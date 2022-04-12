Как одна российская семья провела 8 ЛЕТ в океане под парусом с детьми

Семья Клочковых из Новосибирска пережила в море множество невероятных приключений: встретилась с разбойниками в Карибском море, увидела белых дельфинов и пингвинов в Антарктиде.

Декабрь 2018 года, Тихий океан к востоку от Новой Зеландии. В каюте 12-метровой парусной яхты Lady Mary сидит семья из отца, матери и двух дочерей. Старшая дочь, Анастасия, празднует свое 17-летие — мама поет ей поздравительную песню, держа свечки в руках, затем несется на маленькую кухню готовить ей праздничное блюдо — салат оливье, а сама Настя играет на гитаре. Внезапно ударная волна почти полностью переворачивает корабль на бок, и через секунду вода хлещет через распахнутый люк прямо на голову имениннице.

«Все случилось очень быстро, это было такое “Вау!”. Настя сначала расстроилась, потом приняла внеочередной душ, и мы продолжили праздновать. А все остальные сидели спиной к месту завала, так что мы просто отклонились на спину, и никого из членов семьи не было на палубе, нам очень повезло», — рассказывает Марина Клочкова, мама Насти.

26 ноября 2021 года семья Клочковых — капитан и глава семьи 47-летний Андрей, его жена, 46-летняя Марина с дочерьми, 20-летней Анастасией и 10-летней Ладой, завершили кругосветное путешествие на своей яхте. Впрочем, завершение путешествия вовсе не означает возврат домой – просто Клочковы прошли все запланированные маршруты и теперь постепенно движутся в сторону дома.

С 2014 года семья обогнула земной шар с запада на восток и обратно. Мореплаватели прошли все меридианы и океаны, кроме Северного Ледовитого, пять южных мысов, включая мыс Горн, мыс Доброй Надежды, Магелланов пролив, побывали в Антарктике, а также дважды пересекли экватор.

В общей сложности Клочковы провели в океане около восьми лет и установили мировой рекорд, совершив самое южное кругосветное путешествие на яхте с детьми. Кажется, это далеко не последнее их путешествие.

Любовь в пиццерии и первые трудности

В 1999 году Марина работала в одном из ресторанов быстрого питания в Новосибирске, а Андрей был постоянным посетителем этого заведения.

«Он приходил поесть пиццы в выходные дни среди ночи, потом стали общаться, поехали на Обское море [так новосибирцы называют местное водохранилище] купаться, пели песни, ну и завязались дружба, отношения, любовь», — вспоминает Марина.

Оба с детства грезили путешествиями и зачитывались приключенческой литературой вроде «Детей Капитана Гранта» Жюля Верна. Впервые они вышли под парусом в 2000-м году в родном Новосибирском водохранилище. Через 10 лет Андрей получил корочки шкипера, отучившись в яхтенной школе, и стал участвовать в гонках на яхтах. Зимы Клочковы проводили в Юго-Восточной Азии, а летом путешествовали по России и жили в палатках.

После очередного путешествия Андрей и Марина продали свои бизнесы (Андрей владел финансовой компанией, а Марина была соучредителем небольшого рекламного агентства) и стали сдавать офисную недвижимость. Параллельно они начали тренироваться и готовить яхту к переходу Атлантики и кругосветному плаванию в теплых попутных ветрах.

В 2014 Марина и Андрей вышли в Средиземное море с Настей и полуторагодовалой Ладой на руках. Первый год, по словам Марины, был самым сложным. Некоторые члены семьи страдали от морской болезни, все чувствовали себя одинокими из-за отсутствия внятной связи с внешним миром, да и бытовых конфликтов становилось все больше.

«Ты ощущаешь себя в вакууме, так как не можешь уйти и хлопнуть дверью, не можешь пожаловаться подружке, не можешь с друзьями сходить в баню и забыть о семье, — рассказывает Марина. – Андрей очень строго вел себя в первую зиму, он пытался из нас сделать спортивную команду. В один день мы заявили ему, что мы еще и семья, которой нужна любовь, а не только властная рука. Наш капитан три дня помолчал, как-то все разгрузились, и мы стали по-другому строить отношения».

