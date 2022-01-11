В честь каких иностранцев названы улицы в России?

Большевики стремились переименовать все старорежимные названия улиц и ввели моду на топонимы в честь известных личностей. И по всей стране появились улицы не только Ленина, но и разных «идейно важных» иностранцев.

1. Карл Маркс и Фридрих Энгельс

Памятник Карлу Марксу в Москве Анатолий Струнин / TASS Анатолий Струнин / TASS

В СССР существовал настоящий культ этих идеологов коммунизма - их профили красовался на многих советских государственных учреждениях, на почтовых марках и на плакатах, а памятники им стоят в самых разных городах России.

Пожалуй, Маркс - это абсолютный чемпион по количеству улиц, названных в его честь. Они есть в более чем тысяче городов и населенных пунктов России. Энгельс уступает лишь немногим - более 400 улиц по всей России называются в его честь. Кроме того, в Саратовской области есть города, которые называются Маркс и Энгельс. С 18 века в этих местах на Волге были поселения немцев.

2. Немцы Карл Либкнехт и Роза Люксембург

Улица Карла Либкнехта, Екатеринбург Общественное достояние; Вячеслав Бухаров (CC BY-SA 4.0) Общественное достояние; Вячеслав Бухаров (CC BY-SA 4.0)

В СССР часто чествовали этих двух социал-демократов и лидеров рабочего движения вместе. Ведь именно вместе они были схвачены после восстания рабочих в Берлине и убиты сторонникам кайзера. В более чем ста населенных пунктах России есть улицы, названные в честь марксиста Либкнехта. Кроме того, несколько деревень в разных областях России называются Карл Либхнект или «имени Карла Либхкнета» или даже Либкнехтовка. Почти в 200 населенных пунктах есть улицы Розы Люксембург и также несколько деревень названы в ее честь.

3. Клара Цеткин

Улица Клары Цеткин в Тюмени Общественное достояние; RG72 (CC BY-SA 4.0) Общественное достояние; RG72 (CC BY-SA 4.0)

Немецкая революционерка, которая боролась за права женщин, невероятно почиталась в СССР. Бежав от гитлеровской власти она провела последние дни жизни в Москве - и ее даже похоронили с почестями у Кремлевской стены. Имя Клары Цеткин до сих пор носят улицы многих городов в странах бывшего СССР. А в России улицы Клары Цеткин есть в более чем 40 городах. Кроме того в Самарской области есть населенный пункт, который называется Поселок имени Клары Цеткин.

4. Сакко и Ванцетти

Бартоломео Ванцетти и Никола Сакко, скованные наручниками. / Табличка с улицы Сакко и Ванцетти в Саратове Бостонская общественная библиотека; ИринаЯ (CC BY-SA 4.0) Бостонская общественная библиотека; ИринаЯ (CC BY-SA 4.0)

Выходцы из Италии Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти активно участвовали в рабочем движении США. Они были анархистами и в пучине американских забастовок в конце 1910-х возглавили добровольческое расследование гибели рабочего. По разным данным его либо убили полицейские, либо он покончил с собой, не выдержав их издевательств. Они нашли доказательства и планировали выступить с ними на митинге рабочих, но накануне их схватили и обвинили в нападениях и убийствах - и казнили на электрическом стуле. Несправедливо обвиненных пролетариев в СССР посмертно поддержали - и назвали улицы «Сакко и Ванцетти» в более 50 городах по всему Союзу.

5. Джузеппе Гарибальди

Памятник Гарибальди в Таганроге Алексей Петров (CC BY 3.0) Алексей Петров (CC BY 3.0)

Именем национального героя Италии и одного из вождей национально-освободительного движения в СССР назвали улицы в Москве, Ростове-на-Дону, Рыбинске, Дербенте и Таганроге. В последнем также установлен единственный в России памятник герою, надпись на котором гласит: «В 1833 году Джузеппе Гарибальди, находясь в Таганроге, поклялся посвятить свою жизнь делу освобождения и воссоединения своей Родины Италии».

И действительно, молодой Гарибальди бывал в Таганроге на своей торговой шхуне. Город даже упомянут в его мемуарах - здесь он познакомился с неким лигурийцем, который рассказал ему о «реальном положении вещей в стране» и вдохновил на патриотическую борьбу. «Я предполагаю, что Колумб никогда не чувствовал себя таким счастливым, открыв Америку, как я чувствовал, что я нахожусь среди людей, которые посвятили свою жизнь освобождению своего Отечества», - писал Гарибальди в мемуарах.

