«Гранд Макет Россия»: как в Петербурге создали модель страны в миниатюре

Можно ли посмотреть самую большую страну мира целиком за один день? Оказывается, да!

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

Создателю проекта Сергею Морозову потребовалось пять лет почти круглосуточной работы около 150 специалистов, чтобы заполнить 800 квадратных метров Россией в миниатюре.

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

Макет воплощает повседневную жизнь страны от Камчатки до Калининграда, которая не останавливается ни на минуту. Экспозицию оживляют тракторы, фуры, а также поезда, курсирующие с запада на восток и обратно (путь в одну сторону составляет 18 минут).

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

Эффект реальной жизни усиливает звуковое сопровождение: в районе военных частей шумят вертолеты, в аэропортах — самолеты, на вокзалах объявляют о прибытии составов, на побережье кричат чайки, а в Петербурге зазывают на прогулки по рекам и каналам.

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

«Наш макет — это художественный, собирательный образ Российской Федерации: чтобы детально изобразить все российские города, нам бы потребовалось застроить десятки стадионов. Тем не менее географическую точность мы соблюли. И как в реальной жизни, у нас новый день начинается на востоке», — рассказывает директор по развитию музея Елена Цветкова.

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

В этот момент в правой части зала гаснет свет, и на макете загораются фонари. В небе экспозиционного пространства зажигается российский триколор.

Юлия Хакимова

Сутки в миниатюрной России длятся 15 минут: 13 минут — день, 2 минуты — ночь. «Ночная жизнь на макетном поле автоматически начинается с наступлением темноты на нашем искусственном небе. Включается уличная подсветка, фонари, зажигаются окна в домах: все как в реальности!» — говорит Елена.

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

Посередине зала проходит Уральский хребет. Тут находится перекресток для посетителей: налево — Европа, направо — Азия. Над ним проходит «воздушный» мост для поездов: над головами зрителей — прозрачная пластиковая труба, по которой ездят поезда. Здесь же расположен пункт мониторинга автомобильного и железнодорожного движения как на макете, так и под ним.

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

Автомобильное движение, используемое в макетостроении впервые в мире, в качестве источника питания для машинок задействует электромагнитную индукцию. Более того, автомобили освещают своими фарами ночную дорогу, реагируют на стоп-сигналы и включают поворотные огни; автобус заезжает строго на остановку, а фура — на склад.

Юлия Хакимова

«Они как рыбки в аквариуме: за пределы макета никогда не вылетят, друг с другом не столкнутся. Если есть дорога, умная машинка сама избирает свой маршрут движения. Транспортная система — наше техническое ноу-хау, которое пока не удалось повторить никому: программное обеспечение, платы разрабатывают в музейной мастерской», — рассказывает Елена.

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

Вдоль всего макетного поля расположены кнопки, активирующие интерактивные сценарии: тушение лесного пожара, выброс пепла на камчатских сопках, построение на плацу, парад, пилорама и многое другое. Другие сцены статичны. Но все они призваны продемонстрировать повседневную жизнь россиян на селе и на заводах, на вокзалах и в больницах, на улицах городов и в шахтах.

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

«Сколько на макетном поле человеческих фигурок, не знает никто, их сотни тысяч. Но ни одна из них не поставлена просто так: каждая проживает свою маленькую судьбу, поэтому макет — живой организм. Железнодорожное движение — его кровеносные сосуды, вся электроника — это ум, а люди — сердце», — рассказывает Елена.

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

Есть и забавные сценки: в Сибири мужики эмоционально «забивают козла» (играют в домино), в Петербурге жена выбрасывает с балкона вещи неверного мужа ему на голову, где-то за Уралом телевизионная бригада снимает репортаж о загадочных кругах на полях...

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

... заключенные в колонии делают подкоп, не зная, что окажутся в домике надзирателя, а на кладбище сидит загадочный гоголевский чертик.

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

Такие «пасхалки», аллюзии и отсылки спрятаны по всему макету.

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

По замыслу авторов, экспозиция призвана максимально наглядно показать, чем живет страна и ее люди. Здесь можно найти ключевые промышленные сооружения, географические объекты и главные достопримечательности.

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

Одним из самых популярных среди посетителей экспонатов стал вулкан на Камчатке. Ночью, когда в зале гаснет свет, на Дальнем Востоке начинается удивительное представление.

Юлия Хакимова

Важные для россиян исторические вехи — Октябрьскую революцию и Вторую мировую войну — создатели изобразили… на киноплощадке, как будто «жители» макета снимают прибытие поезда царской семьи и битву на Курской дуге. Также на макете есть и свой Бессмертный полк: 520 фигурок несут портреты героев войны. На них изображены настоящие победители — бабушки и дедушки сотрудников музея.

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

8 июня музею исполнилось 10 лет. Постепенно экспозиция обновляется. На поле появились объекты, посвященные Олимпиаде и даже пандемии.

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

До всемирного локдауна Гранд Макет Россия пользовался интересом среди гостей страны: бывало, что в зале одновременно находились представители 18 стран, рассказывает Елена.

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

На то, чтобы обойти макет и внимательно рассмотреть все детали и сцены, может уйти порядка пяти часов. Но и этот опыт — разве что многообещающий тизер, позволяющий наметить новые маршруты для знакомства с Россией.

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

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