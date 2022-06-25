Далекая сибирская Тофалария глазами сербского фотографа (ФОТО)

В труднодоступном регионе Восточных Саян живет малочисленный народ тофалары. Ранко Джурович приехал туда и признался, что никогда ничего подобного не видел.

Ранко Джурович Ранко Джурович

И в самой России мало кто знает о Тофаларии, труднодоступном районе восточной Сибири. Малочисленный народ тофаларов живет в непростых с точки зрения городского человека условиях, при этом бережно хранит свою идентичность и традиции, гостеприимно встречает редких гостей, среди которых иногда бывают и иностранцы. Так, несколько лет назад эти места посетил фотограф из Сербии Ранко Джурович, который поделился своими впечатлениями с Russia Beyond.

Ранко Джурович Ранко Джурович

«Однажды в далеком уже 2014 году знакомый одного моего друга Петр Чихирьков из Усть-Илимска, города в 1000 км от Иркутска, довольно неожиданно пригласил меня посетить Тофаларию.

Ранко Джурович Ранко Джурович

«Поедешь с нами?» - спросил он меня.

Я никогда не слышал про это место и даже не знал сначала, что ответить.

Интернет! Я решил сначала изучить все, что смогу найти об этом крае, и тогда, если мне понравится….

А мне понравилось все, что я… почти не нашел в Интернете.

И тогда решение сразу созрело – еду!

Ранко Джурович Ранко Джурович

Мой маршрут был таков: Нови-Сад (Сербия) – Будапешт – Москва – Иркутск. В Иркутске нас встретил Петр и отвез в Тулун, где мы заночевали в квартире его друзей. На следующий день мы выехали из Тулуна в Нижнеудинск. Оттуда – в село Пушкинское, затем еще 250 км вверх по реке Уда на катере через населенные пункты Куйтун, Иргей, Килим и Нирха до Восточных Саян и Алыгджера, главного села Тофаларии.

Ранко Джурович Ранко Джурович

Ночевали мы в каких-то избушках на полпути к Алыгджеру, куда мы добрались на следующий день.

Ранко Джурович Ранко Джурович

РАЙ!

Ранко Джурович Ранко Джурович

Сон под открытым небом и перепады температуры с 30-35 днем до 0 ночью! И тем не менее – это вулкан эмоций!

Ранко Джурович Ранко Джурович

Гостеприимство местных жителей на каждом шагу. Повсюду улыбки и радушие.

Ранко Джурович Ранко Джурович

То ли потому, что к ним редко кто-то приезжает, то ли они просто такие люди. Пусть будет второе.

Ранко Джурович Ранко Джурович

Куда бы ни заехала наша «экспедиция», везде нас встречали с необыкновенной радостью. А когда они слышали, что я из Сербии, то вообще принимали меня как родного.

Ранко Джурович Ранко Джурович

После зимы, которая длится около девяти месяцев, сразу резко наступает лето. Жить там довольно трудно, но меня вдохновило то, что местные все время улыбаются, как будто и забот-то у них нет никаких.

Ранко Джурович Ранко Джурович

В семьях много детей, что тоже меня поразило: я думал, что в таких тяжелых условиях не до многочисленного потомства.

Ранко Джурович Ранко Джурович

Ранко Джурович Ранко Джурович

В тофаларских деревнях уже в 2014 году были электричество, телефоны, Интернет. По словам местных, российское государство поддерживает каждого, кто там живет или хочет жить, у всех есть работа и собственное жилье.

Ранко Джурович Ранко Джурович

Один молодой человек, около 30 лет, к примеру, перееехал из Иркутска в Алыгджер, женился, получил работу и выплату на строительство дома и на тот момент уже стал многодетным отцом.

Ранко Джурович Ранко Джурович

Согласно древнекитайским книгам, тофы или тофалары – восточнотюркские племена.

Ранко Джурович Ранко Джурович

Их второй этноним карагас означает «люди из племени Черного гуся». Язык, конечно, совсем не похож на русский, но на нем уже мало кто говорит. Чистокровных тофаларов насчитывается около ста, остальные родились уже в смешанных браках.

Ранко Джурович Ранко Джурович

В июле проходит фестиваль «Аргамчи Ири», на который съезжаются жители окрестных тофаларских деревень. Люди поют, танцуют, устраивают спортивные состязания, проходит ярмарка народных ремесел.

Ранко Джурович Ранко Джурович

К сожалению, мое первое путешествие по Тофаларии длилось всего два дня, а все оставшееся время я ездил по Иркутской области. В 2016 году я вернулся в эти края, провел в Тофаларии уже десять дней и посетил еще одно место – Верхнюю Гутару.

Ранко Джурович Ранко Джурович

Как я уже говорил, и в самой России почти никто не знает про Тофаларию, поэтому для меня, иностранца, было крайне интересно познакомиться с этим краем и его жителями. На этих фото я запечатлел моменты их жизни и таким образом они останутся в памяти. К сожалению, народ Черного гуся довольно быстро исчезает.

Ранко Джурович Ранко Джурович

Могу сказать, что все эти фотографии я очень люблю, не разделяя на более или менее удачные. Каждая из них несет в себе свою историю.

Ранко Джурович Ранко Джурович

Я вернулся в Тофаларию в 2016 году, привез распечатанные фотографии, как и обещал. Люди были в шоке: мало кто к ним приезжает дважды, да еще и для того, чтобы привезти обещанное. Там я узнал, что около десяти человек скончались за это время, а у меня сохранились их портреты. У одной женщины в 2014 году было четверо детей, а в 2016 уже пятеро.

Ранко Джурович Ранко Джурович

Еще одной запоминающейся историей стала семейная пара, которая растила трех приемных дочерей (девочки про это не знали), а 2016 у них родился свой ребенок. Бог услышал молитвы и вознаградил их за доброту и любовь».

Ранко Джурович Ранко Джурович

По итогам поездок Ранко организовывал выставки своих работ в Русском доме в Белграде и Музее современного искусства в Нови-Саде в Сербии, которые пользовались большим успехом.

Ранко Джурович Ранко Джурович

На вопрос, знает ли он на Балканах, в России или в мире место, которое можно было бы сравнить с Тофаларией, наш собеседник уверенно ответил: «Нет, ничего подобного я не видел».

Ранко Джурович Ранко Джурович

«Я бы с радостью еще раз побывал в Тофаларии, а также посетил многие другие регионы моей любимой России», - добавил он в завершение нашего разговора.

Ранко Джурович Ранко Джурович

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