Крупнейший в мире город за Северным полярным кругом

Мурманск оказался полностью разрушен в ходе Второй мировой войны. По количеству сброшенных немецких бомб на квадратный метр он уступает лишь Сталинграду.

Расположенный на побережье холодного Баренцева моря Мурманск служит сегодня главными «северными воротами» России. Здесь находится один из крупнейших портов страны, через который она ведет регулярную торговлю со всем миром.

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Мурманск — крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом. На сегодняшний день в нем проживают более 282 тысяч человек. При этом жизнь в местных суровых климатических условиях совсем не сахар, поскольку температура здесь даже летом редко поднимается выше 16 градусов.

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До того, как в начале 20 века Мурманск появился на карте России, роль главных «северных ворот» страны играл основанный на побережье Белого моря в 1584 году Архангельск. Вот только у Мурманска перед ним есть огромное преимущество — он не замерзает.

Один из первых жителей города Мурманска рыбак Семен Коржев у своей избы. Sputnik Sputnik

Необходимость иметь незамерзающий порт на севере появилась у России в ходе Первой мировой войны. В результате действий противника на Балтийском и Черном морях были перерезаны коммуникации с Западной Европой, по которым страна получала от своих союзников по Антанте вооружение, отправляя им взамен сырье. Тогда взор руководства империи обратился на север.

Первая русская подводная лодка «Дельфин» на осушке в Мурманском порту. Архивное фото Архивное фото

В 1915 года на побережье Баренцева моря, с древности известном как «Мурман», заложили морской порт и при нем поселок Семеновский. 4 октября следующего года здесь состоялась торжественная церемония закладки храма в честь покровителя мореплавателей Николая Мирликийского. С этой даты и ведет свою историю названный в честь императора Николая II Романов-на-Мурмане, который спустя полгода стал именоваться Мурманском.

Прибытие американских солдат в порт Мурманск, 1918 год. John E. Wilson John E. Wilson

За свою недолгую историю последний основанный в Российской империи город стал свидетелем множества бурных событий. После того, как страна погрузилась в пучину революционного хаоса и Гражданской войны, Мурманск стал одним из главных центров Белого движения и одной из важнейших баз интервентов. Некоторое время здесь располагались войска Великобритании, Канады, Австралии, США, Франции, Италии, Польши и даже китайский батальон.

Парад союзников в Мурманске по случаю окончания Первой мировой войны. Архивное фото Архивное фото

В 1941 году уже порядком разросшийся город вновь оказался в эпицентре боевых действий. Немецкие и финские войска пытались взять его в ходе операции «Зильберфукс» («Серебристая лисица»), но потерпели поражение. Пока враг стоял в нескольких десятках километров от города, сюда шли конвои с британским и американским вооружением для Красной Армии.

Мурманск в 1932 году. Общественное достояние Общественное достояние

Вплоть до ноября 1941 года важнейший город советского Заполярья вместе с советскими летчиками защищали летчики 151-го авиакрыла Королевских ВВС, направленные в СССР в рамках операции «Бенедикт». «Они приехали сюда драться и дерутся, как настоящие солдаты, самоотверженные и дисциплинированные… Дорвавшись до боя, англичане дерутся наравне с моими орлами. Может быть, кто-нибудь другой, а я не могу сказать лучшей похвалы, чем эта», — заявил тогда журналистам один из советских командиров.

Бои в районе Мурманска. Семен Раскин/Sputnik Семен Раскин/Sputnik

Так и не сумев взять Мурманск, немцы подвергли его яростным бомбардировкам. Наиболее страшные удары Люфтваффе нанесли 18 июня 1942 года. Тогда на город было сброшено 12 тысяч зажигательных и тысячи фугасных бомб. «Надо иметь в виду, что Мурманск в то время был в основном деревянным», — писал возглавлявший в те дни редакцию газеты «Часовой Севера» Андрей Бескоровайный: «Пожары вспыхнули во всех его концах. Пламя охватило целые кварталы. Горел и военный городок. Вскоре мне сообщили, что загорелось хранилище с газетной бумагой и краской. Только благодаря стойкости, мужеству и героическим усилиям личного состава воинских частей, бойцов местной противовоздушной обороны и населения этот гигантский пожар удалось к вечеру ликвидировать. В тот день враг сжег и разрушил около 800 жилых домов и десятки общественных зданий».

Мурманск после налета немецкой авиации. Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

По количеству и плотности бомбардировок среди советских городов Мурманск уступает лишь Сталинграду. В результате налетов Люфтваффе было уничтожено три четверти зданий. После окончания Второй мировой войны город был включен в число пятнадцати городов, восстановление которых руководство СССР назвало первоочередной задачей.

Разрушенный немецкой авиацией Мурманск. Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

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