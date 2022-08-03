Из Москвы на один день: 5 идей для автопутешествия

Для отдыха и новых впечатлений вовсе необязательно тратиться на авиабилеты или несколько суток трястись в плацкарте. Неподалеку от столицы есть множество интересных мест, чтобы добраться до них на машине.

1. Абрамцево и Сергиев Посад

Усадебный дом в Абрамцеве Константин Кокошкин/Global Look Press Константин Кокошкин/Global Look Press

Усадьба «Абрамцево» (60 км от Москвы) обязательна для посещения всем неравнодушным к русскому искусству. Благодаря промышленнику Савве Мамонтову, здесь сформировался художественный кружок из лучших живописцев и архитекторов конца XIX - начала XX века. Виды усадьбы изображены на картинах столь многих художников, что можно сказать, знакомы каждому русскому с детства. Для «Девочки с персиками» дочь хозяина усадьбы позировала Валентину Серову в столовой. Василий Поленов множество раз писал абрамцевский пруд, а Виктор Васнецов даже подсмотрел в Абрамцево пейзаж для картины «Богатыри». Эти же художники поучаствовали и в оформлении усадебной церкви в стиле модерн.

Успенский собор Троице-Сергиевой Лавры Legion Media Legion Media

Полчаса от Абрамцево - и вы в Сергиевом Посаде, самом православном городке России. Здесь можно посетить множество музеев, погулять по старинным улочкам, отобедать в одном из ресторанов русской кухни. Но конечно, главное, что здесь нужно смотреть - это Троице-Сергиева Лавра. Возьмите экскурсию или изучайте храмы и музеи монастыря самостоятельно. (В крупные религиозные праздники простому туристу Лавру лучше не посещать, тут слишком многолюдно).

2. Коломна и Константиново

Вид на Коломенский кремль Legion Media Legion Media

В 100 км от Москвы находится милейший купеческий городок Коломна. Здесь сохранились мощные стены средневекового кремля и конечно, старинные соборы и монастыри. Гуляя по Коломне, нужно непременно отведать традиционный русский стритфуд - калач. Здесь он готовится по исконным рецептам. Еще одна гастрономическая визитная карточка Коломны - яблочная пастила, которую также делают по старинным рецептам. Зайдите в музей коломенской пастилы, продегустируйте несколько видов и непременно купите всем друзьям - это лучший сувенир!

Константиново, родина Сергея Есенина Legion Media Legion Media

Еще в полутора часах езды от Коломны находится село Константиново - родина поэта Сергея Есенина. Когда вы полюбуетесь видами, которые открываются из окна его деревенского домика, то поймете, почему он стал поэтом! Церковь с золотыми куполами, поворот реки Оки и бескрайние русские просторы с золотыми ржаными полями и зелеными пятнами лесов. Красота, да и только! В местном музее вы узнаете тайну гибели поэта - и найдете ответ на главный вопрос, сам ли он покончил с жизнью или ему «помогли».

3. Серпухов и Поленово

Вид на Ильинскую и Троицкую церкви в Серпухове Legion Media Legion Media

В полутора часах езды от Москвы находится еще один древний городок, где когда-то был кремль. Сейчас от него остались лишь фрагменты стены, а также Соборная гора, на которой сохранился Троицкий собор, построенный в XVI веке, но правда, перестроенный в XIX веке в стиле классицизм. В последние годы центр Серпухова очень преобразился, здесь появилось современное городское пространство, пешеходные зоны и приятные ресторанчики на любой вкус.

В 40 минутах езды от Серпухова находится еще одна живописнейшая усадьба - Поленово. Своим названием она обязана ее хозяину - художнику Василию Поленову. Дом был построен в конце 19 века по его собственному проекту и каждая деталь здесь несет отпечаток руки мастера - изразцы, витражи и даже мебель. В доме часто гостили известные художники и писатели, а также был устроен целый домашний театр.

"Аббатство" - мастерская художника Василия Поленова Legion Media Legion Media

Кстати, из окон дома в Поленово открывается невероятный вид на Оку. Добраться в усадьбу можно и другим способом - на кораблике из города Тарусы (в единый билет включена стоимость поездки туда-обратно, а также экскурсия по дому). Заодно можно погулять и по самой Тарусе и узнать, как она связана с Мариной Цветаевой и Константином Паустовским.

4. Можайск и Бородино

Панорама Бородинского поля Legion Media Legion Media

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» - писал еще в 1837 году Михаил Лермонтов. Бородинское сражение во время войны 1812 года с наполеоновской Францией до сих пор «помнит» вся Россия, как и стихотворение Лермонтова. Так что предлагаем и вам проехать 100 км за полтора часа по скоростному Минскому шоссе и оказаться на том самом поле, где происходила эта решающая битва. Раз в год в начале сентября в Бородино проходит масштабная и зрелищная реконструкция сражения. Народу много и с парковкой могут быть проблемы, но оно того стоит. А можете приехать и в обычный день, зайти в музей, и просто постоять на месте, откуда Кутузов обозревал свои войска и ход сражения.

Лужецкий монастырь в Можайске Legion Media Legion Media

На обратном пути не поленитесь заехать в Можайск, основанный еще в XIII веке! В этом городе с красивым холмистым ландшафтом тоже некогда был кремль, а теперь от былого величия сохранились ворота и готический Никольский собор. Еще один обязательный пункт в Можайске - Лужецкий монастырь на берегу Москвы-реки. Какие тут открываются виды!

Если останутся силы и время, то на обратном пути сверните на старое Можайское шоссе и загляните в усадьбу Захарово, где гостил у бабушки маленький Александр Пушкин, а также в дворец князей Голицыных в Больших Вязёмах, где по слухам ночевали с разницей в один день Михаил Кутузов, а затем сам Наполеон, наступавший на Москву.

5. Новый Иерусалим

Воскресенский Новоиерусалимский монастырь Legion Media Legion Media

Поехать на машине в Иерусалим из Москвы вполне реально! Своя собственная миниатюрная версия святого города есть в Московской области, на расстоянии около 50 км от Столицы в городе Истра. Главная достопримечательность - это конечно, Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, построенный в XVII веке Патриархом Никоном. Холм, на котором стоит монастырь, переименован в Сион, а река Истра - в Иордан. Главный собор же построен по образу и подобию храма Гроба Господня.

Музей Новый Иерусалим Legion Media Legion Media

После посещения монастыря, обязательно зайдите в Историко-художественный музей на другой стороне реки - там есть постоянная экспозиция русского церковного и светского искусства, а также проходят масштабные выставки именитых художников.