Необычные захоронения самых известных россиян (ФОТО)

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Александра Гузева

Russia Beyond (Westend61 / Getty Images; Sputnik; Public Domain)
В СССР любили ставить помпезные памятники, но многие великие русские из досоветского прошлого обходились без этого.

На самые известные в России кладбище водят экскурсии, а в самом центре столицы - на Красной площади расположился настоящий некрополь. Помимо мавзолея Владимира Ленина, в кремлевской стене есть множество захоронений больших чиновников, полководцев, космонавтов - и в том числе иностранцев. Даже за границей русские люди не преминут заглянуть на старинное кладбище и, может, найти могилы соотечественников. Как же выглядят могилы известных русских в России? Вот лишь некоторые из них.

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837)

Орест Кипренский. Портрет А.С.Пушкина

Орест Кипренский. Портрет А.С.Пушкина

Третьяковская галерея

Самый известный национальный поэт был смертельно ранен на дуэли под Петербургом - он стрелялся с предполагаемым любовником своей жены, Натальи Гончаровой. По факту он был доведен до такого состояния интригами при дворе. Гибель первого поэта страны потрясла многих, и они были склонны обвинять в этом власть и ее окружение. Тысячи людей, приходивших прощаться с умершим поэтом выражали свое недовольство произошедшей трагедией.

Могила Пушкина в Святогорском монастыре Псковской области

Могила Пушкина в Святогорском монастыре Псковской области

A.Savin / WikiCommons

Чтобы предотвратить возможные волнения, император велел устроить тихие похороны. Гроб ночью тайно, с жандармами, был вывезен в Псковскую губернию, и поэт был похоронен на территории Святогорского монастыря - недалеко от его фамильного имения Михайловское.

Николай Васильевич Гоголь (1809-1852)

Федор Моллер. Портрет Н.В.Гоголя

Федор Моллер. Портрет Н.В.Гоголя

Третьяковская галерея

Смерть самого мистического русского писателя до сих пор полна тайн и легенд. По свидетельствам современников, Гоголь очень боялся впасть в летаргический сон и быть похороненным заживо (Есть легенда, что именно так и произошло). Гоголь умер в возрасте 43 лет при загадочных обстоятельствах, предположительно от тяжелого нервного срыва. За девять дней до смерти он по неизвестным причинам сжег почти законченный второй том «Мертвых душ» - свой главный труд. Это событие стало для самого автора потрясением. Гоголь был похоронен на кладбище Даниловского монастыря в Москве - и его могилу украшали бронзовый крест на возвышении-«голгофе» и черная мраморная плита. 

Зарисовка могилы на Свято-Даниловском кладбище / современная могила на Новодевичьем

Зарисовка могилы на Свято-Даниловском кладбище / современная могила на Новодевичьем

Public Domain; Ezhov268 (CC BY-SA 4.0)

В 1930 году советская власть закрыла монастырь и уничтожила некрополь, поэтому останки писателя перенесли на Новодевичье кладбище в Москве. После этого стали ходить слухи, что якобы во время эксгумации обнаружилось, что череп Гоголя отсутствовал в могиле и был украден, или что череп был перевернут на бок, как бы подтверждая страхи самого Гоголя - что он был похоронен заживо. Современный вид могилы на Новодевичьем кладбище повторяет первоначальный.

Лев Николаевич Толстой (1828-1910)

Лев Толстой в Ясной Поляне

Лев Толстой в Ясной Поляне

Сергей Прокудин-Горский

Долгожитель среди писателей и один из самых плодовитых русских литераторов в последние годы жизни пережил духовный переворот. Он много размышлял о вере и официальной Церкви, последнюю много критиковал в трактатах. В том числе писал, что роль священника как посредника в общении человека и Бога попросту лишняя. Богословские трактаты Толстого и последний роман «Воскресение» даже были запрещены и светской, и церковной цензурой. В итоге писателя отлучили от Русской Православной церкви. 

Из-за своего духовного переворота он также стал симпатизировать старообрядцам, начал вести очень простой образ жизни и чуть было не отказался от всей частной собственности… но встретил предсказуемое непонимание жены (имение приносило им и их многочисленным детям основной доход). В итоге разразился семейный конфликт и 82-летний писатель тайно сбежал из дома в надежде уехать на юг. Но по дороге он заболел и скончался на небольшой станции Астапово. Сейчас она носит название Лев Толстой. 

Могила Толстого в Ясной Поляне

Могила Толстого в Ясной Поляне

A.Savin / WikiCommons

Отлученного от церкви писателя похоронили в его усадьбе Ясная Поляна - в лесу на краю оврага без какого-либо отпевания и церковной церемонии (хотя ходили слухи о тайном отпевании). По собственному завещанию, не было на могиле ни креста, ни надгробной плиты - а лишь холмик, покрытый травой. 