6. Джон Рид

Джон Рид и его могила у кремлевской стены Общественное достояние; Tothkaroj (CC BY-SA 4.0) Общественное достояние; Tothkaroj (CC BY-SA 4.0)

Американский журналист стал свидетелем революции и Гражданской войны в России и прославил большевиков в книге «10 дней, которые потрясли мир». В ответ советская власть с почестями похоронила его у кремлевской стены в Москве. В его честь названы улицы в нескольких городах, включая Санкт-Петербург и Астрахань.

7. Шарль де Голль

Памятник Шарлю де Голлю у гостиницы Космос в Москве Ed Yourdon (CC BY-SA 2.0) Ed Yourdon (CC BY-SA 2.0)

В 2005 году на площади у гостиницы «Космос» недалеко от Выставки достижений народного хозяйства в Москве открыли памятник французскому президенту. Сама же площадь еще с 1990 года носит имя де Голля. Он не был сторонником коммунизма, но стал другом и союзником СССР, с которым сблизился в попытках создать в Европе альтернативный НАТО альянс.

8. Ярослав Гашек

Дом, в котором в 1918 году Гашек жил и работал помощником коменданта Бугульмы, сейчас здесь музей Я. Гашека Moneycantbuy (CC BY-SA 4.0) Moneycantbuy (CC BY-SA 4.0)

Автор знаменитого романа «Похождения бравого солдата Швейка» много лет прожил в советской России. После первой мировой (во время которой он побывал в плену в Киеве), чешский писатель отправился в Москву и служил в рядах Красной Армии. Как агитатор он проехал почти по всей стране и во многих городах установлены памятные таблички в честь сатирика, а также памятники его персонажу Швейку. Именем Гашека названы улицы в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Казани, Иркутске, а в татарском городе Бугульма, где он работал помощником военного коменданта, есть даже литературный Музей Гашека, единственный музей писателя вне его родной Чехии.

9. Юлиус Фучик

Бюст Юлиуса Фучика в Первоуральске Общественное достояние; vsedomarossii.ru Общественное достояние; vsedomarossii.ru

Чешский коммунист и журналист, Фучик несколько раз бывал в СССР и даже путешествовал по Средней Азии, после чего написал книгу «В стране, где наше завтра является уже вчерашним днём» (1932). В Союзе его также ценили как антифашиста - и огромными тиражами издавали его книгу «Репортаж с петлей на шее», написанную в гитлеровской тюрьме за год до казни (в русском переводе книга известна также под названием «Слово перед казнью»).

В более чем 20 городах России есть улицы Юлиуса Фучика, в том числе Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Волгограде и многих других. Кроме того, именем Фучика названы улицы Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других бывших советских республик, где он в том числе бывал во время своего журналистской работы. В Первоуральске Свердловской области есть также памятник Юлиусу Фучику.

10. Джавахарлал Неру и Индира Ганди

Памятник Джавахарлалу Неру на Ломоносовском проспекте в Москве Владимир Федоренко / Sputnik Владимир Федоренко / Sputnik

Хоть русским и тяжеловато произносить фамилию лидера национально-освободительного движения Индии, в Москве недалеко от МГУ есть площадь, а в Екатеринбурге сквер - названные в честь Джавахарлала Неру. Неру несколько раз бывал в СССР, а в 1955 он совершил целое путешествие по Союзу, и в частности посетил завод «Уралмаш» в Свердловске (Екатеринбург), который стал после этого поставлять экскаваторы в Индию. Недалеко от площади Неру в Москве есть и площадь, названная в честь его дочери, премьер-министра Индии и «Женщины тысячелетия» по версии BBC, Индиры Ганди.

11. Руаль Амундсен

Памятник Р. Амундсену в Санкт-Петербурге Общественное достояние; ИА Красная Весна

Норвежского первооткрывателя и исследователя Арктики уважали в СССР. Помимо своих многочисленных достижений и рекордов, он еще и исследовал весь северный берег страны, совершив экспедицию по Северо-Восточному морскому пути. Улицы в Москве и Екатеринбурге носят его имя, а в Санкт-Петербурге установлен бюст Амундсену. Советский режиссер Михаил Калатозов снял фильм «Красная палатка» (1969 года) о путешественнике, а его роль сыграл сам Шон Коннери. (Читайте о том, как проходили съемки в СССР, тут)

12. Бела Кун

Пересечение ул. Белы Куна и Бухарестской в Санкт-Петербурге Общественное достояние; (CC BY-SA 3.0) Общественное достояние; (CC BY-SA 3.0)

Кун был одним из лидеров Венгерской революции 1919 года и занимал руководящую позицию в Венгерской советской республике, которая просуществовала 133 дня. После ее падения он вынужден был бежать в Россию, где воевал за большевиков в Гражданскую войну (и активно участвовал в Красном терроре). В 1938 году он был репрессирован в Москве как один из лидеров Коминтерна по обвинению в «руководстве контрреволюционной террористической организацией», позже его реабилитировали посмертно. В Москве есть площадь Площадь Белы Куна, а в Санкте-Петербурге, Томске и Симферополе есть улицы, названные в его честь.

