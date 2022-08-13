Сергиев Посад: что посмотреть в самом православном городе России

По легенде, пока существует Троице-Сергиева Лавра, жива и Россия. И если хотите проникнуть в самую суть нашей родины - вам точно сюда.

Как добраться из Москвы:

на электричке от Ярославского вокзала (время в пути - 1:15-1:40)

Когда НЕ ехать:

Во время больших православных праздников: Рождества (7 января) и Пасхи

Сергиев Посад - небольшой город, который обладает настолько богатой историей и столько может рассказать о русской культуре и традициях, что его должен посетить каждый, кто хочет узнать о стране больше. Кроме того, это единственный город Московской области, который входит в «Золотое кольцо». И это пожалуй, единственный город из «кольца», куда запросто можно съездить одним днем.

Троице-Сергиева Лавра Legion Media Legion Media

Краткий чек-лист того, что нужно сделать в Сергиевом Посаде:

Зайти в Троицкий и Успенский соборы Лавры

Найти икону Троица Андрея Рублева

Найти деревянный гроб Сергия Радонежского

Посчитать башни на монастырской стене

Пройти по стене и посмотреть на монастырь сверху

Найти усыпальницу царя Бориса Годунова и его семьи

Купить на память икону или изделие монастырских ремесел

Съесть монастырскую выпечку

Найти памятник Петру и Февронии - главным православным влюбленным

«Посадами» на Руси называли территории вокруг монастырей или княжеских владений. Как правило, там селились ремесленники, устраивали торг - то есть рынок. Такой посад сформировался вокруг Троице-Сергиева монастыря указом Екатерины II в 1782 - и назван был Сергиевым в честь святого Сергия Радонежского.

Чем знаменита Троице-Сергиева Лавра

По преданию Радонежский пришел на это место в 1340-х (некоторые исследователи называют даже точную дату - 1342 год). Вместе с братьями они построили себе небольшое жилище, а рядом возвели церковь в честь Святой Троицы.

Вид на Троицкий собор Legion Media Legion Media

Непременно зайдите в Троицкий собор. Современная версия была построен в 1422 году (потом правда несколько раз достраивались и перестраивались пределы). Над внутренним убранством работали лучшие мастера XV века. Специально для здешнего иконостаса Андрей Рублев написал свою знаменитую «Троицу» - одну из самых почитаемых икон в Русской Православной Церкви. Ее нужно искать на иконостасе, в нижнем ряду - первая икона справа от ворот, ведущих в алтарь.

Кстати, лайфхак - не знаете, как называется церковь - посмотрите на нижнюю икону справа от ворот - она всегда заглавная в храме.

Иконостас Троицкого собора Getty Images Getty Images

А еще Троицкий собор особенно любил Иван Грозный. Здесь его крестили, здесь он венчался и устраивал молебны по случаю удачных военных походов.

Монастырь выдержал осаду польских интервентов во время Смутного Времени и поддержал Петра I, когда он готовил государственный переворот против своей регентши.

Всего в монастыре около десяти храмов: они строились в разное время от 15 до 18 веков. Если вглядеться в них, можно прямо-таки увидеть эволюцию русской церковной архитектуры.

Во все заходить необязательно - они смешаются у вас в голове. Зайдите в Успенский собор - его велел заложить сам Иван Грозный, а распознать его можно по голубым куполам с золотыми звездами (кстати, такие купола всегда означают, что храм посвящен Богородице).

Успенский собор Legion Media Legion Media

В этом храме нужно непременно посмотреть наверх и восхититься росписью. А также обязательно найдите в храме ветхий деревянный гроб Сергия Радонежского (правда, мощей святого тут нет - они в Троицком Соборе).

Чем так знаменит Сергий Радонежский

Имя Сергия Радонежского связывают с русским Ренессансом - началом возрождения России от татаро-монгольского ига. Сергий и его ученики основали не только Лавру, но еще десяток монастырей в центральной России. Это, пожалуй, самый почитаемый в православии исконно русский святой. Кстати, в XX веке он был официально признан и католической церковью.

