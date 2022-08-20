Переславль-Залесский: что смотреть в городе, где в каждом доме есть музей

Дом БерендеяLegion Media
На какие ухищрения только не идут жители городов Золотого Кольца, чтобы задержать туриста подольше. В Переславле-Залесском музеи открыты почти в каждом доме. Музей утюга, Музей чайника, Музея чая, Музей кваса, Музей «Что изобрели русские первыми в мире», Музей русской забавы «Петрушка», Музей хитрости и смекалки, Музей Русской Вазы, Музей... в общем, вы поняли… И мы могли бы посмеяться над предприимчивыми переславцами и подумать, что в городе просто нечего делать. Но это не так. В Переславле вершились судьбы Руси!
Переславское турбюро по адресу Садовая, 4Legion Media
Краткий чек-лист того, что нужно сделать в Переславле:
Переславль и Москву основал один и тот же человек – Юрий Долгорукий. Причем Переславль появился всего на пять лет позже столицы, в 1152 году. Кстати, в городе сохранился свидетель того времени – Спасо-Преображенский собор, основанный в тот же год, что и сам Переславль.
В Переславле есть своя Красная площадь. На заднем плане - Преображенская церковь XII векаLegion Media
Переславль изначально назывался Переяславлем, в честь одного из самых древних городов Киевской Руси - Переяславля-Русского (сейчас это город Переяслав-Хмельницкий в Киевской области). А Залесским он называется потому, что находится в Залесье, то есть буквально за лесами. Залесьем именовали в древности всю область междуречья Волги и Оки или иначе - Северо-Восточную Русь.
Это был период феодальной раздробленности, а Долгорукий задумывал Переславль как раз как столицу объединенных княжеств Северо-Восточной Руси, то есть более сильных и богатых Владимирского, Муромского, Рязанского и других. Амбициозная затея! Долгорукий вливал огромные бюджеты в свое детище, строил огромный город на болотах…
Никитский монастырьLegion Media
Со смертью князя-основателя город потерял свое значение и впоследствии отошел под власть Москвы, но он видел столько исторических событий, что даже страшно представить. Сначала он был несколько раз разгромлен татаро-монголами.
Потом князь Дмитрий Донской собрал тут съезд русских князей, чтобы объединить их против Орды – и потом успешно ее побил на Куликовом Поле.
С одним из разорений города связана красивая легенда. Будто в 1382 году хан Тохтамыш разрушил город и Горицкий монастырь, куда в этот момент приехала на молебен жена Дмитрий Донского Евдокия. Но переславцы чудом спасли ее – несколько человек вывезли княгиню на маленькой лодке на середину Плещеева озера и туман скрыл их от глаз татар. Позже Евдокия восстановила монастырь на свои деньги – и им до сих пор можно полюбоваться в Переславле.
Горицкий монастырьBelliy/Wikipedia
Здесь родился Александр Невский, герой знаменитого Ледового побоища, защитивший Русь от тевтонцев. В его честь на Красной площади возведен памятник, а в XVIII веке здесь же была построена церковь Александра Невского. Она до сих пор действующая.
Плещеево озероLegion Media
Сейчас сложно представить, но именно тут Петр I построил собственноручно свой первый корабль, а потом и вовсе целую потешную флотилию. И тренировал ее здесь же на Плещеевом озере. И было это в 1692 году - почти за 10 лет до основания Питера!
Кстати, в музее музее «Ботик Петра I» выставлен единственно уцелевший корабль флотилии - ботик «Фортуна».
Ботик ПетраBelliy/Wikipedia
Сейчас на Плещеевом озере базируется кайт и серф лагерь. Местность здесь такая, что ветра благоприятствовали и парусникам Петра I и современным любителям экстрима.
Неподалеку от города и далеко от любых железных дорог, в лесах находится Переславский железнодорожный музей. Если вы путешествуете с детьми – они будут в особенном восторге – здесь выставлены вагоны и паровозы самых эпох и везде можно залезть внутрь!
Переславский железнодорожный музейLegion Media
Но самое интересное развлечение тут – покататься на дрезине. Управлять ей нужно самому и с ветерком можно преодолеть целых три километра, пока не кончится собственно железная дорога, проложенная тут для этого аттракциона.
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