«Гранд Макет Россия»: как в Петербурге создали модель страны в миниатюре

Создателю проекта Сергею Морозову потребовалось пять лет почти круглосуточной работы около 150 специалистов, чтобы заполнить 800 квадратных метров Россией в миниатюре.
Макет воплощает повседневную жизнь страны от Камчатки до Калининграда, которая не останавливается ни на минуту. Экспозицию оживляют тракторы, фуры, а также поезда, курсирующие с запада на восток и обратно (путь в одну сторону составляет 18 минут).
Эффект реальной жизни усиливает звуковое сопровождение: в районе военных частей шумят вертолеты, в аэропортах — самолеты, на вокзалах объявляют о прибытии составов, на побережье кричат чайки, а в Петербурге зазывают на прогулки по рекам и каналам.
«Наш макет — это художественный, собирательный образ Российской Федерации: чтобы детально изобразить все российские города, нам бы потребовалось застроить десятки стадионов. Тем не менее географическую точность мы соблюли. И как в реальной жизни, у нас новый день начинается на востоке», — рассказывает директор по развитию музея Елена Цветкова.
В этот момент в правой части зала гаснет свет, и на макете загораются фонари. В небе экспозиционного пространства зажигается российский триколор.
Юлия Хакимова
Сутки в миниатюрной России длятся 15 минут: 13 минут — день, 2 минуты — ночь. «Ночная жизнь на макетном поле автоматически начинается с наступлением темноты на нашем искусственном небе. Включается уличная подсветка, фонари, зажигаются окна в домах: все как в реальности!» — говорит Елена.
Посередине зала проходит Уральский хребет. Тут находится перекресток для посетителей: налево — Европа, направо — Азия. Над ним проходит «воздушный» мост для поездов: над головами зрителей — прозрачная пластиковая труба, по которой ездят поезда. Здесь же расположен пункт мониторинга автомобильного и железнодорожного движения как на макете, так и под ним.
Автомобильное движение, используемое в макетостроении впервые в мире, в качестве источника питания для машинок задействует электромагнитную индукцию. Более того, автомобили освещают своими фарами ночную дорогу, реагируют на стоп-сигналы и включают поворотные огни; автобус заезжает строго на остановку, а фура — на склад.
Юлия Хакимова
«Они как рыбки в аквариуме: за пределы макета никогда не вылетят, друг с другом не столкнутся. Если есть дорога, умная машинка сама избирает свой маршрут движения. Транспортная система — наше техническое ноу-хау, которое пока не удалось повторить никому: программное обеспечение, платы разрабатывают в музейной мастерской», — рассказывает Елена.
Вдоль всего макетного поля расположены кнопки, активирующие интерактивные сценарии: тушение лесного пожара, выброс пепла на камчатских сопках, построение на плацу, парад, пилорама и многое другое. Другие сцены статичны. Но все они призваны продемонстрировать повседневную жизнь россиян на селе и на заводах, на вокзалах и в больницах, на улицах городов и в шахтах.
«Сколько на макетном поле человеческих фигурок, не знает никто, их сотни тысяч. Но ни одна из них не поставлена просто так: каждая проживает свою маленькую судьбу, поэтому макет — живой организм. Железнодорожное движение — его кровеносные сосуды, вся электроника — это ум, а люди — сердце», — рассказывает Елена.
Есть и забавные сценки: в Сибири мужики эмоционально «забивают козла» (играют в домино), в Петербурге жена выбрасывает с балкона вещи неверного мужа ему на голову, где-то за Уралом телевизионная бригада снимает репортаж о загадочных кругах на полях...
... заключенные в колонии делают подкоп, не зная, что окажутся в домике надзирателя, а на кладбище сидит загадочный гоголевский чертик.
Такие «пасхалки», аллюзии и отсылки спрятаны по всему макету.
По замыслу авторов, экспозиция призвана максимально наглядно показать, чем живет страна и ее люди. Здесь можно найти ключевые промышленные сооружения, географические объекты и главные достопримечательности.
Одним из самых популярных среди посетителей экспонатов стал вулкан на Камчатке. Ночью, когда в зале гаснет свет, на Дальнем Востоке начинается удивительное представление.
Юлия Хакимова
Важные для россиян исторические вехи — Октябрьскую революцию и Вторую мировую войну — создатели изобразили… на киноплощадке, как будто «жители» макета снимают прибытие поезда царской семьи и битву на Курской дуге. Также на макете есть и свой Бессмертный полк: 520 фигурок несут портреты героев войны. На них изображены настоящие победители — бабушки и дедушки сотрудников музея.
8 июня музею исполнилось 10 лет. Постепенно экспозиция обновляется. На поле появились объекты, посвященные Олимпиаде и даже пандемии.
До всемирного локдауна Гранд Макет Россия пользовался интересом среди гостей страны: бывало, что в зале одновременно находились представители 18 стран, рассказывает Елена.
На то, чтобы обойти макет и внимательно рассмотреть все детали и сцены, может уйти порядка пяти часов. Но и этот опыт — разве что многообещающий тизер, позволяющий наметить новые маршруты для знакомства с Россией.
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