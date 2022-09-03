Ярославль: что посмотреть в «столице» Золотого кольцa

Многие века город процветал и был одним из богатейших в России, да и сейчас не утратил боярского лоска.

На живописной стрелке слияния рек Волга и Которосль находится сердце Ярославля и его самая древняя часть. Сейчас вся она включена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а на самом кончике этой стрелки стоит памятник, посвященный 1000-летию Ярославля. Немногие русские города могут похвастаться таким почтенным возрастом.

Парк Тысячелетия Ярославля Legion Media Legion Media

Краткий чек-лист того, что нужно сделать в Ярославле:

Пройтись по Волжской набережной

Найти достопримечательности с 1000-рублевой купюры

Сделать селфи с медведем

Посетить Ярославский музей-заповедник

Зайти в церковь Ильи Пророка (потому что город был основан в Ильин День)

Рассмотреть шоу-макет «Золотое кольцо»

Научиться выговаривать название реки Которосль (а заодно покататься на SUPе с красивым видом)

Ярославль был основан в 1010 году князем Ярославом Мудрым. Это самый большой город Золотого Кольца и второй по древности после Ростова Великого. (Хотя с ним также может поспорить Владимир, но его год основания точно не известен).

Г.П. Сабанеев. Ярославль.Стрелка (1878) Ярославский музей-заповедник Ярославский музей-заповедник

Кроме того, Ярославль - первый древнерусский город, основанный на Волге. Вы спросите нас, а как же Казань, ведь она аж на 5 лет старше Ярославля? Но она вошла в состав России только при Иване Грозном - в середине XVI века, так что будем считать, что это уже не совсем Древняя Русь.

Чем известен Ярослав Мудрый?

Памятник Ярославу Мудрому Legion Media Legion Media

Личности, в честь которой назван город, нам бы хотелось уделить особое внимание. Ярослав Мудрый был сыном князя Владимира, который крестил Русь. И именно Ярослав стал строить множество церквей и вообще развивать культуру. Он составил первый на Руси свод законов и наладил отношения со многими европейскими государствами и с Византией.

Его биография - пример успешного продвижения по карьерной лестнице топ-менеджера. Начинал он с «Северо-Восточной Руси», область к северо-востоку от Киева, столицей которой был Ростов Великий. Так что этот период называется «ростовское княжение» - тогда он как раз и основал Ярославль (в 60 км от Ростова). Позже отец пожаловал Ярославу позицию князя Новгородских земель. Они были гораздо богаче - древний Великий Новгород был крупным торговым городом, входил даже в Ганзейский союз.

Позже Ярослав узнал, что отец хотел назначить преемником на столичное киевское княжение младшего брата-воеводу. «Мудрому» князю это не понравилось, и он поднял восстание против отца (правда, тот умер и не успел ничего предпринять). После долгой борьбы с братом, Ярослав стал киевским князем - главным на Руси. В Киеве он построил знаменитый Софийский собор, а также освободил страну от набегов племен печенегов.

Кстати, женат Ярослав был на дочери шведского короля, а его собственная дочь Анна Ярославна вышла замуж за Генриха I и стала королевой Франции!

Ярославский музей-заповедник

Ярославский музей-заповедник Алексей Куденко/Sputnik Алексей Куденко/Sputnik

Как и в любом другом древнерусском городе, в Ярославле огромное количество церквей и несколько монастырей. Можно, конечно, попытаться зайти в каждую из них, но мы боимся, что вам не хватит ни времени, ни терпения.

Главное место, где вам нужно побывать в Ярославле – это Ярославский музей-заповедник. Крепость с высокими мощными стенами на крутом берегу реки – может показаться, что это кремль, но нет. Это бывший Спасо-Преображенский монастырь XIII века. Музей появился здесь еще в 1865 году, когда обитель уже не действовала.