13. Хо Ши Мин

Памятник Хо Ши Мину во Владивостоке Дмитрий Ефремов / TASS Дмитрий Ефремов / TASS

В честь революционера-марксиста был переименован Сайгон, крупнейший город Вьетнама. А также его имя носит площадь в Москве, где он некоторое время жил и работал в Исполкоме Коминтерна.

Памятник Хо Ши Мину в Москве Legion Media Legion Media

Здесь же он окончил Коммунистический университет трудящихся Востока, и как считалось в СССР, окончательно сформировался как коммунист и лидер революции.

14. Самора Машел

Президент Мозамбика Самора Машел в колхозе "Ленинизм" во время официального дружественного визита в СССР, 1980 Вячеслав Рунов / Sputnik Вячеслав Рунов / Sputnik

Первый президент Мозамбика после революции 1975 года был марксистом и симпатизировал Ленину. После его гибели в авиакатастрофе в честь него была названа улица на юго-западе Москве, неподалеку от Университета Дружбы Народов, которую он так рьяно укреплял (и за то получил Ленинскую премию).

15. Хулиан Гримау

Почтовая марка с портретом Хулиана Гримау Legion Media Legion Media

Больше чем немецким коммунистам, в СССР симпатизировали разве что испанцам. Гримау воспринимался как жертва гражданской войны Испании, ведь его казнил режим диктатуры Франсиско Франко, вопреки многочисленным протестам общественности - за него вступался даже Папа Римский. Именем Гримау названы улицы в Москве и в сибирском Дивногорске.

16. Викторио Кодовилья

Площадь Викторио Кодовильи в Москве, 1970 Чепрунов / Sputnik; Алексей Стужин / TASS Чепрунов / Sputnik; Алексей Стужин / TASS

Коммунист Кодовилья вынужден был эмигрировал в Латинскую Америку из родной Италии в 1912 - за революционную деятельность его начали преследовать власти. В Аргентине он встал у истоков Коммунистической партии и долгие годы работал в ее центральном комитете, кроме того, он был активным членом Коминтерна. Кодовилья приезжал в СССР в 1957 году на празднование 40-летие революции. А в 1969 и вовсе переехал в страну советов, получил орден Октябрьской революции и на следующий год умер в Москве, где и был похоронен. Одна из площадей на востоке столицы еще в 1970 году была названа в его честь.

17. Иосип Броз Тито

Открытие памятной доски, посвященной югославскому политическому деятелю Тито, 1982; портрет Тито Шогин Александр / TASS Шогин Александр / TASS

Тито (по отцу хорват, по матери словенец) родился на территории, находившейся под австро-венгерской оккупацией и был призван на фронт Первой мировой воевать против русских. В 1915 году он попал в плен, где даже выучил русский язык. Из трудового лагеря для военнопленных он сбежал после Февральской революции 1917 и вскоре примкнул к красногвардейцам. Когда его отряд разгромили, он около года скрывался в селе под Омском, где женился на русской девушке. В 1920 году он вернулся в Югославию с семьей, но позже неоднократно бывал в Москве - работал в Коминтерне.

Во время второй мировой он возглавлял партизанскую армию против Гитлера и сблизился со Сталиным, за что получил советский орден Победы. В 1948 году Тито отказался подчиняться Сталину и все межгосударственные отношение разорваны. Позже Тито имел дружественные отношения с Хрущевым и Брежневым. После его смерти в 1980 году на юго-западе Москвы назвали площадь в его честь, а в Омске есть улица Броза Тито.

18. Христофор Колумб

Скульптура Христофора Колумба на территории "Музея-мастерской Зураба Церетели" в Москве Антон Денисов / Sputnik Антон Денисов / Sputnik

Человека, открывшего Америку в России стали чествовать в рамках празднования 500-летия плавания Колумба. В 1992 году в московском Зеленограде в его честь назвали новую площадь. Также имя мореплавателя носят улицы в других российских городах - в Волгограде и Астрахани. В 1995 году российский скульптор Зураб Церетели сделал композицию «Рождение Нового Человека», которую передали в дар испанской Севилье, откуда Колумб начал свой поход. А в 2016 же году вторую скульптуру Церетели установили в Пуэрто-Рико, куда Колумб высадился.