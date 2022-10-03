Необычные захоронения самых известных россиян (ФОТО)

На самые известные в России кладбище водят экскурсии, а в самом центре столицы - на Красной площади расположился настоящий некрополь. Помимо мавзолея Владимира Ленина, в кремлевской стене есть множество захоронений больших чиновников, полководцев, космонавтов - и в том числе иностранцев. Даже за границей русские люди не преминут заглянуть на старинное кладбище и, может, найти могилы соотечественников. Как же выглядят могилы известных русских в России? Вот лишь некоторые из них.

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837)

Орест Кипренский. Портрет А.С.Пушкина Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Самый известный национальный поэт был смертельно ранен на дуэли под Петербургом - он стрелялся с предполагаемым любовником своей жены, Натальи Гончаровой. По факту он был доведен до такого состояния интригами при дворе. Гибель первого поэта страны потрясла многих, и они были склонны обвинять в этом власть и ее окружение. Тысячи людей, приходивших прощаться с умершим поэтом выражали свое недовольство произошедшей трагедией.

Могила Пушкина в Святогорском монастыре Псковской области A.Savin / WikiCommons A.Savin / WikiCommons

Чтобы предотвратить возможные волнения, император велел устроить тихие похороны. Гроб ночью тайно, с жандармами, был вывезен в Псковскую губернию, и поэт был похоронен на территории Святогорского монастыря - недалеко от его фамильного имения Михайловское.

Николай Васильевич Гоголь (1809-1852)

Федор Моллер. Портрет Н.В.Гоголя Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Смерть самого мистического русского писателя до сих пор полна тайн и легенд. По свидетельствам современников, Гоголь очень боялся впасть в летаргический сон и быть похороненным заживо (Есть легенда, что именно так и произошло). Гоголь умер в возрасте 43 лет при загадочных обстоятельствах, предположительно от тяжелого нервного срыва. За девять дней до смерти он по неизвестным причинам сжег почти законченный второй том «Мертвых душ» - свой главный труд. Это событие стало для самого автора потрясением. Гоголь был похоронен на кладбище Даниловского монастыря в Москве - и его могилу украшали бронзовый крест на возвышении-«голгофе» и черная мраморная плита.

Зарисовка могилы на Свято-Даниловском кладбище / современная могила на Новодевичьем Public Domain; Ezhov268 (CC BY-SA 4.0) Public Domain; Ezhov268 (CC BY-SA 4.0)

В 1930 году советская власть закрыла монастырь и уничтожила некрополь, поэтому останки писателя перенесли на Новодевичье кладбище в Москве. После этого стали ходить слухи, что якобы во время эксгумации обнаружилось, что череп Гоголя отсутствовал в могиле и был украден, или что череп был перевернут на бок, как бы подтверждая страхи самого Гоголя - что он был похоронен заживо. Современный вид могилы на Новодевичьем кладбище повторяет первоначальный.

Лев Николаевич Толстой (1828-1910)

Лев Толстой в Ясной Поляне Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Долгожитель среди писателей и один из самых плодовитых русских литераторов в последние годы жизни пережил духовный переворот. Он много размышлял о вере и официальной Церкви, последнюю много критиковал в трактатах. В том числе писал, что роль священника как посредника в общении человека и Бога попросту лишняя. Богословские трактаты Толстого и последний роман «Воскресение» даже были запрещены и светской, и церковной цензурой. В итоге писателя отлучили от Русской Православной церкви.

Из-за своего духовного переворота он также стал симпатизировать старообрядцам, начал вести очень простой образ жизни и чуть было не отказался от всей частной собственности… но встретил предсказуемое непонимание жены (имение приносило им и их многочисленным детям основной доход). В итоге разразился семейный конфликт и 82-летний писатель тайно сбежал из дома в надежде уехать на юг. Но по дороге он заболел и скончался на небольшой станции Астапово. Сейчас она носит название Лев Толстой.

Могила Толстого в Ясной Поляне A.Savin / WikiCommons A.Savin / WikiCommons

Отлученного от церкви писателя похоронили в его усадьбе Ясная Поляна - в лесу на краю оврага без какого-либо отпевания и церковной церемонии (хотя ходили слухи о тайном отпевании). По собственному завещанию, не было на могиле ни креста, ни надгробной плиты - а лишь холмик, покрытый травой.

Петр Ильич Чайковский (1840-1893)

Николай Кузнецов. Портрет П.И.Чайковского Третьяковская галерея Третьяковская галерея

В 1893 году совершенно здоровый Чайковский выпил в петербургском ресторане некипяченой воды, несмотря на эпидемию холеры. Уже следующим утром ему стало плохо, а через четыре дня он скончался в муках после тяжелейшего течения болезни.

