Далекая сибирская Тофалария глазами сербского фотографа (ФОТО)

И в самой России мало кто знает о Тофаларии, труднодоступном районе восточной Сибири. Малочисленный народ тофаларов живет в непростых с точки зрения городского человека условиях, при этом бережно хранит свою идентичность и традиции, гостеприимно встречает редких гостей, среди которых иногда бывают и иностранцы. Так, несколько лет назад эти места посетил фотограф из Сербии Ранко Джурович, который поделился своими впечатлениями с Russia Beyond.
«Однажды в далеком уже 2014 году знакомый одного моего друга Петр Чихирьков из Усть-Илимска, города в 1000 км от Иркутска, довольно неожиданно пригласил меня посетить Тофаларию.
«Поедешь с нами?» - спросил он меня.
Я никогда не слышал про это место и даже не знал сначала, что ответить.
Интернет! Я решил сначала изучить все, что смогу найти об этом крае, и тогда, если мне понравится….
А мне понравилось все, что я… почти не нашел в Интернете.
И тогда решение сразу созрело – еду!
Мой маршрут был таков: Нови-Сад (Сербия) – Будапешт – Москва – Иркутск. В Иркутске нас встретил Петр и отвез в Тулун, где мы заночевали в квартире его друзей. На следующий день мы выехали из Тулуна в Нижнеудинск. Оттуда – в село Пушкинское, затем еще 250 км вверх по реке Уда на катере через населенные пункты Куйтун, Иргей, Килим и Нирха до Восточных Саян и Алыгджера, главного села Тофаларии.
Ночевали мы в каких-то избушках на полпути к Алыгджеру, куда мы добрались на следующий день.
РАЙ!
Сон под открытым небом и перепады температуры с 30-35 днем до 0 ночью! И тем не менее – это вулкан эмоций!
Гостеприимство местных жителей на каждом шагу. Повсюду улыбки и радушие.
То ли потому, что к ним редко кто-то приезжает, то ли они просто такие люди. Пусть будет второе.
Куда бы ни заехала наша «экспедиция», везде нас встречали с необыкновенной радостью. А когда они слышали, что я из Сербии, то вообще принимали меня как родного.
После зимы, которая длится около девяти месяцев, сразу резко наступает лето. Жить там довольно трудно, но меня вдохновило то, что местные все время улыбаются, как будто и забот-то у них нет никаких.
В семьях много детей, что тоже меня поразило: я думал, что в таких тяжелых условиях не до многочисленного потомства.
В тофаларских деревнях уже в 2014 году были электричество, телефоны, Интернет. По словам местных, российское государство поддерживает каждого, кто там живет или хочет жить, у всех есть работа и собственное жилье.
Один молодой человек, около 30 лет, к примеру, перееехал из Иркутска в Алыгджер, женился, получил работу и выплату на строительство дома и на тот момент уже стал многодетным отцом.
Согласно древнекитайским книгам, тофы или тофалары – восточнотюркские племена.
Их второй этноним карагас означает «люди из племени Черного гуся». Язык, конечно, совсем не похож на русский, но на нем уже мало кто говорит. Чистокровных тофаларов насчитывается около ста, остальные родились уже в смешанных браках.
В июле проходит фестиваль «Аргамчи Ири», на который съезжаются жители окрестных тофаларских деревень. Люди поют, танцуют, устраивают спортивные состязания, проходит ярмарка народных ремесел.
К сожалению, мое первое путешествие по Тофаларии длилось всего два дня, а все оставшееся время я ездил по Иркутской области. В 2016 году я вернулся в эти края, провел в Тофаларии уже десять дней и посетил еще одно место – Верхнюю Гутару.
Как я уже говорил, и в самой России почти никто не знает про Тофаларию, поэтому для меня, иностранца, было крайне интересно познакомиться с этим краем и его жителями. На этих фото я запечатлел моменты их жизни и таким образом они останутся в памяти. К сожалению, народ Черного гуся довольно быстро исчезает.
Могу сказать, что все эти фотографии я очень люблю, не разделяя на более или менее удачные. Каждая из них несет в себе свою историю.
Я вернулся в Тофаларию в 2016 году, привез распечатанные фотографии, как и обещал. Люди были в шоке: мало кто к ним приезжает дважды, да еще и для того, чтобы привезти обещанное. Там я узнал, что около десяти человек скончались за это время, а у меня сохранились их портреты. У одной женщины в 2014 году было четверо детей, а в 2016 уже пятеро.
Еще одной запоминающейся историей стала семейная пара, которая растила трех приемных дочерей (девочки про это не знали), а 2016 у них родился свой ребенок. Бог услышал молитвы и вознаградил их за доброту и любовь».
По итогам поездок Ранко организовывал выставки своих работ в Русском доме в Белграде и Музее современного искусства в Нови-Саде в Сербии, которые пользовались большим успехом.
На вопрос, знает ли он на Балканах, в России или в мире место, которое можно было бы сравнить с Тофаларией, наш собеседник уверенно ответил: «Нет, ничего подобного я не видел».
«Я бы с радостью еще раз побывал в Тофаларии, а также посетил многие другие регионы моей любимой России», - добавил он в завершение нашего разговора.
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