7 русских музеев деревянного зодчества под открытым небом

Давно хотели познакомиться с шедеврами деревянной архитектуры России? После посещения этих парков-музеев вы станете настоящим экспертом в этом вопросе.

Большинство музеев деревянного зодчества в России появилось с 1950-1970-х. Советский Союз, оправившись и остроившись после окончания Великой Отечественной войны, смог заняться учетом и сохранением памятников культуры и архитектуры. В эти годы по всей стране было отреставрированы и поставлены под контроль тысячи церквей и других старинных построек. В том числе и деревянных. Таким образом в некоторых поселениях удалось сохранить церкви, дома и мельницы 500-летней давности!

1. Остров Кижи, Карелия

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Кижи - это самый известный и самый посещаемый этнографический музей России. Находится он недалеко от города Петрозаводска, на острове Онежского озера. Музей, созданный в 1966 году, включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Центральная часть острова-музея - это Кижский погост, состоящий из церкви Преображения Господня начала XVIII века - 37-метрового здания из дерева с 23 куполами, церкви Покрова Пресвятой Богородицы с частично сохранившимся иконостасом и колокольни XIX века.

Остальные деревянные экспонаты привезли из заброшенных деревень разных районов Карелии. Есть и поморские дома, и вепские амбары, и карельские поклонные кресты.

Сайт музея

2. Витославлицы, Новгородская область

Участники съезжего праздника "Спасы" в Новгородском музее-заповеднике народного деревянного зодчества "Витославлицы" . Константин Чалабов/Sputnik Константин Чалабов/Sputnik

Великий Новгород до XVI века владел огромными землями до Белого моря и соперничал с Москвой. Монументальную архитектуру новгородских земель можно увидеть буквально в нескольких километрах от города, на месте бывшего села Витославлицы, которое существовало с XII до XVIII века.

Музей под открытым небом был создан в 1964 году и напоминает старую русскую деревню. Избы с хозяйственными постройками образуют улицы, по которым гуляют посетители. Главные экспонаты - это деревянная церковь Рождества Богородицы 1531 года, рядом с ней - небольшая Успенская церковь 1599 года. Их привезли из отдаленных и полузаброшенных деревень, а затем отреставрировали в Витославлицах. Буквально спасли от разрушения.

Сайт музея

3. Малые Корелы, Архангельская область

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Исполинские деревянные мельницы в несколько человеческих ростов - это визитная карточка музея «Малые Корелы». Здесь собрано самое большое количество деревянных мельниц, и все они привезены из поселений Архангельской области. Этнографический комплес был создан в 1964 году. Пространство внутри разделено на секторы: «Мезенский», «Пинежский», «Двинской», «Каргопольско-Онежский», где представлены крестьянские избы, бани, колодцы и церкви из этих районов. Переходя из одного сектора в другой, можно ясно увидеть отличия в домостроении.

Сайт музея

4. Парк Коломенское, Москва

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В одном из крупнейших московских парков тоже есть музей деревянного зодчества, где собраны удивительные строения Русского Севера. Еще в 1933 году сюда перевезли проездную башню Никола-Корельского монастыря из Архангельской области XVII века, единственную деревянную построку монастыря. Это было время, когда многие храмы разрушались (об этом подробнее здесь), однако эту башню архитекторам удалось спасти.

Есть здесь и башня Сумского острога 1580-х годов, которую привезли с территории карельского Поморья. Стояла она в старинном селе Сумский Посад (про него мы писали в статье о поморах), там размещался местный военный гарнизон. Кстати, это единственная боевая башня Русского Севера, которая дошла до наших дней.

Сайт музея

5. Музей деревянного зодчества в Суздале

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Суздаль - это и сам по себе город-музей, куда обязательно стоит приехать. А на окраине города в очень живописном месте в середине 1960-х годов создали настоящую деревню из построек, привезенных из заброшенных поселений области. Здесь можно увидеть деревянные многоярусные церкви середины XVIII века, сделанные, как говорят историки, без единого гвоздя. Сделано так искусно, что издалека ярусы кажутся металлическими. Но нет - они деревянные.

Сайт музея

6. Хохловка, Пермский край

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Слышали выражение «пермяк - соленые уши»? Пермский край - это исторически крупнейший центр солеварения, именно с производством соли была связана жизнь многих людей в этих местах несколько веков назад. Конечно, солеварни раньше тоже были деревянными - и собраны они в музее близ села Хохловка примерно в 40 км от Перми. Здесь можно увидеть и рассолоподъемную башню, и варницу, и старинные амбары. И конечно, дома тех, кто занимался солеварением вплоть до начала XX века.

Сайт музея

7. Тальцы, Иркутская область

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Деревянные крепости-остроги, частоколы, лабазы - это огромная часть истории освоения Сибири, которая оживает на глазах в музее Тальцы в 40 км от города Иркутска. Основан он в 1969 году, когда основная часть поселка оказалась в зоне затопления из-за строительства Иркутской ГЭС, и уникальные постройки решили перенести на возвышенность, чтобы сохранить. Позднее в музее появились и эскпонаты из национальных сибирских сел: можно увидеть, как жили тофалары, эвенки, буряты в давние времена.

Сайт музея

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