Откуда взялся русский язык

Самый дальний предок русского языка - это праиндоевропейский, предшественник всех языков большой индоевропейской семьи (романских, германских, славянских, балтийских, кельтских, индоиранских, греческого, албанского и армянского и др.). На праиндоевропейском говорили многочисленные племена и народности доисторической Евразии, начиная с энеолита и раннего бронзового века до I тысячелетия до н.э. С тех древних времен, русский, как и многие другие языки этой семьи, унаследовал флективный строй (словоизменение с помощью окончаний), многие грамматические категории (падежи, рода, числа у имён; лицо, число, время, залог и наклонение у глаголов), порядок слов во фразах и предложениях, а также древнейший пласт лексики. Ведь даже не нужно быть лингвистом, чтобы увидеть очевидную схожесть, к примеру, этих русских и английских слов: мать (mat’ - mother), брат (brat - brother), сын (syn - son), дочь (doch - daughter), молоко (moloko - milk), день (d’en’- day), ночь (noch - night), солнце (solnce - sun), борода (boroda - beard), соль (sol’ - salt), яблоко (yabloko- apple), волк (volk-wolf), вода (voda- water), снег (sn’eg - snow), новый (novyi -new), холодный (holodnyi - cold). Праиндоевропейский не имел письменности. Ученые активно занимаются реконструкцией этого языка с XIX века и достигли определенных успехов. Как приблизительно звучал праиндоевропейский, можно узнать из блокбастера Р. Скотта "Прометей" (2012), когда андроид Дэвид общается на этом языке c одним из гигантов-создателей:

Язык, на котором говорили все славяне

Конечно, не нужно думать, что праиндоевропейский был целостным и единым, наоборот, он представлял собой конгломерат диалектов, активно эволюционирующих на протяжении нескольких тысячелетий. В какой-то момент диалект-предок всех славянских языков праславянский был особенно близок с прагерманским и прабалтским диалектами (поэтому особенно близок славянским языкам нынешний литовский язык), а потом уже обособился и от них. Говорили на праславянском языке славянские племена и народы на всей обширной территории своего расселения в первом тысячелетии до н.э. вплоть до раннего средневековья (XVII-VIII вв), причем до XII в. славянские языки были очень близки между собой и взаимопонятны.

Из праславянской эпохи русский язык унаследовал, например, глагольный вид (характерную для всех славянских языков категорию), а также тысячи общеславянских слов и корней, которые и сегодня звучат очень похоже во всех славянских языках: поле (pol’e), село (s’elo), небо (n’ebo), свет (sv’et), звезда (zv’ezda), конец (kon’ec), голова (golova), рука (ruka), пёс (p’os), конь (kon’), дерево (d’er’evo), пчела (pchela), медведь (m’edv’ed’), рыба (ryba), стоять (stoyat’), говорить (govorit’), белый (belyi), тёплый (t’oplyi) и мн. др. Письменности на праславянском также не существовало. Ее реконструкцией лингвисты также занимаются с XIX века, и за это время многое удалось восстановить, причем огромную помощь в этом оказал первый письменный язык славян - старославянский (ссылка на текст про старославянский).

Можно ли представить, как звучал праславянский? Уже можно. В настоящий момент интернациональной командой под руководством хорватского продюсера Марина Цветко снимается сериал Дунай про события на Балканах в VI веке, где можно будет вдоволь насладиться этим языком, на котором говорят многие герои фильма:

Древнерусский язык – общий язык исторической Руси

Наконец, самый близкий по времени предок русского языка - это древнерусский, разговорный и светский письменный язык, общий для предков русских, украинцев и белорусов. Принято считать, что он существовал с момента формирования русской идентичности и первого русского феодального государства Рюриковичей в X веке до фактически раздела земель этого государства между Москвой, Новгородом и Литвой к концу XV века. В западнорусских землях, попавших под власть Литвы (территории нынешних Белоруссии, Украины и части РФ) «русский язык» (его название) продолжал функционировать как один из официальных языков государства до самого конца XVII века, насыщаясь польскими заимствованиями и спецификой местных диалектов. При этом между Москвой и Литвой существовали активные культурные контакты, поэтому можно сказать, что поздний древнерусский период продолжался почти до начала XVIII века и языковой реформы Петра I.

С тех пор на всей территории империи начал активно развиваться русский язык уже в его приближенном к современному виде, а на территориях современных Белоруссии и Украины в XIX веке появляются украинский и белорусский литературные языки, причем эти «нерусские» лингвонимы окончательно закрепились за упомянутыми языками лишь в XX веке.

В течение древнерусского периода существования окончательно формируется грамматическая и фонетическая системы русского языка, оформляется восточнославянский пласт лексики - слова, которые на русском, украинском и белорусском языках звучат приблизительно одинаково: дядя (d’ad’a), усы (usy), лоб (lob), сумка (sumka), белка (b’elka), коляска (kol’aska), кипятить (kip’at’it’), стучать (stuchat’) и др.

Древнерусский язык, разумеется, был уже письменным и оставил после себя тысячи памятников начиная даже самого раннего периода: грамоты, записи на полях книг, надписи, граффити, фрагменты на древнерусском в летописях и других текстах, написанных на церковнославянском (ссылка на текст про церковнославянский).

Несмотря на то, что древнерусский язык хорошо изучен, в современном искусстве он до сих пор толком не представлен. Услышать его можно, например, на канале известного российского лингвиста Микитко сына Алексеева:

В советском и российском кино в картинах на исторические темы по традиции используется современный русский язык с некоторыми древнерусскими лексическими вкраплениями, как например, в знаменитой советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию»:

Современные жители России в целом понимают, русский язык в том виде, в котором он существовал к концу XVIII века. К примеру, произведения Ивана Крылова, Николая Карамзина или Дениса Фонвизина проходят в школе уже без всяких адаптаций. Несмотря на то, что русский, конечно, сильно изменился за последние 200 с лишним лет, русские по-прежнему говорят и пишут на языке Пушкина.