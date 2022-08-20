Переславль-Залесский: что смотреть в городе, где в каждом доме есть музей

Этот город задумывался как столица Древней Руси, но что-то пошло не так. Зато Петр I тренировал тут свой первый флот.

На какие ухищрения только не идут жители городов Золотого Кольца, чтобы задержать туриста подольше. В Переславле-Залесском музеи открыты почти в каждом доме. Музей утюга, Музей чайника, Музея чая, Музей кваса, Музей «Что изобрели русские первыми в мире», Музей русской забавы «Петрушка», Музей хитрости и смекалки, Музей Русской Вазы, Музей... в общем, вы поняли… И мы могли бы посмеяться над предприимчивыми переславцами и подумать, что в городе просто нечего делать. Но это не так. В Переславле вершились судьбы Руси!

Переславское турбюро по адресу Садовая, 4 Legion Media Legion Media

Краткий чек-лист того, что нужно сделать в Переславле:

Найти в Переславле Красную Площадь и узнать, почему так стоит памятник Александру Невскому

Зайти хоть в один частный музей, расположенный в избе, и купить безделушку на память

Научиться кататься на кайте на Плещеевом озере (или просто помочить ножки в воде)

Увидеть лодку, которую Петр I построил своими руками

Зайти в самый старый белокаменный храм Северо-Восточной Руси, Спасо-Преображенский собор

Зайти в один действующий и один недействующий монастырь и сравнить

Прокатиться на настоящей дрезине в музее паровозов

Переславль и Москву основал один и тот же человек – Юрий Долгорукий. Причем Переславль появился всего на пять лет позже столицы, в 1152 году. Кстати, в городе сохранился свидетель того времени – Спасо-Преображенский собор, основанный в тот же год, что и сам Переславль.

В Переславле есть своя Красная площадь. На заднем плане - Преображенская церковь XII века Legion Media Legion Media

Переславль изначально назывался Переяславлем, в честь одного из самых древних городов Киевской Руси - Переяславля-Русского (сейчас это город Переяслав-Хмельницкий в Киевской области). А Залесским он называется потому, что находится в Залесье, то есть буквально за лесами. Залесьем именовали в древности всю область междуречья Волги и Оки или иначе - Северо-Восточную Русь.

Город мог бы стать столицей Руси!

Это был период феодальной раздробленности, а Долгорукий задумывал Переславль как раз как столицу объединенных княжеств Северо-Восточной Руси, то есть более сильных и богатых Владимирского, Муромского, Рязанского и других. Амбициозная затея! Долгорукий вливал огромные бюджеты в свое детище, строил огромный город на болотах…

Никитский монастырь Legion Media Legion Media

Со смертью князя-основателя город потерял свое значение и впоследствии отошел под власть Москвы, но он видел столько исторических событий, что даже страшно представить. Сначала он был несколько раз разгромлен татаро-монголами.

Потом князь Дмитрий Донской собрал тут съезд русских князей, чтобы объединить их против Орды – и потом успешно ее побил на Куликовом Поле.

С одним из разорений города связана красивая легенда. Будто в 1382 году хан Тохтамыш разрушил город и Горицкий монастырь, куда в этот момент приехала на молебен жена Дмитрий Донского Евдокия. Но переславцы чудом спасли ее – несколько человек вывезли княгиню на маленькой лодке на середину Плещеева озера и туман скрыл их от глаз татар. Позже Евдокия восстановила монастырь на свои деньги – и им до сих пор можно полюбоваться в Переславле.

Горицкий монастырь Belliy/Wikipedia Belliy/Wikipedia

Здесь родился Александр Невский, герой знаменитого Ледового побоища, защитивший Русь от тевтонцев. В его честь на Красной площади возведен памятник, а в XVIII веке здесь же была построена церковь Александра Невского. Она до сих пор действующая.

Первый русский флот на Плещеевом озере

Плещеево озеро Legion Media Legion Media

Сейчас сложно представить, но именно тут Петр I построил собственноручно свой первый корабль, а потом и вовсе целую потешную флотилию. И тренировал ее здесь же на Плещеевом озере. И было это в 1692 году - почти за 10 лет до основания Питера!

Кстати, в музее музее «Ботик Петра I» выставлен единственно уцелевший корабль флотилии - ботик «Фортуна».

Ботик Петра Belliy/Wikipedia Belliy/Wikipedia

Сейчас на Плещеевом озере базируется кайт и серф лагерь. Местность здесь такая, что ветра благоприятствовали и парусникам Петра I и современным любителям экстрима.

Паровозы залесья

Неподалеку от города и далеко от любых железных дорог, в лесах находится Переславский железнодорожный музей. Если вы путешествуете с детьми – они будут в особенном восторге – здесь выставлены вагоны и паровозы самых эпох и везде можно залезть внутрь!

Переславский железнодорожный музей Legion Media Legion Media

Но самое интересное развлечение тут – покататься на дрезине. Управлять ей нужно самому и с ветерком можно преодолеть целых три километра, пока не кончится собственно железная дорога, проложенная тут для этого аттракциона.

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