Кто из иностранцев похоронен на Красной площади в Москве

У Кремлевской стены находятся могилы в общей сложности около 200 человек, в том числе и нескольких западных политиков. Кто эти люди и почему они здесь оказались?

Всем известно, что прямо на Красной площади и сегодня находится мавзолей Владимира Ленина, умершего в 1924 году. Однако он является лишь центрально частью большого некрополя у Кремлевской стены. Своеобразное почетное кладбище образовалось здесь после Революции 1917 года.

Особенно важных партийных деятелей и революционеров хоронили здесь вплоть до 1985 года. С двух сторон от мавзолея есть ряд могил с памятниками-бюстами. Кроме того, в братских могилах покоятся погибшие за дело революции солдаты.

Часть некрополя у Кремля: бюсты вождей и мемориальные таблички в стене Legion Media Legion Media

С конца 1920-х, когда в Москве появился крематорий, урны с прахом важных для СССР людей стали замуровывать в кремлевской стене. Писатель Максим Горький, полководец Георгий Жуков, космонавт Юрий Гагарин и космический конструктор Сергей Королев — их прах также находится в колумбарии в стене.

Первых иностранцев похоронили в некрополе очень рано. Например, в братской могиле у Кремлевской стены погребли пятерых коммунистов из разных стран, погибших недалеко от Москвы в 1921 году. Немцы Оскар Гельбрих и Отто Струпат, болгарин Иван Константинов, австралиец Джон Фриман и британец Вильям Джон Хьюлетт — все они боролись за права рабочих-горняков и приехали в Россию на конгресс Красного Интернационала профсоюзов. По дороге в Москву из Тулы, где они встречались с шахтерами, они приняли участие в испытании нового аэровагона, но тот потерпел крушение.

Захоронение в кремлевской стене, 1920-е Bundesarchiv Bundesarchiv

Среди почти 200 человек, похороненных у Кремля, немало и других иностранцев — прежде всего лидеров рабочих движений в своих странах.

1. Венгр Антон Хорак (?-1918)

После первой мировой войны в Россию попали десятки тысяч венгерских военнопленных, среди которых в основном были крестьяне и рабочие. Они решили примкнуть к большевикам и помочь им в борьбе за власть и социальную справедливость. (Читайте подробнее об этом здесь). Антон Хорак вступил в ряды Красной Армии и погиб во время Гражданской войны при подавлении большевиками восстания левых эсеров. Похоронен у Кремля в братской могиле.

2. Норвежка Августа Осен (1878-1920)

Августа Осен Общественное достояние Общественное достояние

Норвежская коммунистка была одним из организаторов движения солидарности с Советской Россией. В 1920 году ее пригласили в страну советов поучаствовать в конгрессе Коминтерна, а также в первой Международной конференции женщин-коммунисток в Москве.

Она погибла в Москве во время авиационного праздника из-за несчастного случая — ее сбило крыло потерпевшего крушение самолета. Похоронили Августу в братской могиле с несколькими другими коммунистами, умершими в 1920 году.

3. Американец Джон Рид (1887-1920)

Джон Рид Общественное достояние Общественное достояние

Американский журналист был, пожалуй, любимым иностранцем большевиков. Рид был лично знаком с Владимиром Лениным и Львом Троцким, стал свидетелем Революции 1917 года и прославил ее в своей книге «Десять дней, которые потрясли мир». После этого он даже стал одним из основателей коммунистической партии в США.

В 1919 году он снова приехал в советскую Россию, работал в Коминтерне и ездил по стране, собирая материал для новой книги. Рид умер в 1920 году в Москве от тифа. Похоронен в братской могиле у стены.

4. Американец Чарльз Эмиль Рутенберг (1882-1927)

Чарльз Эмиль Рутенберг Общественное достояние Общественное достояние

Бывший столяр и сын грузчика, американец Рутенберг стал генеральным секретарем новой Компартии США. Он восхищался революцией по ту сторону океана и даже устроил демонстрацию рабочих «Руки прочь от Советской России!».