По ее словам, замкнутый коллектив в итоге стал «подпиткой друг для друга» — во время следующих споров каждый член семьи чувствовал уязвимость друг друга и уже не желал ссориться.

Быт и Новый год в океане

Обычный день Клочковых в океане начинается не с утра, а вечером, и далеко не с завтрака. Примерно в 8 вечера Настя заступает на вахту — она следит за приборами в рубке, за парусами и раз в двадцать минут выходит на палубу проверить обстановку снаружи. Между двенадцатью и часом ночи до 4-5 утра за состоянием яхты и погоды следит Андрей, а ранним утром его сменяет Марина.

К 10 утра просыпается маленькая юнга — Лада, и Марина часть дня уделяет ей — вместе они смотрят мультики на английском языке и пьют чай. Затем просыпаются Настя с Андреем, устраивают поздний завтрак. Еда на борту сильно зависит от погоды и от того, насколько давно яхта ушла с суши. Там Клочковы набирают фрукты, йогурты, сыры и прочие скоропортящиеся деликатесы и едят их, пока те не испортились. В остальное время обходятся кашами, сухофруктами и другими продуктами длительного хранения.

После завтрака капитан кричит «Утренняя почта!» — это означает, что наступило время чтения писем, пришедших по спутниковой электронной почте от фанатов, друзей и близких людей «с большой земли». Семья может находиться в открытом океане по 2-3 месяца без общения с другими людьми, поэтому этот ритуал особенно важен.

Днем Настя и Лада делают уроки, обе они заочно учатся в Географической школе имени апостола Андрея Первозванного по заранее скачанным электронным учебникам и лекциям. Марина же в это время занимается видеомонтажом, пишет статью или очередную главу для своей книги про их путешествие. Андрей помогает ей в этом, а также следит за состоянием яхты.

В 17:00 вся семья делает вечернюю зарядку, ужинает, моется, вскоре Андрей ложится спать, и день снова начинается с Настиной вахты.

«В любой момент мы можем отвлечься на срочный ремонт частей яхты, смену настроек парусов — при любом изменении погоды мы отрываемся от любых дел и занимаемся лодкой», — поясняет Марина.

Прибыв на сушу, они пополняют запасы еды и воды, закупают детали для яхты и путешествуют по окрестностям — часто в этом семье помогают местные жители и экскурсоводы. Так у семьи появились друзья из Колумбии, Мальты, Австралии и множества других стран, но из-за путешествия им сложно поддерживать постоянную связь.

«В Колумбии мы неделю жили у пары, которым уже далеко за 80 лет, они показали нам страну, через несколько месяцев сами приезжали к нам в Панаму. У нас с ними сложились детско-родительские отношения. Весной они приедут в Россию, надеемся добраться к этому времени до России и увидеться», — рассказывает Марина.

Почти все праздники Клочковы также проводят в открытом океане. Так семья встретила 2019 год в так называемой точке Немо — месте в южной части Тихого океана, наиболее удалённой от какой-либо суши на планете.

«В этом районе обычно сбрасывают с орбиты космический мусор, вышедший из строя, например, станции или корабли. В Новый год мы пили чай с тортом в забавных ободках с бабочками и фигурками, слушали Modern Talking и просили у Деда Мороза, чтобы никто не сбросил космический мусор нам на головы. Видимо, хорошо просили, пронесло», — вспоминает Марина.

Пираты и коронавирус

Летом 2017 года Клочковы совершали очередной переход по Карибскому морю между Мексикой и Колумбией по краю урагана Ирма. До ближайшей суши было не меньше 60 миль, вся команда устала от постоянных волн, и решила день передохнуть на небольших островах южнее Ямайки, которые на карты были обозначены как необитаемые. Когда они подплыли к одному из островов, то увидели старые бетонные коробки и рыбаков, больше напоминающих банду головорезов — в поношенных футболках, штанах с дырками. У некоторых мужчин не было зубов.

