Как сибирские кошки спасли петербургский Эрмитаж

В самом центре Тюмени есть сквер, названный в честь сибирских кошек. В нем стоят несколько скульптур, изображающих котов. Тут и мама-кошка с тремя котятами, и хулиганистые коты-подростки, и взрослая кошка, запрыгнувшая на самый верх и провожающая серьезным взглядом прохожих.

Сквер сибирских кошек в Тюмени. Анна Сорокина Анна Сорокина

Этот сквер и памятники соорудили в память о трагических событиях, связанных с блокадой Ленинграда. Ведь отчасти и благодаря этим сибирским котам мы сегодня можем увидеть сокровища главного российского музея.

Эрмитаж без охраны

В самом крупном и известном музее коты были на официальной службе еще со времен императрицы Елизаветы Петровны. В 1745 году она выпустила указ о высылке из Казани тридцати самых больших котов для охоты на грызунов, они считались самыми боевыми в Российской Империи. Коты охраняли картинные галереи и подвалы (а их в Эрмитаже почти 20 км!) от крыс и мышей и во времена вторжения Наполеона, и Революции, и при советской власти. Интересно, что в разное время против крыс применяли химические средства, но они не решали задачу. И только коты принесли результат.

Эрмитаж во время войны. Эрмитаж Эрмитаж

В 1941 году из Эрмитажа эвакуировали ценные экспонаты на Урал, а в подвалах оборудовали бомбоубежища. Во время блокады Ленинграда (сентябрь 1941-январь 1944) во Вторую мировую войну, город остался без кошек (они погибали от голода, либо сами становились пищей), и полчища крыс заполонили подвалы старинных домов. Они прогрызали мебель, стены, коммуникации, несли опасные болезни. Не обошли стороной и музеи, в подвалах которые осталось немало произведений искусства. Художественные ценности оказались под угрозой.

Блокадный Ленинград. TASS TASS

Коты спешат на помощь

О беде узнали жители других регионов СССР и решили помочь городу. Первых кошек завезли из Ярославля в 1943 году, когда наступил прорыв блокады, переломный момент в битве за освобождение города. Дымчатые ярославские кошки считались хорошими крысоловами, и за ними выстраивались огромные очереди. Это при том, что один котенок стоил в 10 раз дороже буханки дефицитного хлеба. И все же котов не хватало.

Кот в подвале Эрмитажа во время ежегодной акции "День эрмитажного кота". Игорь Руссак/Sputnik Игорь Руссак/Sputnik

Один из крупнейших «сборных пунктов» был в Тюмени: жители нескольких сибирских городов отправили своих домашних кошек для защиты Эрмитажа. В сибирском поезде в Ленинград приехало пять тысяч кошек из Тюмени, Омска и Иркутска. Можно ли себе представить, что им пришлось пережить за несколько суток в пути?

Кот в подвале Эрмитажа во время ежегодной акции "День эрмитажного кота". Игорь Руссак/Sputnik Игорь Руссак/Sputnik

На этот раз все крысы были уничтожены, а потомки тех самых сибирских котов до сих пор служат в Эрмитаже.

Кошка Василиса и кот Елисей. Dmitry Djouce/flickr.com; Visit Petersburg Dmitry Djouce/flickr.com; Visit Petersburg

Памятник хвостатым героям появился и в Санкт-Петербурге - на Малой Садовой улице вы встретите бронзовх кота Елисея и кошку Василисе.