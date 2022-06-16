Как коты стали символом Петербурга и Эрмитажа

В Петербурге празднуют день котов два дня подряд. Сначала чествуют эрмитажных, которые живут в подвалах и охраняют музейные шедевры от крыс, а затем проводят праздник на улице, посвященный котам и кошкам города.

«Ладно, заходите, раз пришли», - как бы говорит холеный черный кот с белыми лапками и показывает свои владения, длиннющие подвальные коридоры с теплыми трубами и крошечными окнами во двор. Кот Лушка и его многочисленные коллеги работают в Эрмитаже. У них очень важная задача - не допустить появления мышей и крыс в Зимнем дворце, иначе могут пострадать музейные ценности.

Кот Лушка на своем рабочем месте. Анна Сорокина Анна Сорокина

Раз в год Эрмитаж открывает свои подвалы и приглашает познакомиться с живущими в них котами. Происходит это в День эрмитажного кота - в конце мая-начале июня.

Откуда в Эрмитаже коты?

Коты в Эрмитаже. Legion Media Legion Media

Коты здесь на официальной службе еще со времен императрицы Елизаветы Петровны. В 1745 году по ее указу в Санкт-Петербург доставили из Казани тридцать самых больших и боевых котов. Охраняли они подвалы и во времена вторжения Наполеона, и в Революцию, и при советской власти. Одно время против крыс применяли химические средства, но только живые крысоловы по-настоящему справлялись со своей задачей.

Во время блокады Ленинграда из города исчезли коты, и старинные дома заполонили крысы. Под угрозой были не только шедевры Эрмитажа, но и жизни людей, ведь крысы ели также продукты и переносили опасные заболевания.

День эрмитажного кота. В таких подвалах живут "охранники" главного музея страны. Игорь Руссак/Sputnik Игорь Руссак/Sputnik

Власти обратились к жителям не охваченных войной регионов страны с просьбой помочь Ленинграду восстановить популяцию котов. Крупнейшие «сборные пункты» были в Ярославле и Тюмени: на одном поезде в Ленинград в 1943 приехало пять тысяч настоящих сибирских кошек. В центре Тюмени есть даже сквер с монументами, посвященный этому событию. Возможно, потомки тех самых сибиряков до сих пор служат в Эрмитаже. И музейные работники, как один, говорят, что крыс здесь никогда не видели - их отпугивает сам запах.

Сколько здесь сегодня котов, подсчитать трудно, ведь они не сидят на месте, а постоянно инспектируют подвалы (а это около 20 км) или собирают совещания во внутреннем дворе, куда имеют доступ только они и технические сотрудники.

Во время Дня эрмитажного кота также проводится конкурс рисунка. Лучшие работы потом можно увидеть на импровизированной выставке прямо в подвале. Анна Сорокина Анна Сорокина

Директор музея Михаил Пиотровский еще несколько лет назад рассказывал, что установил «лимит» в пятьдесят кошек, а «излишки» они отдают в хорошие руки. Тем не менее, работники музея говорят, что котов бывает и больше, так как некоторые приходят к ним только перекусить (миски с сухим кормом стоят почти в каждом уголке), а затем уходят по своим кошачьим делам. «Если к нам попадает кот с улицы, мы его не прогоняем», - говорят сотрудники.

Котов узнают по морде

Обитатели Кошкиного дома, который занимает часть подвалов. Анна Сорокина Анна Сорокина

«Мы всех постоянных эрмитажных кошек знаем в лицо, - говорят в подвале, - А некоторые сотрудники еще и по именам». Большой черно-белый кот Маврик прерывает рабочую встречу с пятнистой Шарлоткой и белоснежным Макаром на лестнице, едва услышав свое имя. «Какой хороший домашний кот, - гладит его сотрудница, - да, Маврик?»

Кошка Шарлотка делает перерыв на перекус. Анна Сорокина Анна Сорокина

Обитаемые подвалы - по всему периметру Зимнего дворца. Большую часть занимают «рабочие зоны», где коты свободно ходят и предоставлены сами себе, а часть отдана под Кошкин дом.

«Здесь у нас кошки находятся на лечении или на диете - вот Женеве прописали специальный корм, и чтобы она не отбирала еду у других, мы ее поместили сюда».

Кот-предсказатель Ахилл и ветеринар Анна Кондратьева. Александр Гальперин/Sputnik Александр Гальперин/Sputnik

До подвала полосатая Женева жила вместе с такой же полосатой Варей у сотрудницы Эрмитажа, однако когда хозяйка умерла, родственникам коты оказались не нужны. В музее говорят, что таким котам стараются найти дом поскорее, так как они привыкли в человеку.

В котокафе "Республика кошек". Александр Гальперин/Sputnik Александр Гальперин/Sputnik

Перед тем, как их отдать, их прививают, а если это котята старше 7 месяцев, то и стерилизуют. Некоторые коты, которые не нашли хозяев, попадают после подвала в котокафе «Республика кошек» неподалеку от музея. Основала его ветеринарный врач Эрмитажа Анна Кондратьева в 2011 году, кстати, с недавних пор и счастливая хозяйка кота-предсказателя Ахилла.

Коты - главный символ Петербурга

Этого кота зовут Генерал, и он на "кис-кис" не откликается. Анна Сорокина Анна Сорокина

У «Республики» тоже есть свой праздник - День петербургских котов и кошек, который отмечается сразу после Дня эрмитажного кота. На один день Конногвардейский бульвар превращается в КОТОгвардейский и заполняется котами самых разных пород. Здесь собираются как домашние коты со своими людьми, так и профессиональные заводчики, которые демонстрируют редкие окрасы, а также волонтеры, которые предлагают котам и людям найти друг друга.

Кот Дымок и его человек. Анна Сорокина Анна Сорокина

Кот Дымок - обычный серый бродяга, который однажды нашел своих людей, художницу Анну и ее друга, и теперь спокойно гуляет на шлейке и даже выезжает с ребятами в отпуск. «Ему очень понравилось путешествовать, нравятся новые впечатления. Как людям, кому-то нравится общаться, а кому-то - сидеть дома и смотреть телевизор», - говорят они.

Лаки и Елизавета гуляют по КОТОгвардейскому бульвару. Анна Сорокина Анна Сорокина

Здесь же «гуляет» на плече у своего человека Елизаветы курильский бобтейл Лаки, а на лужайке ищет самую вкусную траву бенгал Симба - он только с виду грозный, на самом деле все время оглядывается по сторонам, с кем там болтает хозяйка и достаточно ли его хвалит.

«Вообще, идеологом мероприятия был художник Дмитрий Шагин из творческой группы «Митьки» еще в 2005 году, - рассказывает пресс-секретарь «Республики кошек» Ольга Титович. - Котики - это символы уюта, доброты, а еще они полосатые, и «Митьки» тоже полосатые, поэтому на праздник гости приходят в тельняшках. Когда открылась «Республика кошек», мы подхватили традицию и стали проводить масштабный городской праздник каждый год. Считаем, что коты объединяют и спортсменов, и бизнесменов, и творческих людей - всех».

Бенгал Симба в поисках самой вкусной травы. Анна Сорокина Анна Сорокина

На самом мероприятии «Республика» не отдает котов, а предлагает осознанно подойти к выбору своего домашнего тигра. «Котам нужен человек, а человеку - кот, и мы что-то вроде агентства знакомств, - говорит Ольга. - Ведь когда помогаешь кошке, неизвестно, кому больше помогаешь, кошке или себе».