Суздаль: что посмотреть в «самом русском» городе Золотого кольца

Здесь собрана вся «русскость» в миниатюре: множество церквей, деревянные домики, народные гуляния и, конечно, русская кухня.

Как добраться: до Владимира на на быстром поезде 1ч 40 м или на автобусе 3,5 ч. Из Владимира до Суздаля на маршрутке 50 мин.

Когда ехать: чтобы испытать максимум удовольствий и еще и застать настоящую русскую зиму - приезжайте на Масленичную неделю (каждый год она в разное время в феврале-марте, уточняйте даты и бронируйте жилье заранее!).

Краткий чек-лист того, что нужно сделать в Суздале:

Сходить в музей деревянного зодчества

Попробовать сосчитать церкви

Съесть традиционное русское блюдо

Выпить медовухи

Покататься на экипаже или санях, запряженных лошадьми

Кстати, в Суздале снимали фильм "Женитьба Бальзаминова" Legion Media Legion Media

Мы уверены, что вы останетесь в восторге от Суздаля. Здесь царит невероятная атмосфера древней Руси: старинная архитектура, много ресторанов традиционной кухни, ряженые в национальную одежду торговцы и праздничные народные гуляния с хороводами, песнями и плясками. А если вы собираетесь заночевать в городке, то у вас есть шанс снять настоящий деревенский дом - когда вы еще испытаете такое!

Один из самых древних городов России

Сцена из исторического спектакля в Суздальском музее деревянного зодчества и крестьянского быта Владимир Федоренко/Sputnik Владимир Федоренко/Sputnik

Суздаль впервые упоминается в летописи в 1024 году, но некоторые историки считают, что он был основан еще раньше - в 982 году князем Владимиром, крестителем Руси. Он же позже основал и соседний Владимир. Название города скорее всего связано с глаголом «созидать», и его древними значениями «строить» и «лепить из глины».

Суздаль был процветающим городом и в XII веке стал столицей Ростово-Суздальского княжества. Правда, ненадолго - уже в 1157 князь Андрей Боголюбский перенес столицу во Владимир.

Музей деревянного зодчества - Храм Воскресения Христова. 1776 г. Юрий Кавер/Sputnik Юрий Кавер/Sputnik

Чтобы узнать, как жили древние славяне, советуем осмотреть уникальную экспозицию под открытым небом Музея деревянного зодчества. Сюда из разных деревень свезены реальные старинные дома крестьян разного достатка. Здесь представлены и хозяйственные постройки: амбары на сваях, ветряные мельницы. Кроме того, вы увидите немногочисленные средневековые деревянные церкви, чудом дошедшие до наших дней. А также узнаете, что такое восьмерик на четверике! Без этого знания, ни один любитель архитектуры православных церквей просто не может прожить!

Город-музей

Достопримечательности тут на каждом шагу: еще в советское время власти активно развивали туризм и создавали огромное количество музеев.

Художники на пленэре М. Юрченко/Sputnik М. Юрченко/Sputnik

В 1992 году белокаменные памятники города включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому вы просто не можете миновать Суздальский кремль - древнейшую часть города. Не пропустите сказочный Собор Рождества Богородицы XIII века. Кстати, в любом русском городе храмы, посвященные Божьей Матери, можно узнать по характерным голубым куполам с золотыми звездами.

Рождественский собор Legion Media Legion Media

Другое место, которое точно нужно посетить в городе - Спасо-Евфимиев монастырь. Он был основан в 1352 г. и имел оборонительное значение. Непременно зайдите в главный на территории Спасо-Преображенский собор и рассмотрите фрески XVII века.

Покровский монастырь Legion Media Legion Media

Если не устанете от монастырей и церквей, загляните в Покровский женский монастырь - вы сразу поймете, как можно отличить женский монастырь от мужского. Здесь вы никогда не найдете больших крепостных стен, и обычно он гораздо меньше по размеру.

Народные гуляния

Масленичные гуляния в Суздале Владимир Смирнов/ТАСС Владимир Смирнов/ТАСС

После историко-архитектурной прогулки самое время для развлечений. Если вы приехали зимой, то идите на Торговую площадь и пробуйте медовуху местного производства. Это слабоалкогольный сладкий напиток пили все великие князья на Руси.

Медовуха Legion Media Legion Media

Далее двигайтесь по улице Ленина - сувенирных лавках здесь можно купить калач или, например, тульский пряник, исконно русскую сладость, а также найти массу ресторанов русской кухни. Среди лучших - «Улей», «Пушкарь», «Лепота», «Русское подворье», «Чайная». Пробуйте соленья, голубцы, щи, борщ или солянку, пироги расстегаи с разными начинками, а также пельмени.

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен