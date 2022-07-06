Почему Смоленск веками служил щитом России? (КАРТИНЫ + ФОТО)

Этот город столетиями играл ключевую роль в оборонительной системе России. Расположенный на границе современной Белоруссии Смоленск прикрывал кратчайший путь из Европы к сердцу страны — Москве.

Смоленск в 1911 году. Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii Collection / Library of Congress Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii Collection / Library of Congress

Первое упоминание в летописях будущего «щита России», как часто называют Смоленск, относится к 863 году. Уже в то время город, служивший центром племенного союза кривичей, был многолюден и хорошо укреплен. В 882 году киевский князь Олег присоединил его к нарождавшемуся тогда древнерусскому государству, называемому сегодня Киевской Русью.

Поход Олега на Смоленск, конец XV века. Радзивиловская летопись Радзивиловская летопись

После распада последней в 12 веке Смоленск стал столицей крупного самостоятельного княжества. Своим процветанием в тот период город обязан тому факту, что он был важным звеном в торговом пути из Балтийского моря в Византийскую империю, известном как путь «из варяг в греки».

Вид на Кафедральный Успенский собор с Казанской горы. Смоленск, 1911 г. Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii Collection / Library of Congress Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii Collection / Library of Congress

После опустошительного нашествия монголов на Русь в середине 13 века период благоденствия и спокойствия для Смоленска завершился, при этом не пришельцы с востока стали для города главной проблемой. Великое княжество Литовское, заметно расширевшее свою территорию за счет ослабленных русских земель (Литовцы даже подчинили себе «мать городов русских» Киев), не могло не включить Смоленск в область своих интересов.

Смоленск в 1787 году. Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Оба княжества то действовали как союзники, то сталкивались на поле боя. В конце концов, в 1404 году литовский князь Витовт после двухмесячной осады взял Смоленск, упразднил его независимость и присоединил его земли к своей державе. Уже через шесть лет смоляне в составе польско-литовского войска приняли участие в разгроме Тевтонского ордена в Грюнвальдской битве. «В этом сражении русские рыцари Смоленской земли упорно сражались, стоя под собственными тремя знаменами, одни только не обратившись в бегство, и тем заслужили великую славу», — восхищенно писал о них польский историк 15 века Ян Длугош.

Осада Смоленска в 1404 году. Общественное достояние Общественное достояние

Великое княжество Московское, ставшее к этому времени центром объединения русских земель, не собиралось мириться с тем, что мощная крепость Смоленск, от которой идет прямая дорога до Москвы, находится в руках его геополитического соперника. Между русскими и литовцами (а после образования Речи Посполитой в 1569 году — еще и поляками) началась длившаяся много десятилетий схватка за город.

Смоленск в 1610 году. Общественное достояние Общественное достояние

Московиты взяли Смоленск под свой контроль после успешной для них войны 1512-1522 годов, чтобы уступить его полякам в начале 17 века в период глубокого политического и экономического кризиса в России, известного как Смута. Безрезультатно для них завершилась и так называемая Смоленская война 1632-1634 годов. Лишь в 1667 году после окончания Тринадцатилетней войны, которую в Польше называют «Русским потопом», город окончательно перешел под власть русского царя.

Капитуляция Михаила Шеина перед королем Владиславом IV. Национальный музей в Кракове Национальный музей в Кракове

«Смоленск, город обширный и хорошо отстроенный. Русские считают его как бы непобедимым укреплением своего отечества. В последнее время, по возвращении его от Польши, въезд в него запрещен всем чужестранным Министрам и Послам, из опасения, чтобы они, узнав расположение крепости, не воспользовались этим в случае войны. Место Смоленского Воеводы самое почетное, и дается Вельможе, заслужившему полную доверенность Царя (в это время был Царский родственник). В городе содержится большой гарнизон. Впускать в него иностранцев запрещено под смертной казнью», — так писал проездом посетивший в 1675 году Смоленск австрийский дипломат Лизек Адольф. Для него городские власти сделали исключение.

Сцена около Смоленска. Вильгельм Амандус Бер Вильгельм Амандус Бер

Несмотря на то, что граница Российской империи в последующее столетие заметно продвинулась на запад, Смоленску еще было суждено принять участие в нескольких крупных сражениях. В ходе Отечественной войны 1812 года именно здесь 3 августа объединились 1-я и 2-я Западные русские, до этого времени разрозненно отступавшие от западной границы под натиском «Великой армии» Наполеона.

Наполеон на фоне горящего Смоленска. Альбрехт Адам / Ketterer Kunst Альбрехт Адам / Ketterer Kunst

16 августа около Смоленска началось первое крупномасштабное сражение той войны, по итогам которого стороны потеряли около 20 тысяч человек. Русские войска были вынуждены отступить и оставить город, однако Наполеону так и не удалось, как он надеялся, полностью разгромить своего противника. Вскоре в охваченный пожарами и покинутый жителями Смоленск вошла французская армия. «Она прошла эти дымящиеся и окровавленные развалины в порядке, с военной музыкой и обычной пышностью. Но свидетелей ее славы тут не было. Это было зрелище без зрителей, победа почти бесплодная, слава кровавая и дым, окружающий нас, был как будто единственным результатом нашей победы и ее символом!» — писал французский бригадный генерал Филипп Поль де Сегюр.

Смоленское сражение. Жан Шарль Ланглуа / Версаль Жан Шарль Ланглуа / Версаль

В ходе Великой Отечественной войны Смоленск стал крепким орешком для рвущейся к Москве немецкой группы армий «Центр». По планам командования вермахта, город должен был быть взят к 29 июня, однако немцам пришлось застрять здесь вплоть до сентября. Потеряв около 750 тысяч человек убитыми, ранеными, попавшими в плен и пропавшими без вести, Красная Армия, тем не менее, смогла затормозить немецкий блицкриг.

Советские солдаты в ходе обороны Смоленска. П. Бернштейн / Sputnik П. Бернштейн / Sputnik

«Смоленское сражение продолжалось два месяца и включало в себя целую серию ожесточенных операций, проходивших с переменным успехом для обеих сторон и явившихся отличнейшей, правда крайне дорогой, школой отработки военного мастерства для советского бойца и командира, ценной школой для советского командования, до Верховного Главнокомандования включительно, в организации современного боя со столь упорным, сильным и опытным врагом, в управлении войсками в ходе ожесточенной, часто менявшей свои формы борьбы», — отмечал в мемуарах маршал Александр Василевский Красная Армия освободила Смоленск 25 сентября 1943 года. После этого многострадальный «город-щит» наконец-то ушел на заслуженный отдых.