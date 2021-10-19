Русские писатели, которых Лев Толстой ценил больше всего

Толстой не только много писал, но и невероятно много читал, причем на нескольких языках. Что же из прочитанного он считал наиболее важным?

В библиотеке Льва Толстого хранится немыслимое количество самых разных книг, причем многие Толстой читал в оригинале - он знал около 15 языков. От древних восточных мыслителей до последних новинок русской литературы - Толстой пытался успеть ознакомиться со всем. На многие книги он оставлял отзывы, писал свои впечатления в письмах друзьям и издателям. В 1890-х он даже составил список самых важных книг, причем отсортировал их по возрасту, когда нужно читать.

Известно, что он очень любил Виктора Гюго и Чарльза Диккенса. При этом Толстой недолюбливал Уильяма Шекспира и Александра Пушкина. Категорически не нравились ему и пьесы Антона Чехова. А большинству стихов он предпочитал прозу.

А каких же русских писателей он ценил больше всего?

Александр Пушкин

Орест Кипренский. Портрет Александра Пушкина Corbis/Getty Images Corbis/Getty Images

Да-да, мы не ошиблись. Пушкина-поэта (как впрочем и Пушкина-драматурга) Толстой совсем не любил и писал: «Слаб и “Борис Годунов” Пушкина, подражание Шекспиру». Толстой был недоволен, что Пушкина так возвеличивают, ставят ему памятники - ведь «вся заслуга его только в том, что он писал стихи о любви, часто очень неприличные».

Да и вообще, высоконравственному Толстому сам поэт был неприятен - «человек больше чем легких нравов», к тому же погиб на дуэли, «т. е. при покушении на убийство другого человека»!

Однако прозу Пушкина Толстой высоко ценил и очень любил сборник «Повести Белкина»: «Их надо изучать каждому писателю. Я на днях это сделал и не могу вам передать того благодетельного влияния, которое имело на меня это чтение». Кроме того, Толстому очень нравилась «Пиковая дама».

Неоконченный отрывок «Гости съезжались на дачу» исследователи даже считают толчком к написанию «Анны Карениной». Уж очень Толстой восхищался его началом, которое вводит прямо в эпицентр сюжета, без лишних предисловий и описаний. Так же он поступил и в своем романе, начав его с фразы «Все смешалось в доме Облонских».

В списке важных книг Толстой рекомендовал и «Евгения Онегина», который хоть и написан в стихах, но является большим романом.

Михаил Лермонтов

Гурий Крылов. Портрет Михаила Лермонтова Heritage Images/Getty Images Heritage Images/Getty Images

Второго важнейшего русского поэта после Пушкина Толстой тоже ценил исключительно за прозу. «Героя нашего времени» несколько раз перечитывал и рекомендовал его в списке важных книг (особенно часть романа «Тамань»).

Ценил он и то, что Лермонтов был профессиональным военным, а не писателем (и как сам Толстой служил на Кавказе). В Лермонтове он видел «самые высокие нравственные требования, лежащие под скрывающим их напущенным байронизмом». Вопросы нравственности ужасно заботили и самого Толстого. Литературоведы также считают, что писателей сближает болезненная неудовлетворенность собой и склонность к самобичеванию.

Николай Гоголь

Фёдор Моллер. Портрет Николая Гоголя Legion Media Legion Media

«Гоголь — огромный талант, прекрасное сердце и небольшой, несмелый, робкий ум», - писал Толстой об авторе «Мертвых душ». Однако, в свойственной ему манере, Толстой критически подходил ко всем произведениям и многое ему не нравилось.

Так, при хорошем впечатлении от пьесы «Ревизор», он назвал «отвратительной чепухой» финальную немую сцену, довольно патетическую. Не понравился ему и неоконченный второй том «Мертвых душ», который, впрочем, и сам Гоголь сжег, посчитав неудачным.

Толстой обвинял писателя в подмене настоящей веры суеверностью и в том, что «он усваивает искусству несвойственное ему высокое значение». Кроме того, основным приемом Гоголя был смех - и Толстой был недоволен, что высмеивает Гоголь не только дворян и чиновников, но и крестьян, которые по его мнению, этого не заслуживают.

А вот что Толстой в Гоголе по-настоящему ценил, так это «народный» талант - и сборник повестей о деревенской жизни «Вечера на хуторе близ Диканьки» Толстой зачитывал крестьянским детям, для которых в своей усадьбе Ясная Поляна организовал школу.

Федор Достоевский

Василий Петров. Портрет Федора Достоевского Legion Media Legion Media

Об отношениях этих двух гигантов русской литературы, пишут монографии и диссертации. У них были разные биографии, разные художественные инструменты и разное отношение к вере и к человеку. Но они оба были большими писатели, и Толстой это несомненно ценил. Когда Достоевский умер, Толстой внезапно осознал, что «он был самый, самый близкий, дорогой, нужный мне человек», и что он о многом бы хотел его спросить... Только вот в жизни они никогда не встречались

«Конечно, это настоящий писатель, с истинно религиозным исканием, не как какой-нибудь Гончаров», - писал Толстой про Достоевского. (Гончарова и Тургенева Толстой невысоко ценил, потому что видел в их романах слабые характеры и «обилие обыкновенных любовных эпизодов». Впрочем, у Тургенева главной вещью Толстой считал «Записки охотника», ведь там показана жизнь простых людей, а не рафинированных дворян.)

«Записки из Мертвого дома» в трактате «Что такое искусство» Толстой назвал среди образцов «высшего, вытекающего из любви к богу и ближнему, религиозного искусства». Высоко оценил Толстой и романы «Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание», «Идиот». А вот «Братьев Карамазовых» с первого раза не смог дочитать до конца. Ему показалось, что все герои говорят одним языком - языком автора, включая 15-летнюю девочку. Впрочем, это замечание вполне оправдано, ведь Толстой в «Войне и мир» умудрился говорить десятками разных голосов - вжиться одновременно хорошо и в наивную девочку, и в сварливого старика.

Конечно, к Достоевскому у Толстого были и другие претензии - слишком, по его мнению, у него было все спутано - и политика, и религия, слишком много мистических настроений, при этом расплывчатые мысли и много просто слабых «с технической стороны» романов. Толстому было очевидно, что Достоевский писал их быстро, потому что нуждался в деньгах.

«С одной стороны, лучшие произведения искусства нашего времени передают чувства, влекущие к единению и братству людей (таковы произведения Диккенса, Гюго, Достоевского <...>, с другой стороны, они стремятся к передаче таких чувств, которые свойственны не одним людям высших сословий, но таких, которые могли бы соединять всех людей без исключения. Таких произведений еще мало, но потребность в них уже сознается», - пишет Толстой в трактате «Что такое искусство?»