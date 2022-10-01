Владимир: что посмотреть в столице древней Руси

Один из самых известных городов Золотого кольца был некогда центром большого и могущественного княжества. Теперь он - милый провинциальный городок и излюбленное место туристов.

Как добраться из Москвы: на быстром поезде 1ч 40 м или на автобусе 3,5 ч.

Краткий чек-лист того, что нужно сделать во Владимире:

Посмотреть два главных городских собора

Пройти сквозь Золотые ворота

Сделать селфи на фоне самой красивой церкви России

Пообедать в ресторане русской кухни

Город основал и назвал в свою честь князь Владимир в 990 году - за 8 лет до того, как он же крестил Русь в православие. По другой версии, город был основан позже - в 1108 году и другим князем - Владимиром Мономахом.

Главная крепость Северо-Восточной Руси

Своим былым величием город обязан в первую очередь князю Андрею Боголюбскому, сыну основателя Москвы Юрия Долгорукого. Он сделал его столицей Северо-Восточной Руси, окружил крепостью и насыпным валом.

Модель древнего города в Историческом музее Владимира Voevoda (CC BY-SA 4.0) Voevoda (CC BY-SA 4.0)

До наших дней от этой застройки дошли лишь Золотые Ворота (1164 года) - парадный въезд в столичный город, некогда покрытые листами золоченой меди. Сейчас от былой роскоши остался только золоченый купол надвратной церкви, а в помещениях самих ворот расположен музей, посвященный военной истории города.

Золотые ворота Legion Media Legion Media

Зато здесь сохранилось более 60 соборов, так что приготовьтесь исследовать фантастическое русское средневековье.

Главный собор Северо-Восточной Руси

От славного правления Андрея Боголюбского сохранился огромный величественный Успенский Собор (1158-60 годов постройки). Он находится в самом сердце города - если вы едете из Москвы, к нему можно по прямой добраться от Золотых ворот. Обе эти постройки включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Успенский собор во Владимире Legion Media Legion Media

Собор во всех смыслах уникален. После завершения стройки он превзошел по высоте все русские храмы своего времени. В течение нескольких веков его достраивали и перестраивали, поэтому у него довольно сложная архитектурная форма. Кстати, Успенский собор Московского Кремля был построен в XIV веке частично по подобию владимирского - и перехватил главенство.

Долгое время в храме хранилась одна из самых почитаемых на Руси икон - Владимирской Богоматери, пришедшая из Византии. Сейчас в соборе находится старинная копия иконы, а подлинная реликвия хранится в Третьяковской галерее в Москве. Во владимирском соборе сохранились и фрески Андрея Рублева, легендарного русского иконописца.

Владимирская икона Божией Матери в Храме-музее святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее Сергей Пятаков/Sputnik Сергей Пятаков/Sputnik

Если вы приедете во Владимир перед Новым годом, на площади перед собором вас встретит традиционная ярмарка с шашлыком, глинтвейнами и сувенирами из народных промыслов.

Самая необычная церковь

Дмитриевский собор Legion Media Legion Media

Недалеко от Успенского собора расположен еще один - Дмитриевский. Он был возведен в 1191 году, когда городом стал править младший брат Андрея Боголюбского, Всеволод Большое Гнездо.

Барельефы на фасаде Дмитриевского собора Legion Media Legion Media

Храм славится резными барельефами - их здесь более 600. На нижнем ярусе высечены фигуры святых, а выше - львы, библейские птицы, мифические животные и другие персонажи. Есть тут и фигуры князя Всеволода и его семьи.

Самая красивая церковь

Недалеко от Владимира находится село Боголюбово. Здесь была резиденция Андрея Боголюбского - большой замок, который сохранился лишь частично. Здесь князь был убит, а позже на территории его резиденции был основан Боголюбский монастырь.

Церковь Покрова на Нерли Getty Images Getty Images

По соседству расположена церковь Покрова на Нерли, настоящая жемчужина всего Золотого кольца. Она находится на лугу, на излучине, где река Нерль впадает в Клязьму. Реки периодически выходят из берегов, затопляя весь луг - а церковь живописно высится на пьедестале, построенном специально для нее.

Около церкви надо загадать желание и обойти ее вокруг три раза - тогда оно непременно сбудется.

О более праздных развлечениях

Владимир. Большая Московская улица Legion Media Legion Media

А если вы устанете от соборов и древностей, идите гулять по Большой Московской улице - здесь много милых ресторанов русской кухни и сувенирных лавок. Загляните также в Патриарший сад.

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