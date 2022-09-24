Иваново: что посмотреть в «городе невест»

Еще один город Золотого кольца России удивит вас советским конструктивизмом и собранием русского авангарда.

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Краткий чек-лист того, что нужно сделать в Иваново:

Найти Щудровскую палатку, самое старое здание Иванова

Сделать селфи на фоне дома-корабля

Понять, почему Иваново - город невест

Зайти в один из музеев

Купить сувенир в стиле народного промысла Палех

Вид на Площадь Революции Владимир Смирнов/TASS Владимир Смирнов/TASS

Иваново - самый молодой из городов Золотого кольца, поэтому здесь вы не увидите милые церквушки на каждом шагу (за прекрасные древними храмами советуем съездить в Шую и Палех). Впервые Иваново упоминалось в летописи в XVII веке, а собственно городом стало только в 1871 - до этого здесь было село.

А прославилось Иваново, или Иванов-Вознесенск, как город назывался до революции, своим ситцевым производством. Именно поэтому тысячи работниц-ткачих наводнили город, заполнили все заводские общежития и дали ему прозвище «город невест».

Щудровская палатка - самое старое здание Иваново

Щудровская палатка A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

Самое древнее кирпичное здание города тоже неразрывно связано с историей ситца. Эта изба была построена в конце 17 века и изначально служила «офисом» для местных «менеджеров», которые собирали оброк с крестьян.

В XIX веке здание приобрел разбогатевший крестьянин Осип Щудров и надстроил три этажа. Он устроил здесь набойный цех - на ткани наносили, или набивали, рисунок - и здесь же на верхнем этаже просушивали.

Позже здание отдали под склад - для тех же тканей. А в 20 веке, когда появилось множество других промышленных построек, палатке решили вернуть исторический облик, демонтировали верхние этажи, восстановили старую кровлю.

Казанская церковь

Казанская церковь Sotin (CC BY-SA 4.0) Sotin (CC BY-SA 4.0)

Самая необычная церковь Иваново тоже связана с ситцем! Изначально здание было построено в XVIII веке как фабрика другим разбогатевшим крестьянином Осипом Соковым. А занимались здесь тем же - набивали на ткани рисунок.

В XIX веке у здания фабрики появился новый владелец, который организовал здесь тайные богослужения старообрядцев. Купола и другие элементы церкви надстроили в начале XX века - и в открытую стали вести службы. Правда, проработала церковь недолго - в советское время здание отдали под жилой дом. После перестройки, здесь вновь стали вести богослужения.

Советский конструктивизм

Дом-корабль Legion Media Legion Media

Современный облик города во многом формировался в конце XIX и начале XX века и был связан с промышленным подъемом. Поэтому и архитектурные достопримечательности здесь связаны в первую очередь с индустриальным и пролетарским наследием.

Обилию построек в стиле конструктивизм здесь позавидует любой другой русский город. Вот основные:

Дом-корабль, принадлежавший жилищно-строительному кооперативному товариществу,

Дом-подкова, где базировалось политическое отделение НКВД,

Сельскохозяйственный Ивсельбанк

Жилой Дом коллектива

Музеи по интересам

Предлагаем вам выбрать, какая сторона истории Иваново вас больше привлекает и зайти в один из музеев города.

Все о ситце и тканевом производстве «текстильной столицы» можно узнать в Музее ивановского ситца. Он располагается в старинной особняке крупного фабриканта Дмитрия Бурылина, построенном в стиле модерн. Ему принадлежала и бОльшая часть коллекции музея.

Музей Ивановского ситца Legion Media Legion Media

Любителям русского авангарда рекомендуем зайти в Ивановский областной художественный музей. Во-первых, само по себе интересно историческое индустриальное здание из красного кирпича - когда-то здесь было фабричное училище. А во-вторых, здесь выставлены шедевры живописи русского авангарда Ольги Розановой, Александры Экстер и Казимира Малевича.

Автолюбителям рекомендуем Музей советского автопрома. Здесь экспонируются советские автомобили Волга, Чайка, ЗИЛ, ГАЗ - как массовые, так и редкие модели. На некоторых из них можно прокатиться! Кстати, прямо рядом расположен ресторан «Риатовский пивовар» с собственной пивоварней - пиво Риата можно купить и по всему городу в одноименной сети магазинов.

Страусиная ферма

Довольно городской фабричной эстетики - езжайте на природу и посетите страусиную ферму недалеко от Шартомского монастыря. Здесь можно и понаблюдать за страусами, и зайти в пчелиный улей, и купить экологические продукты, в том числе и страусиное яйцо.

Кроме того, здесь можно приобрести и традиционные сувениры: ивановская область славится народным промыслом Палех - лаковые миниатюры и филигранные узоры. Издревле мастера расписывали иконы, а после революции перешли на шкатулки и другие сувенирные мелочи.