Петр Ильич Чайковский (1840-1893)

Николай Кузнецов. Портрет П.И.Чайковского

Николай Кузнецов. Портрет П.И.Чайковского

Третьяковская галерея

В 1893 году совершенно здоровый Чайковский выпил в петербургском ресторане некипяченой воды, несмотря на эпидемию холеры. Уже следующим утром ему стало плохо, а через четыре дня он скончался в муках после тяжелейшего течения болезни. 

Согласно одной из легенд, которые ходили в среде русских эмигрантов, Чайковский покончил с собой, боясь преследований за гомосексуализм. Якобы симптомы отравления мышьяком схожи с холерными.

Надгробие на могиле Чайковского на Тихвинском кладбище

Надгробие на могиле Чайковского на Тихвинском кладбище

A.I. (CC BY-SA3.0)

Похороны композитора оплатил лично император Александр III. Отпевание проходило в кафедральном Казанском соборе при участии хора императорских театров. На похоронах присутствовали даже члены семьи Романовых. Главный русский композитор был погребен на Тихвинском кладбище в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга. 

Владимир Ильич Ленин (1870-1924)

В.И. Ленин, 1920-е

В.И. Ленин, 1920-е

Public domain

Спустя всего лишь пять лет после революции 1917 года Ленин заболел - предполагалось, что причиной тому стало нервное перенапряжение от постоянных выступлений, от напряженной работы, а также из-за стресса после покушения 1918 года. Пережив три инсульта и лишившись речи, вождь революции умер от кровоизлияния в мозг. (Хотя ходили слухи, что на самом деле его сразил сифилис). Смерть Ленина вызвала вообще целую волну самых невероятных слухов - и что он сбежал за границу, и что он умер еще давно и его тело было заморожено или это не его тело, а восковая кукла... 

Временный деревянный мавзолей

Временный деревянный мавзолей

Public domain

Вопрос о том, КАК именно хоронить Ленина обсуждался заранее, когда он был еще жив, но уже серьезно болен. Ведь человека, фактически уничтожившего Церковь и церковные обряды, невозможно было просто предать земле по христианскому обычаю, распространенному в России. По официальной версии, идею «сохранить» тело высказал Иосиф Сталин, передав якобы многочисленные пожелания трудящихся забальзамировать тело вождя с помощью методов современной науки. (Многие однопартийцы, впрочем, изначально отнеслись скептически, им казалось, что «мощами» Ленина хотят заместить мощи русских святых, что претит марксизму. 

Современный вид Мавзолея

Современный вид Мавзолея

Евгений Одиноков/Sputnik

Для гражданской церемонии прощания гроб с телом Ленина был выставлен в колонном зале Дома Союзов (позже он увидит еще не одного советского руководителя). А через пять дней непрекращающейся процессии, забальзамированное тело поместили во временный деревянный мавзолей на Красной площади. В 1930 году на его месте появился уже современный гранитный мавзолей, где тело Ленина до сих пор лежит в прозрачном саркофаге. За его сохранностью следит специальная лаборатория. 

Иосиф Виссарионович Сталин (1879-1953)

И.В. Сталин

И.В. Сталин

Библиотека Конгресса

1 марта 1953 года у 73-летнего Сталина парализовало правую половину тела - охранник нашел его лежащим на полу. Через три дня вождь народов умер - как и в случае с Лениным, официальным заключением было кровоизлияние в мозг. 

Очередь к мавзолею в 1957

Очередь к мавзолею в 1957

Анатолий Гаранин/Sputnik

Гроб также был выставлен в Доме Союзов и в течение трех дней нескончаемый поток людей стоял в очереди проститься с вождем, приезжали возлагать венки и члены иностранных делегаций. 9 марта состоялись похороны, печально известные тем, что в давке, пришедших посмотреть зевак, погибло около 100 человек. Состоялась торжественная траурная процессия и под артиллерийский залп и пролет авиации, забальзамированное тело Сталина занесли в мавзолей.  

Современная могила Иосифа Сталина у кремлевской стены 

Современная могила Иосифа Сталина у кремлевской стены 

Илья Питалев/Sputnik

Тела двух вождей в течение восьми лет лежали рядом, однако в 1961 году в рамках развенчания культа личности Сталина его тело вынесли из мавзолея и захоронили у кремлевской стены, где оно до сих пор и находится.  

Юрий Алексеевич Гагарин (1934-1968)

Юрий Гагарин перед стартом

Юрий Гагарин перед стартом

Sputnik

Через семь лет после своего легендарного космического полета Юрий Гагарин погиб в авиакатастрофе во время тренировочного полета на истребителе МиГ. К тому времени советская власть уже придумала, как обойти «христианский тип» погребения в землю - и многих известных личностей кремировали. 

Могила Юрия Гагарина у Кремлевской стены

Могила Юрия Гагарина у Кремлевской стены

Евгений Одиноков/Sputnik

Так поступили и с Гагариным - и урну с прахом космонавта замуровали в Кремлевской стене, где сформировался целый некрополь видных государственных деятелей, коммунистов и военачальников. 

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