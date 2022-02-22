Почему Гоголь сжег второй том «Мертвых душ»?

Писатель сжег рукопись и от потрясения умер сам. Что скрывается за этой мистической историей?

Главный сатирик русской литературы планировал написать свое самое известное произведение трехчастным, в формате «Божественной комедии» Данте - со своими адом, чистилищем и раем. Первый том, появившийся в печати в 1842 году, и принято считать произведением «Мертвые души». Собственно, он был про ад и получился превосходно: Гоголь изображает целую палитру отрицательных персонажей и широкий спектр самых разных пороков. Про первые написанные Гоголем главы (не вошли в окончательную редакцию) великий поэт Александр Пушкин говорил «Боже, как грустна наша Россия!».

Напомним сюжет: мелкий дворянин Павел Чичиков приезжает в небольшой городок и, чтобы набрать веса в обществе, выдает себя за помещика. Но вот неувязка - у него нет ни единой «души», то есть крепостных крестьян. Тогда он решает пойти на хитрость, подсказанную самой русской бюрократией. У каждого помещика был список крепостных, который обновлялся лишь раз в несколько лет. Так что даже если кто-то из крестьян умирал, помещик все равно платил за него налоги, и тот числился как живой человек до следующей ревизии. Чичиков наведывается в гости к помещикам и просит их продать ему таких мертвых душ… Реакция на предложение у всех весьма разная.

Кукрыниксы. Иллюстрация к "Мертвым душам". Ноздрев и Чичиков Давид Шоломович/Sputnik Давид Шоломович/Sputnik

Сам Гоголь называл произведение поэмой, хотя написано оно в прозе - о поэме в ее античном значении здесь говорит форма - похождения героя Чичикова по нескольким повторяющимся «кругам ада», словно Одиссей он странствует от химеры к химере. Кроме того, в «поэме» присутствуют пространные лирические отступления о России и русских. Произведение считается вершиной творчества Гоголя - и одним из главных ключей к пониманию русской души. И главный герой его книги, пожалуй, вовсе не Чичиков, а сама Россия.

О чем должен был быть второй том?

Вторая часть, по задумке Гоголя, должна была стать чем-то вроде дантовского «чистилища», а третья, соответственно, «раем». «Дальнейшее продолжение его выясняется в голове моей чище, величественней», - писал Гоголь своему другу, писателю Сергею Аксакову.

Персонажи здесь уже не столь отрицательные. «Зачем же изображать бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства?» - так начинает Гоголь второй том.

Например, персонаж Тентетников, которого мы встречаем в самом начале тома - ведет праздный скучающий образ жизни, но автор упоминает, что когда-то он был полон мечтаний и планов, но все они порушились из-за мелочности и бесполезности его службы.

Федор Моллер. Портрет Н.В.Гоголя, 1840 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Кроме того, Гоголю хотелось найти и показать пути к исправлению. В частности устами героев он говорит, как избавиться от коррупции - любому казенному служащему, чтобы он хорошо трудился и не воровал, нужно поощрение начальства.

Если в первом томе Гоголь описывает грязь и распутицу, то во втором уже практически восхищается русскими просторами и пейзажами.

Чичиков также продолжает посещать помещиков и покупать мертвых душ, но в какой-то момент шкатулку со всеми его бумагами крадут. Кроме того, становится известно, что кто-то доносит на Чичикова о его махинациях. Не проявлявший каких-либо ярких чувств в первой части, тут Чичиков находится в отчаянии и рвет на себе волосы. Впрочем, рукопись обрывается и мы так и не узнаем, что стало с героем.

Почему Гоголь считал, что второй том не получился?

Второй том «Мертвых душ» - последнее произведение, над которым работал Гоголь. После публикации первого прошло уже несколько лет, и автор изменился - он переживал духовный переворот и болезненную тягу к религии, сопровождаемую сильными неврозами и «тревожными беспокойствами».

«Ты спрашиваешь, пишутся ли "Мертвые души"? И пишутся, и не пишутся. Пишутся слишком медленно и совсем не так, как бы хотел», - пишет Гоголь своему поэту Николаю Языкову. Душевное расстройство сильно осложняло работу. Гоголь уже не мог писать «как писалось в молодости, то есть как попало, куда ни поведет перо мое», - признавался он. Каждая строка давалась ему тяжело.

Единственным человеком, кто прочитал вторую часть «Мертвых душ» был протоиерей Матфей, с которым писатель состоял в переписке и вел обширные и довольно резкие споры по самым разным вопросам. Матфей негативно высказался о проделанной работе, назвал произведение вредным и даже просил уничтожить.

Однако и сам Гоголь чувствовал, что второй том не получался. Отрицательные персонажи и полная безысходность, по его мнению, выходила лучше. «Появление второго тома в том виде, в каком он был, произвело бы скорее вред, нежели пользу, - писал автор в «Выбранных местах из переписки с друзьями». - Вывести несколько прекрасных характеров, обнаруживающих высокое благородство нашей породы, ни к чему не поведет. Оно возбудит только одну пустую гордость и хвастовство...»

Михаил Клодт. Конец "Мёртвых душ" (Гоголь сжигает рукописи). 1887 Музей-заповедник Абрамцево Музей-заповедник Абрамцево

24 февраля 1852 года Гоголь сжег плод своих трудов, почти законченный второй том «Мертвых душ». По разным предположениям, Гоголь сжег том либо в порыве гнева, либо… случайно. Он, якобы, хотел уничтожить лишь черновики, а по недосмотру кинул в камин и чистовые тетради. Как бы то ни было, это событие стало для самого автора потрясением - он скончался через девять дней.

Дошедшие до наших дней главы второго тома - реконструкция уцелевших пяти тетрадей. Эти разрозненные главы очевидно были из разных авторских версий. В них были серьезные пробелы, кроме того они отличаются и по содержанию, и по тональности, даже чернила и бумага у них разные. Целостной картины из этих страниц не получается, и авторский замысел неясен до конца.