Кострома: что посмотреть в городе, где избрали на царство Романовых

Чтобы настроиться на посещение города, нужно непременно послушать песню «Кострома» группы «Иван Купала» - именно ее мотив приходит на ум всем русским при упоминании города. Основной смысл текста песни в том, что в Костроме прядут пряжу, едят блины с творогом и пьют кисель с молоком.

Краткий чек-лист того, что нужно сделать в Костроме:

Прогуляться по набережной великой реки Волги

Зайти в Ипатьевский монастырь

Купить на память носки изо льна

Сделать селфи со Снегурочкой в ее резиденции

Посмотреть на чудотворную Феодоровскую икону Божией Матери в Богоявленско-Анастасиином монастыре

Пройтись по старым торговым рядам и купить костромской сыр

Кострома, как и Москва, была основана Юрием Долгоруким, но на 5 лет позже столицы. Сначала Кострома была частью Владимиро-Суздальского княжества, а затем выделилась в отдельное. Но, вероятно, самый главный момент в истории - это то, что Кострома стала «колыбелью» династии Романовых.

Ипатьев монастырь

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Предлагаем начать изучение города с его окраины - Ипатьева монастыря, который стоит на высоком берегу реки Костромы, недалеко от ее слияния с Волгой. Когда-то эту крепость с мощными стенами построили на подступах к городу в качестве оборонительного сооружения. Точная дата основания неизвестна, но в летописях монастырь впервые упоминается в 1432 году.

Именно сюда в 1613-м прибыли московские бояре, чтобы объявить 16-летнему Михаилу Романову, что его избрали на царство. Романовы были дальними родственниками Ивана Грозного, а точнее его сына Федора Иоанновича - последнего царя из рода Рюриковичей.

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В Троицком соборе монастыря состоялась торжественная церемония призвания на царство первого Романова, а через 300 лет последний из династии Николай II приезжал сюда отпраздновать юбилей царского дома.

В Советское время монастырь был закрыт и сильно пострадал - снесли один из красивейших храмов. Однако с 1989 года в обители снова ведутся богослужения. Непременно зайдите в Троицкий собор и в красную палату бояр Романовых, где сейчас располагается музей.

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Прямо напротив главного входа в монастырь, есть небольшой рынок с сувенирами и льняными изделиями, а также маленькое кафе, где можно выпить сбитень, медовуху или местную настойку и закусить костромским зефиром.

Центр города

По пешеходному мосту перемещаемся в центр. Как ни странно, но это не самая древняя часть города. Когда-то она полностью выгорела, так что застроена была уже XVIII веке при Екатерине II. Императрица решила развивать Кострому как промышленный центр, и кстати, на гербе города изображена галера, на которой императрица приплыла сюда по Волге.

Радиально-полукольцевая планировка Костромы: от Сусанинской площади веером расходятся улицы Алексей Куденко/Sputnik Алексей Куденко/Sputnik

Сердце города - Сусанинская площадь, названная в честь народного героя начала XVII века Ивана Сусанина. По легенде, его пытали польские интервенты, хотели узнать, где прячется Михаил Романов, но Сусанин не только не признался, а еще и завел поляков в гущу лесов и болот. С тех пор фамилия стала нарицательной - так часто в шутку называют горе-проводников, которые ведут запутанными тропами.

Одна из главных достопримечательностей площади - построенная в стиле классицизм Пожарная Каланча. Считается, что это самая красивая башня в России.

Пожарная каланча - символ Костромы Legion Media Legion Media

Через дорогу от площади сохранился и целый квартал старинных торговых рядов с квасными, мучными, мелочными и другими лавками, работающими и сегодня. Кстати, Кострома считается сырной столицей России - так что непременно заходите на Сырную Биржу и отведайте местные сорта.

Торговые ряды в Костроме Legion Media Legion Media

Располагаются ряды недалеко от Волги и речного причала с плавучим рестораном, поэтому предлагаем вам отправиться прямо на набережную, прогуляться до центрального парка, разбитого на месте древнего костромского кремля.

Набережная Волги Александр Ефремов/Global Look Press Александр Ефремов/Global Look Press

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