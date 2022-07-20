В России есть свои Афины, Чикаго, Детройт. Что? Да!

Жители наших населенных пунктов любят находить в них сходства со знаменитыми городами других стран. Иногда очень неожиданные.



1. Венеция

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«Северной Венецией» в России всегда называют Санкт-Петербург – за обилие в черте города рек и каналов. Нам неизвестно, называл ли так свое детище сам Петр Великий (совершенно точно, что он именовал его «своим парадизом»). Француз Теофиль Готье, писатель и путешественник, когда в 1839 оказался в Петербурге, записал: «Многочисленные каналы бороздят город, выстроенный, словно северная Венеция, на многих островах».

По той же причине «русской Венецией» (или «тверской Венецией») называют Вышний Волочёк – город, в котором находится Вышневолоцкая водная система – старейшая искусственная система каналов в России, созданная в начале XVIII века для облегчения судоходной связи Санкт-Петербурга и Волги. Из-за этого в центре города также есть каналы, некогда судоходные – но, конечно, не так много, как в Санкт-Петербурге.

2. Ницца

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Ялту на рубеже XIX-XX веков называли «русской Ниццей», а весь южный берег Крыма – русской Ривьерой. В те времена Крым был любимым местом отдыха русской богемы, дворянской элиты, художников и писателей. Горький, Цветаева, Булгаков, Куприн часто бывали и жили в этих местах, у Чехова и Волошина в Крыму были дачи. Интересно, что Ницца и Ялта официально являются городами-побратимами. Соглашение об этом было подписано в 1960 году.

3. Манчестер

Россия. Иваново. 31 октября. В печатном цехе текстильной фабрики "Красная талка". Владимир Смирнов / TASS Владимир Смирнов / TASS

«Русским Манчестером» Иваново называют как один из крупнейших центров текстильного производства в России – первые текстильные мануфактуры появились здесь еще в XVII веке. А прозвище города изначально звучало как «Красный Манчестер» – появилось оно в ранние советские годы. Иваново тогда считалось третьей пролетарской столицей России – ведь здесь в 1905 году во время революции появился первый совет рабочих депутатов. Тогда рабочие Иваново первыми в стране создали организацию для представления и защиты своих прав.

Иваново – не единственный в мире город, носящий такое прозвище, например, Тампере – финский Манчестер, а Лодзь – польский, и в других странах Европы есть текстильные центры, которые называют, по примеру английского, «Манчестерами».

4. Афины

Вид Череповца, 1840, рисунок на кальке. Wladimir Kusnetzow / Russia in photo

«Знаменитый город Череповец, или, проще говоря, Северные Афины... Сюда посылают учиться из разных мест Новгородской и смежных с нею губерний», – писал в 1894 году русский экономист Андрей Субботин. Действительно, так называли Череповец в период, когда городским головой был купец, судовладелец Иван Андреевич Милютин.

Коммерческий гений мещанского происхождения, выслуживший себе и своей семье потомственное дворянство (редчайший случай для тех времен!), Милютин не получил никакого образования и всю жизнь учился сам – может быть, поэтому он считал образование первейшей необходимостью. При нем в Череповце было открыто 7 женских и мужских учебных заведений, заведены общественная библиотека, музей, книжный магазин, типография… Череповец тогда звали не только «Северными Афинами», но и «Русским Оксфордом».

5. Рим

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«Москва – третий Рим» – эту фразу русские помнят ещё со школы. Именно таким образом Филофей, старец псковского Спасо-Елеазарова монастыря, в своих письмах великому князю Московскому Василию III обосновывал преемственность Москвы по отношению к Риму и Константинополю – предыдущим двум мировым центрам христианства. Более точная цитата из Филофея: ​​«Два Рима пали, третий стоит, а четвёртому не бывать». Эта концепция в XVI веке стала одной из идеологических основ власти московских князей и затем царей, которые мыслили себя преемниками римских и византийских императоров и заступниками за православную веру.

6. Чикаго

Самара. Вид на здание Жигулевского пивоваренного завода. Кирилл Кухмарь / TASS Кирилл Кухмарь / TASS

«Русским Чикаго» стали называть Самару во второй половине XIX века – из-за бурного промышленного развития, которое ускорилось с 1877 года, когда через город прошла Оренбургская железная дорога.

Самара стоит на перекрестье сухопутных, водных и железнодорожных путей из Азии в Европу, город вел масштабную торговлю хлебом, в регионе были открыты месторождения нефти, самарские пристани принимали и отпускали огромные объёмы грузов. Все это привлекало в Самару коммерсантов – и преступников самых разных уровней, так что и в этом отношении есть очевидные параллели с Чикаго.

А ещё в Самаре всегда необыкновенно ветрено, из-за положения города на излучине Волги, и этим город тоже напоминает Чикаго, который называют “windy city.”

7. Детройт

Тольятти. Вид на завод ПАО "Автоваз". Яков Князев / TASS Яков Князев / TASS

«Русский Детройт» гораздо ближе к «Русскому Чикаго», чем их реальные прототипы: от Самары до Тольятти меньше 100 километров на автомобиле. Такое прозвание Тольятти получил, конечно, по автомобильному заводу – именно здесь находится АвтоВАЗ. Сам город Тольятти, основанный Василием Татищевым в 1737 году как Ставрополь, получил свое «итальянское» название в 1964 году в честь итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти, который умер в августе 1964 во время отдыха в Крыму.