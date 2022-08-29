10 главных фактов о Зимнем дворце (ФОТО)

В самом роскошном барочном здании Санкт-Петербурга сейчас располагается музей Эрмитаж, но история его намного интереснее и богаче, чем просто у собрания шедевров.

Зимний дворец Legion Media Legion Media

Зимний дворец можно считать сердцем Санкт-Петербурга и самым узнаваемым зданием города. В честь него названа и главная Дворцовая площадь, и парадная Дворцовая набережная реки Невы, и разводной Дворцовый мост, визитная карточка города. Именно от Зимнего дворца уходит вглубь города и главная улица - Невский проспект.

1. Это пятый из зимних дворцов

В XVIII веке было построено несколько «зимних» дворцов и существующий ныне - уже пятый в своем роде. Два «зимних» дворца были построены при Петре I. Первый был временным, деревянным, а во втором, каменном, Петр жил последние годы и умер. Долгое время он считался утраченным, однако, в 1970-80-х фрагменты комнат были найдены под Эрмитажным театром - сейчас несколько из них восстановлены и доступны для посещения.

Второй Зимний дворец Петра I Эрмитаж Эрмитаж

Третьим дворцом принято считать резиденцию императрицы Анны Иоанновны, которую племянница Петра в сущности перестроила из его дворца. Пришедшая к власти дочь Петра Елизавета Петровна захотела дворец еще роскошнее и обширнее, так что для нее был построен четвертый, временный дворец… но потом разобран и наконец, появился окончательный нынешний вариант.

2. Построен итальянцем

Василий Садовников. Вид Зимнего дворца со стороны Адмиралтейства. Развод караула. 1830-е Public domain Public domain

Финальный проект помпезного дворца в стиле барокко принадлежал главному архитектору Елизаветы Петровны, итальянцу Бартоломео Растрелли. Для нее он построил для нее не один дворец, но этот должен был стать самым роскошным. Строился он восемь лет - и императрица не дожила до окончания работ.

После недолгого правления Петра III, к власти в ходе дворцового переворота пришла его жена Екатерина II. Она, конечно, тоже решила перестроить дворец под себя. В середине 1760-х по ее указу убрали излишние барочные «рюши» в декоре, придав зданию более строгий вид. Также Екатерина перестроила несколько залов, чтобы поселить поближе к своим покоям фаворита Григория Орлова.

3. 150 лет был главной резиденцией императоров

Ночной Зимний Legion Media Legion Media

«Зимним» дворцом он называется не случайно. Летом императоры предпочитали удаляться за город - у каждого была своя роскошная резиденция и не одна - Петергоф, Царское Село, Павловск. В каждой были пышные парки, проводились многочисленные увеселительные мероприятия.

В.В. Поляков. Прием по случаю открытия Первой Государственной думы 27 апреля 1906 года Государственный музей политической истории России Государственный музей политической истории России

А зимой все цари из рода Романовых, начиная с Екатерины II, непременно жили именно в Зимнем. (Кстати, во дворце было более 400 печей, чтобы отапливать столь большое пространство). Это был главный императорский дворец России, парадная резиденция с тронным залом.

Эдуард Гау. Военная галерея 1812 года, 1862 Эрмитаж Эрмитаж

В 1905 году случилась первая русская революция, и царь Николай II больше не пожелал жить в центре Петербурга, на всеобщем обозрении.

Николай II на балконе Зимнего Фотоателье Карла Буллы / Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

Он перенес в официальную царскую резиденцию в Александровский дворец Царского Села, где прожил с семьей еще 12 лет.

4. В Зимнем более тысячи комнат

Вид на Зимний дворец и Дворцовую площадь Andrew Shiva / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Andrew Shiva / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

В Зимнем дворце три этажа и он выстроен в форме каре (то есть прямоугольника с внутренним двором). У дворца четыре фасада (которые немного разнятся по композиции). Южный фасад, обращенный к площади, считается парадным - в нем расположился парадный въезд обрамленный тремя арками. А северный фасад обращен к Неве.

Северный фасад и Дворцовая набережная Florstein / CC BY-SA 4.0 Florstein / CC BY-SA 4.0

Здание украшено двумя рядами бесчисленных колонн. На крыше по периметру установлены скульптуры и вазы.

Иорданская лестница Эрмитаж

Длина дворца со стороны Невы - 210 метров, а высота 23,5 метра. По царскому указу 1844 года в Петербурге было запрещено возводить жилые здания выше Зимнего.

Малахитовая гостиная Эрмитаж

Всего в Зимнем 1084 комнаты. Парадные залы, приватные гостиные и будуары - интерьеры всех сами по себе произведения искусства. Для каждой царской особы, жившей во дворце, выделилось более 10 комнат. Для жены императора (после Екатерины II страной правили только мужчины) выделились отдельные апартаменты. Также во дворце жили дети, а затем, например, невесты или женихи детей, после женитьбы они чаще всего переезжали в отдельные дворцы.