Согласно одной из легенд, которые ходили в среде русских эмигрантов, Чайковский покончил с собой, боясь преследований за гомосексуализм. Якобы симптомы отравления мышьяком схожи с холерными.

Надгробие на могиле Чайковского на Тихвинском кладбище A.I. (CC BY-SA3.0) A.I. (CC BY-SA3.0)

Похороны композитора оплатил лично император Александр III. Отпевание проходило в кафедральном Казанском соборе при участии хора императорских театров. На похоронах присутствовали даже члены семьи Романовых. Главный русский композитор был погребен на Тихвинском кладбище в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга.

Владимир Ильич Ленин (1870-1924)

В.И. Ленин, 1920-е Public domain Public domain

Спустя всего лишь пять лет после революции 1917 года Ленин заболел - предполагалось, что причиной тому стало нервное перенапряжение от постоянных выступлений, от напряженной работы, а также из-за стресса после покушения 1918 года. Пережив три инсульта и лишившись речи, вождь революции умер от кровоизлияния в мозг. (Хотя ходили слухи, что на самом деле его сразил сифилис). Смерть Ленина вызвала вообще целую волну самых невероятных слухов - и что он сбежал за границу, и что он умер еще давно и его тело было заморожено или это не его тело, а восковая кукла...

Временный деревянный мавзолей Public domain Public domain

Вопрос о том, КАК именно хоронить Ленина обсуждался заранее, когда он был еще жив, но уже серьезно болен. Ведь человека, фактически уничтожившего Церковь и церковные обряды, невозможно было просто предать земле по христианскому обычаю, распространенному в России. По официальной версии, идею «сохранить» тело высказал Иосиф Сталин, передав якобы многочисленные пожелания трудящихся забальзамировать тело вождя с помощью методов современной науки. (Многие однопартийцы, впрочем, изначально отнеслись скептически, им казалось, что «мощами» Ленина хотят заместить мощи русских святых, что претит марксизму.

Современный вид Мавзолея Евгений Одиноков/Sputnik Евгений Одиноков/Sputnik

Для гражданской церемонии прощания гроб с телом Ленина был выставлен в колонном зале Дома Союзов (позже он увидит еще не одного советского руководителя). А через пять дней непрекращающейся процессии, забальзамированное тело поместили во временный деревянный мавзолей на Красной площади. В 1930 году на его месте появился уже современный гранитный мавзолей, где тело Ленина до сих пор лежит в прозрачном саркофаге. За его сохранностью следит специальная лаборатория.

Иосиф Виссарионович Сталин (1879-1953)

И.В. Сталин Библиотека Конгресса Библиотека Конгресса

1 марта 1953 года у 73-летнего Сталина парализовало правую половину тела - охранник нашел его лежащим на полу. Через три дня вождь народов умер - как и в случае с Лениным, официальным заключением было кровоизлияние в мозг.

Очередь к мавзолею в 1957 Анатолий Гаранин/Sputnik Анатолий Гаранин/Sputnik

Гроб также был выставлен в Доме Союзов и в течение трех дней нескончаемый поток людей стоял в очереди проститься с вождем, приезжали возлагать венки и члены иностранных делегаций. 9 марта состоялись похороны, печально известные тем, что в давке, пришедших посмотреть зевак, погибло около 100 человек. Состоялась торжественная траурная процессия и под артиллерийский залп и пролет авиации, забальзамированное тело Сталина занесли в мавзолей.

Современная могила Иосифа Сталина у кремлевской стены Илья Питалев/Sputnik Илья Питалев/Sputnik

Тела двух вождей в течение восьми лет лежали рядом, однако в 1961 году в рамках развенчания культа личности Сталина его тело вынесли из мавзолея и захоронили у кремлевской стены, где оно до сих пор и находится.

Юрий Алексеевич Гагарин (1934-1968)

Юрий Гагарин перед стартом Sputnik Sputnik

Через семь лет после своего легендарного космического полета Юрий Гагарин погиб в авиакатастрофе во время тренировочного полета на истребителе МиГ. К тому времени советская власть уже придумала, как обойти «христианский тип» погребения в землю - и многих известных личностей кремировали.

Могила Юрия Гагарина у Кремлевской стены Евгений Одиноков/Sputnik Евгений Одиноков/Sputnik

Так поступили и с Гагариным - и урну с прахом космонавта замуровали в Кремлевской стене, где сформировался целый некрополь видных государственных деятелей, коммунистов и военачальников.

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