Зайдите внутрь через Святые ворота, непременно зайдите в главный собор - Спасо-Преображенский, он был построен в XVI веке и это самое старое здание Ярославля, которое сохранилось до наших дней. В палатах выставлена большая коллекция икон, а также есть экспозиция, посвященная истории края и главному древнерусскому художественному произведению «Слову о Полку Игореве».

На территории музея-монастыря также есть вольер, где живет настоящий символ города - медведица Маша.

Церковь Ильи Пророка

Церковь Ильи Пророка Alexxx1979/Wikipedia Alexxx1979/Wikipedia

Помимо крепости, советуем вам зайти в Церковь Ильи Пророка. По преданию именно на этом месте отец-основатель города Ярослав Мудрый заложил первую церковь в честь Ильи Пророка, потому что в этот день был церковный праздник памяти этого святого. В православной традиции сейчас он отмечается 2 августа.

Нынешняя церковь построена значительно позже - уже в XVII веке, и это яркий образец церковной архитектуры того времени и ее направления - ярославской школы. Отличительной чертой является высокая шатровая колокольня и высокий подклет (то есть цокольный этаж), на котором стоит сама церковь.

Успенский собор

Успенский собор Legion Media Legion Media

Сейчас это здание – кафедральный собор города, однако, это новодел, построенный к 1000-летию Ярославля в 2010 году. И все же именно на его месте стоял первый каменный храм Ярославля, заложенный еще в 1215 году. И вся территория вокруг, которая напоминает остроконечный треугольник – называется Рубленый город – и изначально был административным центром города.

В течение многих веков собор несколько раз то горел, то перестраивался. А при советской власти был снесен и на его месте появился парк.

Шоу-макет «Золотое кольцо»

Шоу-макет «Золотое кольцо» Александра Гузева Александра Гузева

Чтобы посетить все чудесные города Золотого кольца, нужно не меньше недели. Но в Ярославле это можно сделать буквально за час. В 2019 году в Ярославле открылся интерактивный музей - шоу-макет «Золотое кольцо». По аналогии с петербургским «Гранд-макетом Россия» здесь собраны узнаваемые виды городов Золотого кольца в миниатюре. Все макеты продуманы до мельчайших деталей, по территории мини-городов ездят поезда и авто, люди катаются на лодках и на лыжах. 147 человек трудились два года, чтобы воссоздать уклад жизни и главные культурные объекты 13 городов: от Ярославля и Костромы до Шуи и Иваново. На каждом сантиметре макета буквально кипит жизнь. Разглядывать можно бесконечно, а еще нажимать на кнопки, чтобы добавить звука и спецэффектов.

Что смотреть вокруг Ярославля

Рыбинск Legion Media Legion Media

Во-первых, особого внимания заслуживает Рыбинск. В этом городе вы сможете прочувствовать атмосферу богатой купеческой жизни - ведь некогда Рыбинск был настоящим торговым центром, промышлявшим рыбой - отсюда и его название. Кстати, тут даже есть музей Рыбинские рыбы.

Ретро-вывески Рыбинска Александра Гузева Александра Гузева

Сейчас исторический центр отреставрирован, а главная фишка города - наружные вывески в ретро-стиле. В Рыбинске есть прекрасная набережная и очень симпатичная Красная Площадь, которая несмотря на памятник Ленину, вполне смахивает на милую европейскую провинцию.

Непременно совершите путешествие на пароме через Волгу до города Мышкин. Это очень милый провинциальный городок с деревянным центром. Местные жители сделали настоящий бизнес на названии города - и теперь мыши (ненастоящие) здесь абсолютно повсюду - есть специальный музей, посвященный мыши и на каждом шагу продаются сувениры: мыши в самых разных вариациях.

Мышкин Legion Media Legion Media

Особо ценным считается купить маленькую глиняную мышку и положить ее в кошелек - местные верят, что это к деньгам. Так же на площади, где пристают большие круизные волжские лайнеры, продается дюжина видов свежей копченой рыбы. Поднимитесь на колокольню Собора Николая Чудотворца - и вам откроется чудесный вид на Волгу.

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