Рутенберг умер у себя на родине, но по просьбе большевиков его прах привезли в Россию и захоронили в кремлевской стене.

5. Британец Артур Макманус (1889— 1927)

Артур Макманус Общественное достояние Общественное достояние

Шотландский рабочий-металлист еще в начале 1910-х участвовал в рабочих забастовках и состоял в Социалистической трудовой партии, а также состоял в руководстве новой организации — совета фабричных старост. Его невероятно вдохновила Революция 1917 года в России, и он стал выступать за создание коммунистической партии в Великобритании, которая бы объединила все левые политические силы.

Мемориальные таблички на Кремлевской стене, в том числе иностранцев Рубенберга, Макмануса, Ландлера, Хейвуда Tothkaroj (CC BY-SA 4.0) Tothkaroj (CC BY-SA 4.0)

Когда такая партия была создана, Макманус приезжал в СССР на конгрессы Коминтерна. За подстрекательство к мятежу он провел несколько месяцев в тюрьме и умер в 1927 году. Его прах был перенесен в СССР и захоронен в стене Кремля.

6. Американец Уильям Дадли Хейвуд (1869-1928)

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Американский шахтер Хейвуд входил в федерацию горняков США и был активным членом местных левых партий и организаций рабочих, готовил забастовки. Как и многие коммунисты, он был противником вступления США в Первую мировую войну. Его вместе с соратниками-активистами арестовали по обвинению в шпионаже и подстрекательству к дезертирству из армии.

Хейвуда приговорили к 20 годам заключения, но вскоре освободили под залог. Недолго думая он сбежал в Советскую Россию — революцией 1917 года Хейвуд восхищался еще в тюрьме.

В СССР он много работал в революционных рабочих организациях, а также написал автобиографию и книгу об истории рабочего движения в США, их опубликовали на русском языке. Умер в Москве в 1928 году.

7. Венгр Енё Ландлер (1875-1928)

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Венгерский коммунист в юности был зачинщиком нескольких стачек рабочих, а потом стал одним из лидеров Венгерской Советской республики, просуществовавшей несколько месяцев. Ландлер также возглавлял венгерскую Красную Армию.

После разгрома республики он эмигрировал, участвовал в работе Коминтерна и умер в Каннах от болезни в 1928 году. Его прах захоронили в стене Кремля.

Еще одного венгра, однопартийца Ландлера, Енё Хамбургера, также захоронили в кремлевской стене в 1936 году. Но после Второй мировой войны его прах вернули на родину.

8. Немка Клара Цеткин (1857-1933)

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Имя немецкой коммунистки и активистки в борьбе за права женщин было известно каждому советскому ребенку с детства. Ее имя и сегодня носят многие улицы городов России, а одним из главных наших праздников является Международный женский день 8 марта — его придумала именно Цеткин.

Клару изгнали из Германии, когда к власти пришел Гитлер, и в 1933 году она скончалась неподалеку от Москвы.

9. Японец Сэн Катаяма (1859-1933)

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Японский коммунист стал приверженцем социализма во время учебы в США. Когда он вернулся на родину, то стал организовывать профсоюзы и рабочие движения, а также создал левую партию. Пока Россия воевала с Японией в 1904 году, он жал руку русскому социалисту Георгию Плеханову — оба они были избраны председателями конгресса Рабочего Интернационала.

В ходе репрессий за организацию рабочих мятежей он покинул Японию и в 1918 году переехал в Советскую Россию, где работал в Коминтерне. Умер в Москве в 1933 году.

10. Немец Фриц Геккерт (1884-1936)

Фриц Геккерт Loracco (CC BY-SA 4.0) Loracco (CC BY-SA 4.0)

Видный деятель рабочего движения, Геккерт входил в руководящий состав коммунистической партии Германии. Он был близко знаком с Лениным и восхищался успехом революции в России. Геккерт, как и Цеткин, вынужден был покинуть Германию после прихода большевиков к власти. Он жил в Москве, и его труды выходили в советской печати.