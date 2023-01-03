Почему русские устанавливали на могилы кресты с крышей?

Кресты-голубцы еще встречаются на старых кладбищах в отдаленных деревнях, чаще всего на Русском Севере.

В православной традиции на могилу обязательно ставится крест: как правило, это высокий восьми- или шестиконечный крест с перекладиной. Четырехконечные кресты ставят католики. А что означают кресты с крышей, или, как их чаще называют, кресты-голубцы?

Что значит «голубец»

Крестом-голубцом называют надгробный памятник в форме избы или с символической крышей. Слово «голубец» вообще имеет два значения в архитектуре. В первом - это крыша, которая защищает фрески и иконы на фасаде храма от непогоды.

Успенский собор Московского Кремля с козырьком-голубцом. Александр Авилов/Агентство «Москва» Александр Авилов/Агентство «Москва»

Во втором - слово «голубец» произошло от слова «голбец», которое в русских избах значит деревянную пристройку к печи, где находится спуск в подвал, чулан или яму. Люди верили, что там живет домовой, дух из загробного мира, который охраняет дом. В философском смысле, «голбец» был чем-то вроде портала на тот свет.

Музей-остров Кижи. Дом Ошевнева. Печь и голбец. Яндекс Карты Яндекс Карты

Эти пристройки были характерны для Карелии и Архангельской области, их можно увидеть в музеях деревянного зодчества (о них подробнее здесь)

Таким образом, кресты-голубцы символизировали дом умершего человека. Делали их исключительно из дерева, причем в некоторых случаях и крышу, и столб богато украшали резьбой, а в других - прикрепляли икону и просто указывали имя и годы жизни.

Старое кладбище в Кеми. Общественное достояние Общественное достояние

Как появились кресты-голубцы?

Кресты-голубцы восходят к языческим обрядам погребения у славянских народов.

Когда предавали умершего земле, ставили на могиле так называемую «избу смерти», или «домовину» из сруба, наполняя его запасами для загробной жизни.

В этом был и практический смысл. Во-первых, копать мерзлую землю было сложно (а климат был суровым и сегодня, и тысячу лет назад). А во-вторых, эта конструкция защищала от диких зверей. Также ее можно было использовать как тайник.

Могила-изба старца Арсения в Нижегородской области. Максим Дмитриев/МАММ/МДФ

В русских народных сказках часто присутствует образ «избушки на курьих ножках», где живет Баба Яга, - это и есть та самая домовина «на сваях», символ перехода из мира живых в мир мертвых. Слово «курьи» в данном случае восходит к слову «куренный», а не «куриный», то есть окуренный дымом, который предотвращает гниение дерева. Похожие избушки есть и в Скандинавии.

Баба Яга в резиденции Деда Мороза в селе Нелжа, Воронежская область. Ульяна Соловьева/Sputnik Ульяна Соловьева/Sputnik

А вот крест-голубец - это уменьшенная копия домовин, которая ставилась как на самой могиле, так и у дороги, указывающей путь к захоронению. Как отмечал архитектор Лев Даль, который изучал феномен голубцов, «жители верили, что они защищают село от злых духов».

Дорога к могиле старца Сафонтия. Максим Дмитриев/МАММ/МДФ

Помимо захоронений некоторые славянские народы (например, вятичи, кривичи, северяне) кремировали умерших и в кресты-голубцы ставили сосуды с прахом. Крыша защищала от снега и дождя содержимое. В дальнейшем от кремирования отказались, но символы погребения остались.

Крест-голубец. В. Г. Перов. «Сцена на могиле», 1859. Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Под запретом церкви

После крещения Руси в 988 году церковь запретила языческие обряды, хотя они сохранились в том или ином виде до сих пор (как Масленица или Красная горка). В кресты-голубцы стали вкладывать православные иконы, молитвы или просто прикреплять крышу поверх православного креста.

Крест-голбец на Казанском кладбище в Пушкине, Петербург. Messir (CC BY-SA) Messir (CC BY-SA)

Сегодня эти надгробия связывают исключительно со старообрядцами, то есть частью людей, которые не приняли церковные реформы XVII века (подробнее здесь) и подвергались гонениям.

Они уходили вглубь России, жили в отдаленных селениях, где до них просто не могли добраться, и там ставили такие кресты, как и привыкли делать веками. Именно поэтому лучше всего голубцы сохранились в далеких от больших городов селениях Русского Севера. Есть в небольшом количестве они и на Волге, и на Урале, и в Сибири.

А на новгородских церквях можно увидеть и «кельтские» кресты. Рассказываем, как они появились на Руси>>>