5 главных мест для астротуризма в России

Где самое темное небо? А в какие обсерватории пускают туристов? Рассказываем о лучших местах для наблюдения за зведами.

1. Чуйская степь, республика Алтай

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Эта межгорная котловина на юго-востоке Алтайских гор – сплошная 70-километровая смотровая площадка для звездных спектаклей. Чуйская степь находится вдали от цивилизации, поэтому здесь нет светового загрязнения. Первозданная степь со всех сторон обрамлена горными хребтами, и это один из уникальных плюсов этого места: наблюдать россыпь звезд на фоне горных хребтов.

У астропаломников это место на особом положении, туристические компании даже организовывают сюда туры для наблюдения со звездами. Кроме того, оно славится обилием «мест силы». Например, неподалеку находится сакральная долина Ярлу или гора Белуха, высочайшая вершина Сибири.

2. Мурманск, Кольский полуостров

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С сентября по апрель окрестности Мурманска становятся самым популярным местом для наблюдения за метеоритными дождями и одним из самых впечатляющих природных явлений – северным сиянием.

Лучший спот для остановки – село Териберка в 120 км от Мурманска, на побережье Северного Ледовитого океана. После выхода оскаровского номинанта в 2014 году, «Левиафана» Андрея Звягинцева, село (где происходил все действие) превратилось в туристическую мекку.

Охота за северным сиянием может занять несколько дней, но их есть как скоротать в Териберке: кладбище кораблей, наблюдение за китами в море, зимняя рыбалка, вглядывание в бескрайние и завораживающие арктические пейзажи и т.д.

3. Нижний Архыз, Карачаево-Черкесия

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Самый беспроигрышный вариант из всех, потому что здесь находится крупнейший в России радиотелескоп РАТАН-600. Астрофизическая обсерватория РАН располагается здесь с 1966 года, и не случайно именно тут: ночное небо на Кавказе считается самым темным в этой части света, что важно в наблюдении за звездами.

Самая большая деталь телескопа – огромное зеркало – имеет диаметр 600 метров. Его создавали для изучения солнечной системы, удаленных объектов (галактик и квазаров), строения материи, а еще для поиска «искусственных сигналов внеземного происхождения».

Попасть в обсерваторию может любой желающий, записавшись на экскурсию в самой обсерватории, либо купив тур у агентов – они, в том числе, предлагают пешие маршруты через Архызскую долину с остановками для наблюдения за звездами.

4. Парк Тхачи, Республика Адыгея

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Если вам по душе больше сочные луга, чем каменистые склоны, то лучшее место – природный парк «Большой Тхач» и плато Лаго-Наки. Ехать сюда стоит с июня по сентябрь, когда самый благоприятный климат для пешего похода и наблюдения за небом.

Через парк и плато проходит один из самых популярных советских туристических маршрутов по северо-западу Кавказа, проложенный еще в 1930-х. Сегодня он называется «эколого-туристическим маршрутом №1» (на его преодоление уйдет примерно неделя).

Но для наблюдения за звездами достаточно хотя бы просто приехать в природный парк: пейзаж здесь очень похож на Доломитовые Альпы, а для любования Млечным Путем есть много обзорных точек, в том числе, на возвышенностях. Можно это делать даже с горы Большой Тхач, высотой 2368 м.

5. Крымский полуостров

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Астрономы-любители в России хорошо знакомы с Крымом, потому что на сегодня это одно из наиболее доступных мест для наблюдения за звездами и космическими телами. Дважды в год, зимой и летом, Крымская астрофизическая обсерватория проводит тут «Астроканикулы »– серию мастер-классов, лекций и походов для всех, кто интересуется звездной темой.

Но можно не привязываться к «Астроканикулам»: в Крыму есть как множество однодневных маршрутов без ночевки, так и места для походов на несколько дней для самостоятельного путешествия. Кроме того, можно самостоятельно попасть на экскурсию и наблюдения в одну из крупнейших обсерваторий Европы (вся информация есть на сайте на английском языке), а в дневное время отдохнуть на одном из сотен крымских пляжей.