«Эти рыбаки окружили яхту на шести мощных моторных лодках. Они показывали, куда лучше встать, просили у нас виски и сигареты, цокали языком и улюлюкали, когда Настя вышла на палубу. Там были десятки мужиков, без жен и детей, и нам стало страшно, — вспоминает Марина. – Кружили [они] долго, только в сумерки уплыли на берег, мы поужинали и ушли тихонечко в море».

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, оказались сложным испытанием. Из-за этого в 2020 году семье на полтора года пришлось остановиться в западной Австралии. В 2021 году Клочковы решили продолжить путешествие, чтобы вернуться домой. Они находились в автономном плавании более 70 дней, им была нужна пресная вода и фрукты, но ни одна страна не приняла их лодку из-за правил безопасности.

«Мы заранее договорились, что нас примут на Острове Рождества, но в день приезда нам отказали даже в пополнении запасов воды. Там уже были все основания, [чтобы нас принять], власти знали, что мы долго находимся в море без контактов. Ты просто думаешь “Ну елки - палки, два года пандемии, и нельзя придумать новые правила!”», — возмущается Марина.

В итоге семья собирала пресную воду с парусов, и сейчас находится на пути домой.

Географические «закрытия» и планы на будущее

Клочковы планируют прибыть в морской порт Владивостока в апреле 2022 года. Ближайшие полтора года они планируют провести дома в Новосибирске — отдохнуть, сделать ремонт, возможно поменять яхту и спланировать следующие путешествия.

Марина хочет дописать свою книгу, Лада планирует пойти в обычную школу, а также мечтает заняться танцами, рисованием и конным спортом.

«Когда я закончу школу, я поступлю в российский университет, а потом я хотела бы поступить в Оксфорд или Кембридж, пока еще не решила. Меня привлекает дизайн и актерское мастерство», — делится планами Лада.

Настя во время путешествия получила в Кейптауне капитанские права начальной категории и в ближайшее время мечтает вернуться в Арктику и Антарктиду, возить туристов на экскурсии на парусных яхтах.

«У меня уже есть оттуда предложения по работе. Какую-то часть года буду работать там, остальное время буду проводить дома. В вуз я тоже планирую поступать, но пока не знаю куда, решу после того, как попробую себя в яхтинге», — пояснила Настя.

Во время многолетнего путешествия каждый из членов команды совершил свои личные открытия. К примеру, Клочковы впервые увидели возле Огненной Земли белых дельфинов с черной головой и плавниками, напоминающих по окраске панды, — семья даже не знала, что такие существуют.

Настя больше всего была поражена Антарктидой — она не знала, что там есть что-то помимо ледников.

«Я представляла, что это будет ледяная снежная пустыня. Так и есть, но не во всех местах. Туда, куда мы пришли, — там и горы, и ледники, и голубой-голубой цвет льда, и люди-полярники, меня все это очень поразило, и появилось желание все это еще много раз увидеть», — делится впечатлениями Анастасия.

Также Клочковы сделали свое личное географическое «закрытие» — они приплыли ровно на ту точку, где должен был находиться остров Мария-Тереза, упоминающийся в романе Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Приплыв, они выяснили, что сам остров — не более, чем красивая легенда.

«Когда ты в детстве зачитывался этими историями, а потом пришел в то самое место… было и больно, и радостно одновременно. Чувство болезненного счастья, только так я могу это описать», — поделилась Марина.

Наконец, самое главное открытие семья сделала не в науке, а в сфере человеческих возможностей.

«Наше главное открытие — человек все может. Главное верить и начинать делать шаги в эту сторону. Каждый новый шаг открывает тебе понимание того, что твоя мечта ближе, чем кажется. Что не только небожители, какие-то великие люди реализуют мечты. Они сбываются у тех, кто этого действительно хочет», — заключила Марина Клочкова.

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