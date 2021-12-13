Кто из иностранцев похоронен на Красной площади в Москве

Всем известно, что прямо на Красной площади и сегодня находится мавзолей Владимира Ленина, умершего в 1924 году. Однако он является лишь центрально частью большого некрополя у Кремлевской стены. Своеобразное почетное кладбище образовалось здесь после Революции 1917 года.
Особенно важных партийных деятелей и революционеров хоронили здесь вплоть до 1985 года. С двух сторон от мавзолея есть ряд могил с памятниками-бюстами. Кроме того, в братских могилах покоятся погибшие за дело революции солдаты.
Часть некрополя у Кремля: бюсты вождей и мемориальные таблички в стенеLegion Media
С конца 1920-х, когда в Москве появился крематорий, урны с прахом важных для СССР людей стали замуровывать в кремлевской стене. Писатель Максим Горький, полководец Георгий Жуков, космонавт Юрий Гагарин и космический конструктор Сергей Королев — их прах также находится в колумбарии в стене.
Первых иностранцев похоронили в некрополе очень рано. Например, в братской могиле у Кремлевской стены погребли пятерых коммунистов из разных стран, погибших недалеко от Москвы в 1921 году. Немцы Оскар Гельбрих и Отто Струпат, болгарин Иван Константинов, австралиец Джон Фриман и британец Вильям Джон Хьюлетт — все они боролись за права рабочих-горняков и приехали в Россию на конгресс Красного Интернационала профсоюзов. По дороге в Москву из Тулы, где они встречались с шахтерами, они приняли участие в испытании нового аэровагона, но тот потерпел крушение.
Захоронение в кремлевской стене, 1920-еBundesarchiv
Среди почти 200 человек, похороненных у Кремля, немало и других иностранцев — прежде всего лидеров рабочих движений в своих странах.
После первой мировой войны в Россию попали десятки тысяч венгерских военнопленных, среди которых в основном были крестьяне и рабочие. Они решили примкнуть к большевикам и помочь им в борьбе за власть и социальную справедливость. (Читайте подробнее об этом здесь). Антон Хорак вступил в ряды Красной Армии и погиб во время Гражданской войны при подавлении большевиками восстания левых эсеров. Похоронен у Кремля в братской могиле.
Августа ОсенОбщественное достояние
Норвежская коммунистка была одним из организаторов движения солидарности с Советской Россией. В 1920 году ее пригласили в страну советов поучаствовать в конгрессе Коминтерна, а также в первой Международной конференции женщин-коммунисток в Москве.
Она погибла в Москве во время авиационного праздника из-за несчастного случая — ее сбило крыло потерпевшего крушение самолета. Похоронили Августу в братской могиле с несколькими другими коммунистами, умершими в 1920 году.
Джон РидОбщественное достояние
Американский журналист был, пожалуй, любимым иностранцем большевиков. Рид был лично знаком с Владимиром Лениным и Львом Троцким, стал свидетелем Революции 1917 года и прославил ее в своей книге «Десять дней, которые потрясли мир». После этого он даже стал одним из основателей коммунистической партии в США.
В 1919 году он снова приехал в советскую Россию, работал в Коминтерне и ездил по стране, собирая материал для новой книги. Рид умер в 1920 году в Москве от тифа. Похоронен в братской могиле у стены.
Чарльз Эмиль РутенбергОбщественное достояние
Бывший столяр и сын грузчика, американец Рутенберг стал генеральным секретарем новой Компартии США. Он восхищался революцией по ту сторону океана и даже устроил демонстрацию рабочих «Руки прочь от Советской России!».
Рутенберг умер у себя на родине, но по просьбе большевиков его прах привезли в Россию и захоронили в кремлевской стене.
Артур МакманусОбщественное достояние
Шотландский рабочий-металлист еще в начале 1910-х участвовал в рабочих забастовках и состоял в Социалистической трудовой партии, а также состоял в руководстве новой организации — совета фабричных старост. Его невероятно вдохновила Революция 1917 года в России, и он стал выступать за создание коммунистической партии в Великобритании, которая бы объединила все левые политические силы.
Мемориальные таблички на Кремлевской стене, в том числе иностранцев Рубенберга, Макмануса, Ландлера, ХейвудаTothkaroj (CC BY-SA 4.0)
Когда такая партия была создана, Макманус приезжал в СССР на конгрессы Коминтерна. За подстрекательство к мятежу он провел несколько месяцев в тюрьме и умер в 1927 году. Его прах был перенесен в СССР и захоронен в стене Кремля.
Уильям Дадли ХейвудОбщественное достояние
Американский шахтер Хейвуд входил в федерацию горняков США и был активным членом местных левых партий и организаций рабочих, готовил забастовки. Как и многие коммунисты, он был противником вступления США в Первую мировую войну. Его вместе с соратниками-активистами арестовали по обвинению в шпионаже и подстрекательству к дезертирству из армии.
Хейвуда приговорили к 20 годам заключения, но вскоре освободили под залог. Недолго думая он сбежал в Советскую Россию — революцией 1917 года Хейвуд восхищался еще в тюрьме.
В СССР он много работал в революционных рабочих организациях, а также написал автобиографию и книгу об истории рабочего движения в США, их опубликовали на русском языке. Умер в Москве в 1928 году.
Енё ЛандлерОбщественное достояние
Венгерский коммунист в юности был зачинщиком нескольких стачек рабочих, а потом стал одним из лидеров Венгерской Советской республики, просуществовавшей несколько месяцев. Ландлер также возглавлял венгерскую Красную Армию.
После разгрома республики он эмигрировал, участвовал в работе Коминтерна и умер в Каннах от болезни в 1928 году. Его прах захоронили в стене Кремля.
Еще одного венгра, однопартийца Ландлера, Енё Хамбургера, также захоронили в кремлевской стене в 1936 году. Но после Второй мировой войны его прах вернули на родину.
Клара ЦеткинОбщественное достояние
Имя немецкой коммунистки и активистки в борьбе за права женщин было известно каждому советскому ребенку с детства. Ее имя и сегодня носят многие улицы городов России, а одним из главных наших праздников является Международный женский день 8 марта — его придумала именно Цеткин.
Клару изгнали из Германии, когда к власти пришел Гитлер, и в 1933 году она скончалась неподалеку от Москвы.
Сэн КатаямаОбщественное достояние
Японский коммунист стал приверженцем социализма во время учебы в США. Когда он вернулся на родину, то стал организовывать профсоюзы и рабочие движения, а также создал левую партию. Пока Россия воевала с Японией в 1904 году, он жал руку русскому социалисту Георгию Плеханову — оба они были избраны председателями конгресса Рабочего Интернационала.
В ходе репрессий за организацию рабочих мятежей он покинул Японию и в 1918 году переехал в Советскую Россию, где работал в Коминтерне. Умер в Москве в 1933 году.
Фриц ГеккертLoracco (CC BY-SA 4.0)
Видный деятель рабочего движения, Геккерт входил в руководящий состав коммунистической партии Германии. Он был близко знаком с Лениным и восхищался успехом революции в России. Геккерт, как и Цеткин, вынужден был покинуть Германию после прихода большевиков к власти. Он жил в Москве, и его труды выходили в советской печати.