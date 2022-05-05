10 фактов о Царском Селе (ФОТО)

Один из самых блистательных дворцов с парком недалеко от Санкт-Петербурга многое повидал в истории, от инноваций и роскоши XVIII века до нацистской оккупации и почти полного уничтожения.

1. Дворец для первой русской императрицы

Большой Царскосельский дворец 1755-1761. Гравюра по рисунку М. Махаева Государственный музей-заповедник «Царское Село»

В ходе Северной войны Петр I отвоевал территории на берегах Невы и Финского залива, принадлежавшие шведам, и в 1703 году основал Санкт-Петербург. Южнее будущей столицы была небольшая усадьба, которая на шведских картах значилась как Saaris moisio, то есть место на возвышенности. На русский манер ее стали называть Сарская мыза или Сарское село. В 1710 году Петр начал строить здесь дворец для своей жены, императрицы Екатерины I.

2. Стал шедевром барокко при дочери Петра I

Вид на Екатерининский дворец со стороны парка Государственный музей-заповедник «Царское Село»

Царское Село стало парадной летней резиденцией императорской семьи. Сердце усадьбы, его визитная карточка - Большой Екатерининский дворец. Изначально, в 1720-х годах, он выглядел значительно скромнее, в аскетическом духе самого Петра, а современный вид приобрел в середине XVIII века.

Екатерининский дворец и домовая Церковь Воскресения Христова Legion Media Legion Media

Дочь Петра I, императрица Елизавета Петровна, перестроила дворец в своем любимом стиле барокко с характерным пышным оформлением. На отделку ушло более 100 кг золота.

Евгений Лансере. Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе (1905) Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Архитектором выступил итальянец Бартоломео Растрелли - он спроектировал несколько барочных зданий и дворцов в Петербурге, включая Зимний дворец и Большой дворец в Петергофе.

Большой зал Екатерининского дворца Государственный музей-заповедник «Царское Село»

Дворец столь же помпезен и внутри - Большой зал с зеркалами и позолотой и бесконечные анфилада шикарных гостиных, залов и столовых. Растрелли построил также и домовую церковь, примыкающую ко дворцу.

Арабесковый зал Aleks G (CC BY-SA 3.0) Aleks G (CC BY-SA 3.0)

При Екатерине II Сарское село стали называть Царским. Место стало ее любимой летней резиденцией, хотя она и считала его немного старомодным и внесла коррективы во внешний вид дворца. Именно в конце ее царствования дворец стали именовать Екатерининским, до этого бытовало название Большой дворец.

3. Дворцовый парк занимает почти 200 гектар

Екатерининский парк Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

При Екатерине II до конца оформился и дворцовый парк невероятной красоты, раскинувшийся на территории 170 гектар. Одна из его частей представляет из себя регулярный французский парк, а вторая - природный английский.

Павильон «Эрмитаж» Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Украшением его стала система прудов, шедевры парковой скульптуры и многочисленные павильоны, в том числе «Грот» и «Эрмитаж» работы Растрелли. Позже в 1780-х годах была построена также колонная «Камеронова галерея», названная так в честь ее архитектора - шотландца Чарльза Камерона.

Камеронова галерея jimmyweee (CC BY 2.0) jimmyweee (CC BY 2.0)

4. В Царском селе есть еще один дворец и парк

Гравюра «Садовый фасад Александровского дворца в Царском Селе», 1840-е Иоганн Якоб Мейер Иоганн Якоб Мейер

Однако Царское Село не ограничивается Екатерининским дворцом и парком. По приказу все той же Екатерины II в 1790-х годах другой итальянец - Джакомо Кваренги - построил Александровский дворец в стиле классицизм. Он предназначался для любимого внука Екатерины, будущего императора Александра I.

Александровский дворец Legion Media Legion Media

Вокруг дворца раскидывается одноименный парк - почти на 190 гектар, который примыкает к Екатерининскому парку, образуя огромную зеленую зону.

5. В Царскосельском лицее учился А.С.Пушкин

Флигель, в котором располагался Царскосельский Лицей Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Во флигеле Екатерининского дворца в 1811 году был открыт Императорский Царскосельский лицей. Одно из самых престижных учебных заведений в стране просуществовало недолго - лишь до 1843, после чего переехало в Петербург и было переименовано в Александровский лицей. Среди выпускников школы - несколько десятков блестящих государственных деятелей, дипломатов и военных.

