10 знаменитых русских, похороненных за рубежом

1. Анна Павлова (1881-1931)

Общественное достояние; Stephencdickson (CC BY-SA 4.0) Общественное достояние; Stephencdickson (CC BY-SA 4.0)

Всемирную славу этой приме Мариинского театра принесло участие в парижских «Русских сезонах» Сергея Дягилева. Позже Павлова собрала свою труппу и создала собственный стиль в балете. С началом Первой мировой войны прима переехала в Англию, но продолжала активно гастролировать. В 1920-х она объездила полмира, побывав в Азии, Латинской Америке и даже Австралии и Новой Зеландии. Некоторые страны впервые знакомились с балетным искусством именно в ее исполнении. Балерина умерла, простудившись в холодном репетиционном зале. Урна с ее прахом покоится в колумбарии первого лондонского крематория Голдерс-Грин.

2. Иван Бунин (1870-1953)

Первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе покинул Россию в 1920 году после революции и Гражданской войны. Наследник литературной традиции Толстого и Достоевского, Бунин осел в Париже и собрал вокруг себя целый кружок писателей-эмигрантов. После Второй мировой его звали вернуться на родину или приехать с визитом, но он отказался, сославшись на возраст. В последние годы писатель лечился от серьезного легочного заболевания. Похоронен на парижском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, где покоятся многие русские эмигранты.

3. Дмитрий Мережковский (1865-1941) и Зинаида Гиппиус (1869-1945)

Общественное достояние Общественное достояние

Яркие представители Серебряного века русской литературы, супруги, как и Бунин, не приняли революцию и в 1920 поселились в Париже. Освобождение России от большевизма они считали главной задачей Запада и были даже готовы поддержать Муссолини и Гитлера. За радикализм их выгнали из парижской квартиры, многие русские эмигранты отвернулись от них. Вскоре в 1941 году Мережковский скончался, а Гиппиус пережила его лишь на 4 года. Они похоронены вместе также на парижском Сент-Женевьев-де-Буа.

4. Вацлав Нижинский (1889-1950)

Общественное достояние; Pitichinaccio (CC BY-SA 3.0) Общественное достояние; Pitichinaccio (CC BY-SA 3.0)

Еще одна звезда «Русских сезонов» Сергея Дягилева, Нижинский был также любовником знаменитого антрепренера. Однако в 1913 году на зарубежных гастролях втайне от всех женился на своей поклоннице. Дягилев выгнал Нижинского из труппы, а самостоятельно у гениального танцовщика карьера не складывалась. На заре Первой мировой он приехал с женой и двумя детьми в Петербург. Дягилев простил его и дал несколько ярких ролей и возможность выехать за рубеж. Однако долгого успеха на сцене у Нижинского не было - у него выявили психическое заболевание, долгие годы он проходил лечение в венской клинике. Скончался танцор в Лондоне, но через три года его останки перевезли в Париж на кладбище Монмартра.

5. Матильда Кшесинская (1872-1971)

Общественное достояние; Muumi (CC BY-SA 4.0) Общественное достояние; Muumi (CC BY-SA 4.0)

Известная балерина и любовница последнего русского царя была вынуждена покинуть свой богатый особняк в центре Петербурга - его заняли большевики. Во Франции у Кшесинской была вилла, но она поселилась в Париже, где открыла балетную студию. Дожила почти до 100 лет и похоронена также на Сент-Женевьев-де-Буа с мужем, великим князем из рода Романовых, Андреем Владимировичем, и сыном.

6. Игорь Стравинский (1882-1971)

George Grantham Bain Collection/Library of Congress; Ta2Ed (CC BY-SA 3.0) George Grantham Bain Collection/Library of Congress; Ta2Ed (CC BY-SA 3.0)

Один из самых ярких русских композиторов XX века стал звездным автором дягилевских «Русских сезонов». Его балеты «Жар-птица», «Петрушка» и «Весна священная», написанные в неорусском стиле, принесли Стравинскому мировую славу. Первая мировая застала композитора с семьей в Швейцарии и они решили не возвращаться в Россию, где вскоре началась революция. Стравинский продолжал писать музыку и был очень успешным, жил в Швейцарии и Париже, ездил на гастроли в США, куда решил эмигрировать с началом Второй мировой. Композитор умер в Нью-Йорке, но был похоронен на венецианском кладбище Сан-Микеле.

7. Владимир Набоков (1899-1977)

Global Look Press; Albrecht Conz (CC BY-SA 3.0) Global Look Press; Albrecht Conz (CC BY-SA 3.0)

Отец будущего писателя был политиком и оппонентом большевиков, поэтому вся семья вынуждена была покинуть Россию в Гражданскую войну. Набоков учился в Англии, позже жил в Берлине и Париже. Жена писателя Вера была еврейкой, поэтому в начале Второй мировой войны семья бежала в США. Набоков преподавал в США русскую литературу и написал несколько известных романов на английском. В 1960 году он вернулся в Европу и последние годы жил в швейцарском Монтрё, предаваясь любимому хобби - собирая и изучая бабочек. На кладбище в городке Кларан близ Монтрё писатель и был похоронен.

8. Андрей Тарковский (1932-1986)

Игорь Гневашев/TASS; Alex Ex (CC BY-SA 3.0) Игорь Гневашев/TASS; Alex Ex (CC BY-SA 3.0)

После командировки в Италию один из самых известных советских режиссеров решил не возвращаться на родину и стал в СССР персоной нон-грата. Он успел снять всего два фильма за рубежом - в 1985 году у него диагностировали рак легких и в 1986 он умер в Париже в квартире своего друга, где временно жил. Тарковский также похоронен на Сент-Женевьев-де-Буа. А памятник на его могиле сделал знаменитый скульптор Эрнст Неизвестный.

9. Рудольф Нуреев (1938-1993)

Linda Vartoogian/Getty Images; Vitold Muratov (CC BY-SA 3.0) Linda Vartoogian/Getty Images; Vitold Muratov (CC BY-SA 3.0)

Еще один известнейший танцовщик на знаменитом парижской кладбище. Он был одним из первых артистов СССР, кто отказался вернуться на родину с гастролей, стал «невозвращенцем». Нуреев стал суперзвездой на Западе, танцевал в Дании, Англии, Австрии, а потом долгие годы руководил балетной труппы Парижской оперы. Он был открытым геем и умер от осложнения СПИДа. Восточный ковер на его могиле на парижском Сент-Женевьев-де-Буа отсылает к татарским корням и уфимскому детству танцора.

10. Иосиф Бродский (1940-1996)

Anefo/Croes,R.C. (CC BY-SA 3.0); Levi Kitrossky Anefo/Croes,R.C. (CC BY-SA 3.0); Levi Kitrossky

Еще один Нобелевский лауреат по литературе и поэт невероятно популярный в России до сих пор. Бродский «не сошелся характерами» с советской властью и социальным устройством. Он отбыл два года в ссылке «за тунеядство» так как был официально нетрудоустроенным поэтом. Позже власти вынудили его уехать из страны, впрочем, он и сам искал пути к эмиграции и даже собирался фиктивно жениться. Бродский переехал в США и преподавал там русскую литературу. Но его особенной любовью была Венеция, куда он ездил каждую зиму и бесконечно бродил по каналам, напоминавшим ему родной Ленинград. Он умер в США, но похоронили его именно в Венеции на кладбище Сан-Микеле.