Эдуард Гау. Спальня императрицы Александры Федоровны, 1870 Эрмитаж Эрмитаж

Иногда под покои высоких особ переделывали несколько залов. Также в Зимнем по приглашению императора могли жить или гостить люди, не связанные с царской фамилией. Жили во дворце и служащие двора, а также фрейлины - им отводилось до трех комнат.

5. Во время первой мировой превратился в госпиталь

Госпиталь в Николаевском зале Зимнего Public domain Public domain

Опустевшие после переезда царской семьи залы дворца решением императора отдали под нужды армии во время Первой Мировой войны. В 1915 году здесь открыли военный госпиталь имени цесаревича Алексея Николаевича. В шести залах царского дворца расставили около тысячи коек для раненых, была и отдельная операционная. Сама императрица с дочерьми были сестрами милосердия и помогали перевязывать раненных.

6. Стал символом революции 1917 года

Кадр из фильма «Взятие Зимнего дворца», 1920 Public domain Public domain

Ключевым событием Октябрьской Революции 1917 года, когда власть перешла к большевикам, является именно «штурм Зимнего». Знаменитые кадры кинохроник, где показаны бегущие на дворец солдаты - всего лишь театрализованная постановка. Зимний «взяли» почти что мирно - выстрелы из нескольких орудий лишь поцарапали карниз дворца, крейсер «Аврора» произвел один холостой выстрел. Временное правительство, которое располагалось в Зимнем, охранялось очень слабо, а задние ворота и вовсе забыли закрыть, поэтому штурмующие бескровно попали во дворец и арестовали правительство.

7. Во время Второй мировой войны был бомбоубежищем

Зал Зимнего во время войны, сотрудники оставили рамы от картин на своих местах, чтобы потом быстрее расставить эвакуированные шедевры Эрмитаж

22 июня 1941 года сотрудники музея начали срочно готовить коллекцию к эвакуации. За месяц удалось упаковать и вывезти более миллиона произведений искусства. Однако далеко не все - уже в сентябре 1941 года началась блокада Ленинграда.

Каретный сарай после бомбардировки Эрмитаж

В залах и подвалах Зимнего оборудовали бомбоубежища, где спасались от обстрелов и бомбежек до двух тысяч человек. Многие сотрудники музея с семьями постоянно жили во дворце - и при этом продолжали работать над защитой оставшихся экспонатов. Зимний был неоднократно обстрелян, сильно пострадали некоторые залы и парадная лестница, снаряд попал в царский каретный сарай.

После снятия блокады, уже в 1944 году Зимний снова открыл двери для посетителей, но работы по реставрации и восстановлению продолжались еще долго.

8. Стал зеленым только в XX веке

Открытка конца XIX века МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

При Екатерине II дворец был покрашен песочной краской, подобно резиденциям французских королей и австрийских императоров. В середине XIX века Николай I велел выкрасить фасад в кирпично-красный цвет - именно таким дворец встретил революцию.

Скорее всего, русские цари не видели Зимнего в зеленом цвете Lynn Greyling / Pixabay Lynn Greyling / Pixabay

А вот фисташково-зеленым с белыми колоннами он стал уже при советской власти в 1946 году - это результат послевоенной работы реставраторов.

9. Сейчас в Зимнем располагается музей Эрмитаж

Белый зал Эрмитаж

Зимний дворец - основное здание главного художественного музея страны, Эрмитажа. Однако далеко не единственное. Датой основания Эрмитажа считается 1764 год, когда Екатерина II приобрела огромную коллекцию картин. Для их размещения она пристроила к Зимнему дворцу крыло, «Малый Эрмитаж» (то есть место уединения).

Военная галерея Eduardo Fuster/Education Images/Universal Images Group via Getty Images Eduardo Fuster/Education Images/Universal Images Group via Getty Images

Собрание пополнялось все больше и в итоге было построено еще одно большое здание - «Большой Эрмитаж» - уже непосредственно под музей. Собственно, Зимний стал музеем лишь после революции - и сюда перенесли часть коллекции, соединив переходами с другими примыкающими флигелями. Эрмитаж - самый большой и самый посещаемый музей страны и содержит бесценные предметы западного и русского искусства (вот главные шедевры).

10. В Зимнем живут кошки

Кошки живут в подвале дворца (но иногда для фотосессий посещают и парадные залы) Legion Media Legion Media

Эрмитажные коты - неофициальные символы музея. Первые коты появились еще в предыдущей «версии» Зимнего - в 1745 году они были доставлены из Казани для борьбы с мышами и крысами. И справлялись с охраной царских покоев лучше, чем любые яды. Во время блокады Ленинграда многие коты погибли - и тогда сибиряки прислали в дар Эрмитажу около пяти тысяч кошек. Директор музея Михаил Пиотровский активно поддерживает кошачье присутствие, называя котов «легендой» Эрмитажа и «неотъемлемой частью» жизни музея.

Читайте подробнее об эрмитажных котах в нашем репортаже.

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