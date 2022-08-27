Зачем ехать в Ростов Великий и что там делать

Однажды утром вы проснетесь с нестерпимым желанием посетить ростовский кремль. А у нас уже готов путеводитель.

Как добраться из Москвы: на автобусе (время в пути 3-5 часов) или на электричке от Ярославского вокзала (время в пути: 2:40-3:40).

Мы не хотим обидеть ростовчан, но если вы осмотрите ростовский кремль, то можете считать, что программа максимум выполнена. Кстати, многие до сих пор путают Ростов Великий с Ростовом-на-Дону, который находится в 1500 км отсюда.

Краткий чек-лист того, что нужно сделать:

Зайти в Успенский собор

Послушать звон колоколов

Купить ювелирные украшения, выполненные в технике ростовской финифти

Предварительно посмотреть советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

Обойти крепостные стены по периметру и понять, что именно тут Иван Васильевич и Жорж Милославский спасались от царских охранников

Полюбоваться уточками в пруду у Владычьего двора (а зимой прокатиться тут на коньках)

Выпить сбитня или медовухи в Митрополичьем яблоневом саду и съесть церковной выпечки

Сделать селфи на фоне озера Неро

Почему Ростовский кремль - не кремль

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Кремли есть во многих старорусских городах. Раньше жизнь сосредотачивалась по преимуществу именно внутри укрепленных крепостей. Высокие стены с бойницами, обзорные башни - это были серьезные оборонительные постройки, в них планировалось защищаться от врага.

Ростовский кремль строился, когда необходимости обороняться уже не было. Поэтому внешняя массивность стен и общая мощь - скорее стилизация. Даже ворота здесь слишком широкие, на случай угрозы просто не выдержали бы осады.

Кроме того, сама функция этого кремля была другой - это была резиденция, которую построил для себя ростовский митрополит Иона III в 1650-80 годах.

Александра Гузева Александра Гузева

Сейчас это кажется удивительным, но православная епархия в Ростове была учреждена первым киевским митрополитом Михаилом почти сразу после крещения Руси - в 991 году, а значит является одной из древнейших наряду с Новгородской. В церковной иерархии Ростов имел огромную власть - ему подчинялись тогда и Ярославская, и Московская, и Владимиро-Суздальская, и другие церкви соседних губерний и областей.

В конце 16 века на Руси появился независимый от Константинополя патриархат с центром в Москве, а ростовская епархия выросла до митрополии - а митрополиту нужна была своя резиденция.

Что находится внутри кремля

Ростовкий кремль по сути поделен стенами на три части.

А - Соборная площадь

В центре которой стоит кафедральный Успенский собор. Это самое древнее строение кремля. Вообще-то он появился больше, чем за сто лет до строительства резиденции - в 1510-х годах. Кстати, по архитектуре храм очень напоминает Успенский собор Московского Кремля.

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В прошлом веке реставраторы нашли фрагменты росписи 12 века - раньше на этом месте стоял другой белокаменный храм, уничтоженный пожаром - но видимо часть стен сохранилась и новую церковь выстраивали поверх них.

Обязательно обратите внимание не только на росписи, но и на сохранившийся иконостас XVIII века в стиле барокко.

Комсомольская правда/Global Look Press Комсомольская правда/Global Look Press

У собора также есть своя большая звонница, примыкающая к стене.

Б - Архиерейский двор

Это собственно двор «владыки», то есть митрополита. Он специально задумал, чтобы постройки выстраивались вокруг садика и пруда. Еще в 1883 году в Белой палате (номер 12 на рисунке) был открыт музей церковных древностей, который действует до сих пор.

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А в Самуиловом корпусе (номер 10) сейчас расположена картинная галерея, где в том числе представлено древнерусское искусство. В самой большой палате, Красной (номер 13), находится историческая экспозиция и ресторан русской кухни.

Александра Гузева Александра Гузева

Сложно себе представить ресторан в кремле? Тогда вы удивитесь еще больше, узнав, что здесь есть даже гостиница (номер 8)! Здание XVII века, с каменным первым этажом и деревянным вторым этажом издавна принимало гостей митрополита. А сейчас мини отель «На погребах» принимает всех туристов города, причем за весьма доступную сумму.

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Зайдите в музей Ростовской финифти - это местный художественный промысел, тончайшая роспись по белой эмали. Традиционный рисунок - цветы. В этой технике выполнены подвески, кольца, серьги и многое другое.

B - Митрополичий сад

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Пожалуй, самое приятное место кремля, где можно посидеть и полюбоваться на яблоневые деревья и небольшой прудик. Это место напоминает райский сад Иерусалима. К слову Иона III в целом ориентировался на Священный город, когда задумывал свою резиденцию. И церковь у звонницы Успенского собора посвящена Входу Господню в Иерусалим.

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В саду есть палатка с церковной выпечкой и напитками собственного производства. Можно выпить травяной ароматный сбитень или слабоалкогольную медовуху - ей и митрополит не побрезговал бы!

Вход в кремль стоит 100 рублей, вход в Успенский Собор бесплатный, а в остальные музеи и церкви кремля нужны отдельные билеты. Единый билет на все стоит 950 рублей.