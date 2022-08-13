Сергиев Посад: что посмотреть в самом православном городе России

Как добраться из Москвы:
на электричке от Ярославского вокзала (время в пути - 1:15-1:40)
Когда НЕ ехать:
Во время больших православных праздников: Рождества (7 января) и Пасхи
Сергиев Посад - небольшой город, который обладает настолько богатой историей и столько может рассказать о русской культуре и традициях, что его должен посетить каждый, кто хочет узнать о стране больше. Кроме того, это единственный город Московской области, который входит в «Золотое кольцо». И это пожалуй, единственный город из «кольца», куда запросто можно съездить одним днем.
Троице-Сергиева ЛавраLegion Media
«Посадами» на Руси называли территории вокруг монастырей или княжеских владений. Как правило, там селились ремесленники, устраивали торг - то есть рынок. Такой посад сформировался вокруг Троице-Сергиева монастыря указом Екатерины II в 1782 - и назван был Сергиевым в честь святого Сергия Радонежского.
По преданию Радонежский пришел на это место в 1340-х (некоторые исследователи называют даже точную дату - 1342 год). Вместе с братьями они построили себе небольшое жилище, а рядом возвели церковь в честь Святой Троицы.
Вид на Троицкий соборLegion Media
Непременно зайдите в Троицкий собор. Современная версия была построен в 1422 году (потом правда несколько раз достраивались и перестраивались пределы). Над внутренним убранством работали лучшие мастера XV века. Специально для здешнего иконостаса Андрей Рублев написал свою знаменитую «Троицу» - одну из самых почитаемых икон в Русской Православной Церкви. Ее нужно искать на иконостасе, в нижнем ряду - первая икона справа от ворот, ведущих в алтарь.
Кстати, лайфхак - не знаете, как называется церковь - посмотрите на нижнюю икону справа от ворот - она всегда заглавная в храме.
Иконостас Троицкого собораGetty Images
А еще Троицкий собор особенно любил Иван Грозный. Здесь его крестили, здесь он венчался и устраивал молебны по случаю удачных военных походов.
Монастырь выдержал осаду польских интервентов во время Смутного Времени и поддержал Петра I, когда он готовил государственный переворот против своей регентши.
Всего в монастыре около десяти храмов: они строились в разное время от 15 до 18 веков. Если вглядеться в них, можно прямо-таки увидеть эволюцию русской церковной архитектуры.
Во все заходить необязательно - они смешаются у вас в голове. Зайдите в Успенский собор - его велел заложить сам Иван Грозный, а распознать его можно по голубым куполам с золотыми звездами (кстати, такие купола всегда означают, что храм посвящен Богородице).
Успенский соборLegion Media
В этом храме нужно непременно посмотреть наверх и восхититься росписью. А также обязательно найдите в храме ветхий деревянный гроб Сергия Радонежского (правда, мощей святого тут нет - они в Троицком Соборе).
Имя Сергия Радонежского связывают с русским Ренессансом - началом возрождения России от татаро-монгольского ига. Сергий и его ученики основали не только Лавру, но еще десяток монастырей в центральной России. Это, пожалуй, самый почитаемый в православии исконно русский святой. Кстати, в XX веке он был официально признан и католической церковью.
В миру его звали Варфоломеем. По легенде он мечтал стать монахом еще с детства и после пострига стал Сергием. Он родился недалеко от Ростова Великого в Ярославской области, но потом его семья переехала в Радонеж.
Михаил Нестеров. Видение отроку Варфоломею, 1890Третьяковская галерея
Его невероятный духовный путь, аскетизм и его проповеди высокоморальной жизни потомки оценили по заслугами и возвели в лик святых, причем в особом разряде - Преподобный, что означает особые монашеские заслуги.
Кроме того, Сергий Радонежский по сути реформировал все монашество. Он запретил инокам выходить за пределы монастыря и просить милостыню, они стали сами вести хозяйство и полностью обеспечивать себя. Сергий также ввел принцип общежития, который означал полное отсутствие у монахов частной собственности, общий хлеб и прочее, что также позволило русским монастырям стать «странноприимными», иначе говоря, они смогли принимать странников и паломников, что для того времени имело крайне важное значение «связывания земель и людей».
Духовный авторитет Сергия был настолько велик, что его считают фактически объединителем Руси - именно он призвал князей феодально-раздробленной Руси объединиться вокруг одного, московского, чтобы сбросить Татаро-Монгольское иго. Золотая Орда много лет обирала и разоряла русские земли (татары в том уничтожили деревню, где родился Сергий - поэтому они с родителями переехали из Ростова в Радонеж).
Александр Новоскольцев. Преподобный Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского на борьбу с МамаемPublic domain
Перед Куликовской битвой, решающим сражением с татаро-монголами, князь Дмитрий Донской просил благословения у Сергия. И преподобный даже отправил двух своих монахов-богатырей сражаться против татар.
Белый пруд в Сергиевом ПосадеLegion Media
Монастырскими стенами город не заканчивается. Тут есть десяток небольших уютных музеев. Главный музей города - Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник - имеет большую коллекцию древних икон и церковных ремесленных производств, а также других экспонатов, рассказывающих о русской жизни с древних времен и до советского времени.
Сергиев Посад, вид на центр городаLegion Media
Также есть Музей Игрушки, основанный еще в 1918 году. Здесь можно увидеть и старинную русскую игрушку и советскую промышленную игрушку и даже игрушки детей последнего русского царя, Николая II.
А чтобы посмотреть, как выглядела стандартная русская изба - можно отправиться в музей «Жили-были», где собрана кухонная утварь, прялки и инструменты - все, что можно было найти в русской избе.
Совсем недалеко от Лавры есть еще три места, на которые вовсе не жалко потратить время.
Усадьба АбрамцевоКонстантин Кокошкин/Global Look Press
Ее построил купец-миллионер Савва Мамонтов и приглашал сюда лучших русских писателей и художников конца XIX - начала XX века. Можно сказать, что она была прообразом современных арт-резиденций.
Хотьков монастырьLegion Media
Монастырь был первым пристанищем юного монаха Сергия Радонежского. Именно отсюда он пошел дальше основывать свою обитель. В главном Покровском соборе хранятся мощи родителей Сергия. Есть также красно-кирпичный Никольский собор, построенный в 1904 году в неорусском стиле.
Интерьер усадьбы МурановоВадим Разумов
Если вам интересно, как выглядела усадьба дворянина средней руки в XIX веке, то отправляйтесь в Мураново, где потомки Федора Тютчева создали литературно-мемориальный музей в его честь. Здесь вы увидите и барский дом, и парк - некоторым деревьям тут более 150 лет!
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