В миру его звали Варфоломеем. По легенде он мечтал стать монахом еще с детства и после пострига стал Сергием. Он родился недалеко от Ростова Великого в Ярославской области, но потом его семья переехала в Радонеж.

Михаил Нестеров. Видение отроку Варфоломею, 1890 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Его невероятный духовный путь, аскетизм и его проповеди высокоморальной жизни потомки оценили по заслугами и возвели в лик святых, причем в особом разряде - Преподобный, что означает особые монашеские заслуги.

Кроме того, Сергий Радонежский по сути реформировал все монашество. Он запретил инокам выходить за пределы монастыря и просить милостыню, они стали сами вести хозяйство и полностью обеспечивать себя. Сергий также ввел принцип общежития, который означал полное отсутствие у монахов частной собственности, общий хлеб и прочее, что также позволило русским монастырям стать «странноприимными», иначе говоря, они смогли принимать странников и паломников, что для того времени имело крайне важное значение «связывания земель и людей».

Духовный авторитет Сергия был настолько велик, что его считают фактически объединителем Руси - именно он призвал князей феодально-раздробленной Руси объединиться вокруг одного, московского, чтобы сбросить Татаро-Монгольское иго. Золотая Орда много лет обирала и разоряла русские земли (татары в том уничтожили деревню, где родился Сергий - поэтому они с родителями переехали из Ростова в Радонеж).

Александр Новоскольцев. Преподобный Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского на борьбу с Мамаем Public domain Public domain

Перед Куликовской битвой, решающим сражением с татаро-монголами, князь Дмитрий Донской просил благословения у Сергия. И преподобный даже отправил двух своих монахов-богатырей сражаться против татар.

Что еще смотреть в Сергиевом Посаде?

Белый пруд в Сергиевом Посаде Legion Media Legion Media

Монастырскими стенами город не заканчивается. Тут есть десяток небольших уютных музеев. Главный музей города - Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник - имеет большую коллекцию древних икон и церковных ремесленных производств, а также других экспонатов, рассказывающих о русской жизни с древних времен и до советского времени.

Сергиев Посад, вид на центр города Legion Media Legion Media

Также есть Музей Игрушки, основанный еще в 1918 году. Здесь можно увидеть и старинную русскую игрушку и советскую промышленную игрушку и даже игрушки детей последнего русского царя, Николая II.

А чтобы посмотреть, как выглядела стандартная русская изба - можно отправиться в музей «Жили-были», где собрана кухонная утварь, прялки и инструменты - все, что можно было найти в русской избе.

Что посмотреть рядом с Сергиевым Посадом

Совсем недалеко от Лавры есть еще три места, на которые вовсе не жалко потратить время.

1. Усадьба Абрамцево

Усадьба Абрамцево Константин Кокошкин/Global Look Press Константин Кокошкин/Global Look Press

Ее построил купец-миллионер Савва Мамонтов и приглашал сюда лучших русских писателей и художников конца XIX - начала XX века. Можно сказать, что она была прообразом современных арт-резиденций.

2. Покровский Хотьков монастырь

Хотьков монастырь Legion Media Legion Media

Монастырь был первым пристанищем юного монаха Сергия Радонежского. Именно отсюда он пошел дальше основывать свою обитель. В главном Покровском соборе хранятся мощи родителей Сергия. Есть также красно-кирпичный Никольский собор, построенный в 1904 году в неорусском стиле.

3. Усадьба Мураново

Интерьер усадьбы Мураново Вадим Разумов Вадим Разумов

Если вам интересно, как выглядела усадьба дворянина средней руки в XIX веке, то отправляйтесь в Мураново, где потомки Федора Тютчева создали литературно-мемориальный музей в его честь. Здесь вы увидите и барский дом, и парк - некоторым деревьям тут более 150 лет!

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