просьбе Новицкого, военнослужащие набрали несколько литров сока в Алтайском крае и доставили банку военном самолетом Ан-12 прямо в Казахстан.

Полевая горчица, капуста, шашлык и плов

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В 2022 году российские члены экипажа космического корабля «Союз МС-21» попросили принести им к месту посадки необычный набор. «Я попросил головку капусты на всех и полевую горчицу. Это можно есть сразу», – сказал космонавт Олег Артемьев.

Космонавт Роскосмоса Сергей Корсаков после приземления Роскосмос/Sputnik Роскосмос/Sputnik

Но помимо этого они попросили также мясо, приготовленное на шампурах, и плов, понимая, впрочем, что медики вряд ли дадут на это добро. Они обычно против даже яблок, говорит космонавт Иван Вагнер, не говоря уже о жареном мясе. «Космонавтам обычно хочется что-то земное в руке подержать, понюхать. И то же яблоко, которое им дают, конечно, продезинфицировано. Но врач всегда на ухо шепчет космонавту: “Пожалуйста, я прошу, не ешь!”».

Иммунитет космонавтов после космоса ослаблен и уязвим. Это еще одна причина, почему по-началу им стоит быть такими избирательными в еде.

Напиток из шиповника и спелое манго

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Россиянин Петр Дубров, который установил рекорд по длительности пребывания на МКС среди россиян (355 суток), попросил заварить ему ягоды шиповника с Урала и привезти этот напиток в термосе.

А член того же экипажа, космонавт Антон Шкаплеров заказал экзотический для России фрукт. «Хочу манго», – сказал он.

Оренбургская дыня

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Еще один фрукт, о котором мечтают космонавты – сочная дыня с южного Урала.

Цветущий багульник

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Впрочем, заказывали космонавты не только еду. Тем более, что есть сразу после физически выматывающего спуска не очень хочется. Для кого-то более желанным становятся именно «земные запахи». Однажды кто-то из космонавтов попросил подвезти к месту посадки цветущий багульник (его еще называют диким розмарином) – растений с очень резким, одурманивающим запахом.