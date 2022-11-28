6 знаменитых иностранцев, учивших русский язык

Гибкий и лиричный русский язык очаровывал многих. Им восторгались, жаловались на сложность, но продолжали попытки заговорить на «великом и могучем».

1. Герберт Уэллс

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Знаменитый писатель был в России трижды. Впервые – в 1914 году. Прежде чем отправиться в дорогу, автор «Войны миров» и «Человека-невидимки» усиленно занимался по самоучителю. Вернее, пытался. По его собственному признанию, запомнились ему только те слова, которые он выучил, используя латиницу. Так он научился считать на новом языке до ста.

После двухнедельной поездки в Россию Уэллс написал эссе «Что грядет: прогноз положения дел после войны», в котором предлагал ввести в английских школах изучение русского в качестве третьего иностранного после французского и немецкого. Главная трудность в его изучении, по мнению писателя, заключалась в кириллическом алфавите, который Уэллс называл «иррациональным написанием слов». Он предлагал использовать для слов латинские транскрипции и даже публиковать русскоязычные книги на латинице.

Но это не все: в романе «Джоан и Питер» герои путешествуют в Петербург и Москву, как сам писатель. На страницах книги возникают и столица с яркими витринами магазинов, и кремлевские стены, и переезд на санях по замерзшей реке, и спектакли в московском театре МХТ.

2. Джакомо Казанова

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Знаменитый венецианец за свою жизнь успел побывать во многих странах, в том числе в России. Ко двору Екатерины II он ехал, чтобы предложить императрице провести государственную лотерею. Во Франции Казанова был главным распорядителем игры и сумел неплохо на ней заработать. Для убедительности он, как делал всегда, решил выучить пару фраз на новом языке. Но понял, что у него ничего не выходит. Казанова был так зол, что не стеснялся в сравнениях: русский называл в воспоминаниях почти первобытным говором и жаловался, что так и не смог произнести ни слова этого «бычачьего языка».

3. Александр Дюма

Nadar/Музей изобразительных искусств Хьюстона Nadar/Музей изобразительных искусств Хьюстона

Автор «Трех мушкетеров» путешествовал по России по предложению графа Григория Кушелева-Безбородко. Маршрут не ограничивался Москвой и Санкт-Петербургом. Дюма-старший совершил вояж по Волге до Астрахани, побывал на Кавказе и написал несколько книг о России, выпускал газету с путевыми заметками.

В общей сложности, писатель провел здесь около года и понемногу освоил русский язык. В своих записках он отмечал, что «русский язык не имеет промежуточных определений». Причем «ассортимент ругательств столь же разнообразен, как и обороты речи, выражающие нежную любовь».

Помимо путевых заметок, Дюма успел перевести на французский стихи Некрасова, с которым познакомился в Петербурге, Вяземского и Пушкина. Помогали ему в этом подстрочники писателя и переводчика Дмитрия Григоровича.

4. Отто фон Бисмарк

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Бисмарк провел в России три года в качестве посла Пруссии. К назначению он отнесся ответственно: сам начал учить русский язык. Уже оказавшись в Петербурге, стал заниматься с репетитором. Раз в неделю он откладывал все дела, чтобы два часа посвятить русской грамматике и синтаксису.

Поначалу Бисмарк жаловался на то, что разобраться с частями речи сложнее, чем вести сражение с французской армией. Но совсем скоро читал «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева без перевода. При этом он никому не говорил, что освоил язык.

Правда выяснилась только когда Александр II заметил, что Бисмарк внимательно следит за его разговором с министром иностранных дел Александром Горчаковым. Пришлось сознаться. Император не только не рассердился на скрытность прусского посланника, но и сделал комплимент за скорость, с которой тот выучил русский. Интересно, что часто Бисмарк делал на нем пометки в документах: мог написать «Alles ничего» или отказать в чем либо, отметив «невозможно».

5. Проспер Мериме

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Изучать русский язык французский писатель решил после прочтения «Истории государства российского» Николая Карамзина. Мериме был полиглотом и прекрасно знал греческий, латынь, английский и итальянский, немецкий и испанский языки. Русский же его очаровал.

Библиограф Сергей Соболевский познакомил писателя с бывшей фрейлиной великой княжны Марии Николаевны Варварой, которая учила его. Учеба шла так успешно, что Мериме начал заниматься переводами с русского.

Так на французском появились «Пиковая дама» и стихи Пушкина и «Ревизор» Гоголя. Русский он назвал «прекраснейшим из европейских языков, который как будто создан для выражения тончайших оттенков».

6. Льюис Кэрролл

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В Россию математик и писатель отправился вместе со своим другом-богословом Генри Лиддоном. Они ехали устанавливать связи с русской православной церковью. И везли письма от Епископа Оксфордского Уилберфорса к Митрополиту Московскому и Коломенскому Филарету.

Для Кэрролла поездка превратилась в задачу, которую он блестяще решил. Его пугали тем, что русский очень сложен и в нем много длинных слов: в своем дневнике он записал одно из них – «защищающихся» (zashtsheeshtschayjushtsheekhsya).

Но он все же с помощью словаря и разговорника стал понемногу его осваивать. Сначала записывал незнакомые слова, затем разучивал целые фразы. Пусть по-русски Кэрролл говорил со словарем, но делал он это вполне успешно - писатель даже торговался на ярмарках.

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