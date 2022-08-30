Самые необычные надгробия на кладбищах Москвы (ФОТО)

На российских кладбищах всегда можно встретить самые невероятные памятники и надгробия. А по Ваганьковскому и Новодевичьему кладбищу, где похоронены знаменитые артисты, писатели и политики, водят экскурсии.

1. Актер и бард Владимир Высоцкий

Могила Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище Михаил Джапаридзе; Виктор Великжанин/TASS Михаил Джапаридзе; Виктор Великжанин/TASS

Смерть 42-летнего популярного актера и музыканта стала настоящим шоком для миллионов советских граждан. Был объявлен конкурс на лучший памятник, и победили скульптор Александр Рукавишников и архитектор Игорь Вознесенский. В основу их проекта надгробия легла знаменитая песня «Кони привередливые», сам Высоцкий изображен с гитарой, а головы коней за его спиной напоминают крылья. Отражена в скульптуре на Ваганьковском кладбище и неповторимая манера исполнения Высоцкого - эксцентричная, всегда с надрывом.

2. Поэт Владимир Маяковский

Могила Владимира Маяковского на Новодевичьем кладбище Вячеслав Бобков / Sputnik Вячеслав Бобков / Sputnik

Именем Маяковского названо множество улиц в городах России. Он был настоящей звездой советской авангардной поэзии, но рано ушел из жизни - в возрасте 36 лет покончил с собой (о причинах самоубийства спорят до сих пор). Памятник на могиле Маяковского на Новодевичьем кладбище выполнен скульптором Александром Кибальниковым в революционном красном цвете и минималистичном футуристическом стиле.

3. Телеведущий Владимир Ворошилов

Черный ящик - могила Владимира Ворошилова на Ваганьковском кладбище Andrei Sdobnikov (CC BY 3.0) Andrei Sdobnikov (CC BY 3.0)

Черный гранитный куб установлен на могиле Владимира Ворошилова на Ваганьковском кладбище. Это дань уважения его заслугам как создателя и ведущего культовой интеллектуальной телеигры «Что? Где? Когда?». Одним из вопросов-загадок в ней всегда был «чёрный ящик» с предметом внутри - знатоки должны были за минуту угадать, что находится внутри него. Надгробие выполнил архитектор Никита Шангин, который и сам был участником игры.

4. Актер Михаил Пуговкин

Могила Михаила Пуговкина на Ваганьковском кладбище (CC BY 3.0) (CC BY 3.0)

На могиле знаменитого советского актера на Ваганьковском кладбище установлен памятник в виде киноленты с кадрами из культовых фильмов, где он снимался. Среди них - «Свадьба в Малиновке», «Приключения капитана Врунгеля», «Солдат Иван Бровкин», «Огонь, вода и... » и другие.

5. Тележурналист Владислав Листьев

Могила Владислава Листьева на Ваганьковском кладбище Вячеслав Прокофьев/TASS Вячеслав Прокофьев/TASS

Убийство главного тележурналиста 1990-х шокировало общественность, при этом дело так и не было раскрыто. Над надгробием телеведущего на Ваганьковском кладбище установлен бронзовый ангел, полный грусти, прикрывающий лицо рукой.

6. Хоккеист Анатолий Тарасов

Могила Анатолия Тарасова на Ваганьковском кладбище Дмитрий Коробейников/Sputnik Дмитрий Коробейников/Sputnik

Культовый советский спортсмен и тренер, которого называют «отцом русского хоккея», привел сборную СССР к рекордному 9-летнему периоду побед во всех международных турнирах. Его личность отражена также в популярном фильме «Легенда N17» в исполнении актера Олега Меньшикова. На могиле Тарасова на Ваганьковском кладбище установлена целая скульптурная композиция. Две половины гранитной глыбы как бы скреплены хоккейными клюшками, и между ними расположился профиль тренера.

7. Актриса Зоя Федорова

Могила Зои Федоровой на Ваганьковском кладбище Bogdanov-62 (CC BY-SA 4.0) Bogdanov-62 (CC BY-SA 4.0)

Судьба известной советской актрисы Федоровой драматична - в сталинское время она вступила в противозаконные отношения с военно-морским атташе США Джексоном Тейтом, от которого родила дочь. За эту связь она была обвинена в шпионаже и провела 10 лет в лагерях. Черный человек, нависший над барельефным портретом советской актрисы на ее могиле на Ваганьковском кладбище - отсылка к ее загадочной гибели. Федорова была убита у себя в квартире, и по неподтвержденным слухам заказчиком могло быть КГБ.

8. Космонавт Павел Беляев

Могила Павла Беляева на Новодевичьем кладбище Сергей Семёнов (CC BY 3.0) Сергей Семёнов (CC BY 3.0)

Герой Советского Союза и один из первых советских космонавтов Павел Беляев был командиром корабля в то время, когда Алексей Леонов совершал первый выход в открытый космос. Позже Беляев впервые вручную пилотировал космический корабль. На памятнике на Новодевичьем кладбище Беляев предстает в скафандре и со шлемом в руках, а спираль вокруг его бронзовой фигуры символизирует космос.

9. Реставратор Игорь Грабарь

Могила Игоря Грабаря на Новодевичьем кладбище SerSem (CC BY-SA 4.0) SerSem (CC BY-SA 4.0)

Грабарь был самым известным советским реставратором, и работал он в том числе над знаменитой иконой «Троица» Андрея Рублева, а также спасал другие древнерусские шедевры. На его могиле на Новодевичьем кладбище стоит надгробие в виде белокаменной стены с барельефными изображениями льва, птицы и других символов из иконографии и церковного искусства.

10. Мультипликатор Александр Птушко

Могила Александра Птушко на Новодевичьем кладбище Игорь Зотин/TASS Игорь Зотин/TASS

Птушко называли «советским Уолтом Диснеем» - он создал самые культовые мультфильмы СССР «Золотой ключик», «Сказка о царе Салтане», «Руслан и Людмила». Памятник-надгробие на Новодевичьем кладбище был установлен на 100-летие режиссера. Работа художника Вячеслава Почечуева представляет из себя перевернутый корнями вверх сказочный дуб, словно вышедший из мультфильмов Птушко.

11. Летчик Виталий Попков

Могила Виталия Попкова на Новодевичьем кладбище SerSem SerSem

Легендарный герой Великой Отечественной известен тем, что создал в своей летной эскадрилье любительский «джаз-оркестр». В связи с этим он стал прототипом главного героя в культовом советском фильме «В бой идут одни старики». На памятнике на Новодевичьем кладбище он изображен с самолетным пропеллером и надписью-девизом из фильма «Будем жить».

12. Футболист Эдуард Стрельцов

Могила Эдуарда Стрельцова на Ваганьковском кладбище Legion Media Legion Media

Его именем теперь назван целый стадион в Москве, а когда-то он был нападающим московского клуба «Торпедо» и олимпийским чемпионом в составе сборной СССР. В его биографии были не только спортивные взлеты, но и личные падения - 12 лет он провел в тюрьме по спорному обвинению, после чего продолжил карьеру в футболе. На могиле Эдуарда Стрельцова на Ваганьковском кладбище выполнена интересная композиция - лицо спортсмена и мяч словно зажаты меж двух гранитных плит.

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