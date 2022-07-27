Этот город веками был оружейной столицей России (КАРТИНЫ + ФОТО)

Тула вооружала русскую армию практически во всех войнах, в которых та участвовала начиная с XVIII века.

«Тула веками оружье ковала, стала похожа сама на ружье», — это строчки из старой советской песни, целиком и полностью посвященной знаменитому русскому городу оружейников. Трудно назвать военный конфликт в истории России за последние триста лет, в котором бы не применялось созданное в Туле оружие.

Общественное достояние Общественное достояние

Свой исторический путь расположенная в 200 км к югу от Москвы Тула начала в 12 веке в качестве небольшой затерянной в густых лесах крепости Рязанского княжества. В 1503 году уже разросшийся город был присоединен к Великому княжеству Московскому, где стал использоваться как щит против набегов крымских татар.

Общественное достояние Общественное достояние

В 1521 году в городе было завершено строительство каменного Кремля, не раз с тех пор успешно выдерживавшего многочисленные вражеские нападения. В 1552 году Тулу осадило 30-тысячное войско крымского хана Девлет I Гирея, который «приступал день весь и из пушек бил по городу и вогнеными ядрами и стрелами стрелял на город и во многих местех дворы в городе загорелися». Татары пытались пробиться к сердцу русских земель и помешать царю Ивану IV Грозному осуществить поход на Казань, однако героическая оборона туляков сорвала все их планы.

Общественное достояние Общественное достояние

К середине 17 века граница Русского государства сместилась южнее, оставив Тулу глубоко в тылу. Близость к столице, удачное расположение на пересечении торговых путей и богатые залежи бурого железняка позволили городу из оборонительного форпоста переквалифицироваться в крупный промышленный центр. По указанию царя Федора Алексеевича, здесь расселились многочисленные кузнецы, выполнявшие «государево оружейное дело».

Балаганы в Туле на Святой неделе. 1873. Андрей Попов Андрей Попов

15 февраля 1712 года царь Петр I постановил в Туле «построить заводы, на которых бы мочно ружье фузеи, пистолеты сверлить и обтирать, а палаши и ножи точить водою». Так был основан старейший в России оружейный завод, чья продукция вскоре стала активно поступать в распоряжение сражавшейся против шведов русской армии.

Тульский Императора Петра Великого оружейный завод. Общественное достояние Общественное достояние

В ходе Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода русской армии 1813-1814 годов тульские оружейники поставили на фронт около 600 тысяч ружей. Более половины всех винтовок и почти все пулеметы российских войск в период Первой мировой были произведены именно в Туле.

Общественное достояние Общественное достояние

На Тульском оружейном заводе в разное время работали такие мастера оружейного дела, как создатель знаменитой 3-линейной винтовки образца 1891 года Сергей Мосин, разработчик пистолета ТТ и винтовки СВТ-38/40 Федор Токарев, а также конструктор одного из основных пулеметов Красной Армии в период Великой Отечественной войны Василий Дегтярев. При этом последний сам родился в Туле в семье потомственных оружейников.

Защитники города, октябрь-ноябрь 1941 года. Общественное достояние Общественное достояние

Помимо производства массового оружия искусные тульские мастера занимались и изготовлением единичных экземпляров по специальным заказам. Настоящими произведениями искусства стали украшенные золотом, серебром, слоновой костью и перламутром парадные и охотничьи ружья, выполненные для нужд царского двора и руководителей Советского Союза.

Охотничий штуцер с золотой чеканкой (1895 год) и бескурковое двуствольное охотничье ружье, также отделанное золотой чеканкой (1848 год), выполненные умельцами Тульского оружейного завода, из собрания Тульского музея оружия. Максимов/Sputnik Максимов/Sputnik

Тула продолжает вооружать российскую армию и сегодня. В городе и области работают 25 оборонных предприятий. Визитной карточкой тульских оружейников в наши дни, помимо прочего, являются зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», ручной пехотный огнемет «Шмель» и реактивная система залпового огня «Смерч».