Илья Репин. Пушкин на лицейском экзамене, 1911 Всероссийский музей А. С. Пушкина Всероссийский музей А. С. Пушкина

Более всего из выпускников знаменит поэт Александр Пушкин, который в своих стихах воспел Лицей. Сейчас во флигеле находится музей, где воссозданы комнаты воспитанников и классы.

6. Сюда была проведена первая в России железная дорога

Царскосельская железная дорога Карл Беггров Карл Беггров

В 1837 году открылась первая в России железнодорожная ветка, которая соединяла Санкт-Петербург и Царское Село. Первыми пассажирами поезда стал лично император Николай I и его почетные гости. На паровозной тяге состав преодолел расстояние из Петербурга до загородной резиденции за 35 минут. Дорога была общественного пользования, могли ездить все желающие - правда, поначалу паровозы чередовались с конной тягой. В следующем году дорогу продлили до города Павловск и в общей сложности она составила 27 км.

7. Царское Село стало постоянной резиденцией Николая II

Великие княжны Ольга, Татьяна и Мария в Собственном садике Екатерининского парка, 1900-е Государственный музей-заповедник «Царское Село»

Для большинства правителей Царское Село было лишь летней резиденцией, а жили они в основном в Зимнем дворце. Но последний русский император Николай II, просто обожавший Царское Село, в 1905 году переехал с семьей в Александровский дворец, сделав это своей основной резиденцией. Это было связано с первой русской революцией 1905 года, кроме того, царь хотел спокойствия для своей жены, императрицы Александры, которая была крайне непопулярна в петербургском обществе.

Николай II в ссылке в Царском Селе Архивное фото Архивное фото

Во время первой мировой войны в Екатерининском дворце оборудовали военный госпиталь - где императрица и ее дочери работали сестрами милосердия. После отречения от престола с февраля до июня 1917 года Николай содержался под арестом в Царском селе, после чего был с семьей отправлен в ссылку в Тобольск и позже в Екатеринбург, где и был трагически убит.

8. Сильно пострадал во время Второй мировой войны

Екатерининский дворец, разрушенный фашистами Иван Шагин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Во время второй мировой войны в Царском Селе стояли немецкие войска, блокировавшие Ленинград. Царские резиденции были сильно разрушены, в залах дворцов располагался военный штаб. А прямо перед Александровским дворцом было организовано кладбище для убитых немцев.

Немецкое кладбище перед Александровским дворцом Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Часть коллекции и бесценных интерьеров сильно пострадали от обстрелов или были разграблены. Безвозвратно утеряны были многие парковые скульптуры, а деревья и другие растения сожжены или просто утрачены.

Главная лестница Александровского дворца Архивное фото; Edgar El (CC BY 3.0) Архивное фото; Edgar El (CC BY 3.0)

В советское время началась масштабная реставрация царских интерьеров. БОльшая часть работ завершена, но в некоторых залах Александровского дворца до сих пор идет кропотливая реставрация.

Смотри фото разрушенного дворца до и после реставрации тут.

9. Главное сокровище - Янтарная комната - бесследно утрачена

Янтарная комната - до войны и в 1980-е Андрей Зеест; Николай Науменков/ТАСС Андрей Зеест; Николай Науменков/ТАСС

Одна из самых загадочных историй Царского Села - это знаменитая комната Екатерининского дворца, полностью инкрустированная янтарем. Отступающие немцы полностью сняли янтарь со стен и вывезли в Германию - и она была бесследно утеряна.

Янтарная комната после реставрации Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

В 2000 году исследователи нашли лишь малый фрагмент - и его торжественно передали России. Сейчас комнату уже полностью восстановили по довоенным фото, но исследователи не теряют надежды найти пропажу.

10. Город вокруг дворца в советское время назвали в честь Пушкина

Ворота Царского Села Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Царским Селом назывался не только дворцово-парковый ансамбль, но и прилегающий город, который возник из прилегающих поселений. В 1808 году Александр I велел построить вокруг усадьбы город по регулярному плану. Благодаря пребыванию в Царском Селе императорской четы, город пользовался всеми благами, включая железную дорогу. При Николае II Царское Село было оборудована водопроводом, канализацией и электрифицировано.

После установления власти большевиков, царские дворцы и территории парков были национализированы. В Царском Селе был организован музей-заповедник. В 1937 году СССР очень обширно отмечало 100-летнюю годовщину гибели Александра Пушкина, и в честь памяти обучения поэта в местном лицее город переименовали в Пушкин.

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