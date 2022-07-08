Как славяне создали свой собственный эсперанто

В IX веке легендарные миссионеры-просветители братья Константин (Кирилл) и Мефодий и их ученики сконструировали первый общий для всех славян письменный язык – старославянский. В то время славянские языки были еще взаимопонятны (как диалекты одного языка), поэтому старославянский легко «зашел» всем славянам Моравии, Балкан и Древней Руси. Сегодня это жители России 145,5 млн, Украины 41,1 млн, Белоруссии 9,2 млн, Болгарии 7 млн, Сербии 7 млн, Черногории 630 тыс., Хорватии 4 млн, Боснии и Герцеговины 3,2 млн, Северной Македонии 2 млн, Чехии 10,7 млн, Словакии 5,5 млн. Из всех славянских стран старославянский не получил распространения в Польше 38 млн и Словении 2 млн, где в раннем средневековье роль письменного языка выполняла латынь (всего насчитывается около 300 млн славян). В XI-XVI вв. в разных славянских языках произошли кардинальные структурные изменения, сформировались оригинальные языковые черты и вокабуляр. С тех пор жители разных частей славянского мира перестали понимать друг друга.

Как хорватский католический священник пытался объединить славян

Юрай Крижанич. Общественное достояние Общественное достояние

Худо-бедно вплоть до XVIII-XIX вв. роль общего языка для славян часто выполнял наследник старославянского – церковнославянский язык. Однако его ограниченный функционал и оторванность от реальной жизни осознавался учеными задолго до XIX в. Первую попытку выхода за рамки церковнославянского и создания общеславянского языка в Новое время предпринял хорватский миссионер, гуманитарий широкого профиля и вообще почти ренессансная личность Юрай (Юрий) Крижанич.

Будучи подданным империи Габсбургов, католическим священником и богословом, он в 1659 г. прибыл в Москву служить русскому царю Алексею Михайловичу. Однако его идеи о необходимости унии православной и католической церквей ради единения всех славян при царском дворе восприняли без энтузиазма. Спустя пару лет креативный хорват был сослан от греха подальше в тогдашнюю столицу Сибири Тобольск (при этом ему было назначено весьма сносное по тем временам денежное обеспечение в 90 рублей в год, которого вполне хватило, чтобы в последующие 16 лет Крижанич активно занимался писательством). От идеи объединения всех славян он логично перешел к мысли о необходимости создания на базе русского языка (его он считал самым древним, чистым и развитым среди славянских) современного общеславянского. В 1665 году он создает труд «Граматично исказанје о руском језику», где под «русским языком» как раз подразумевается отнюдь не тогдашний русский, но как раз проектируемый общеславянский.

«Граматично исказанје о руском језику». Общественное достояние Общественное достояние

На этом же «русском» языке Крижанич пишет в 1660-х гг. трактат «Политика». Больше 60% его вокабуляра составили тщательно отобранные общеславянские слова, 10% русские и церковнославянские, 9% взяты из диалекта родного для автора языка, 2,5% из польского языка, остальные слова – из прочих славянских языков.

Эксперимент Крижанича был с научной точки зрения весьма удачен. Его работу часто называют первым исследованием по сравнительной грамматике языков (и не только славянских!) в Европе, а некоторые из его предложений (отказ от Ъ после согласных в конце слов, и реформа названий букв «а»-«бэ»-«вэ» вместо «азъ»-«буки»-«веди») вообще опередили свое время лет на 250. Более того, назвав свой общеславянский язык «русским», хорватский мыслитель нащупал тренд, который будет господствовать в сфере межславянской коммуникации до конца XX в...

Русский как единственная опция

Набирающая мощь Российская империя (а после окончательного раздела Речи Посполитой и единственное славянское государство в мире) несколько столетий до начала XX в. была безальтернативным политическим и культурным ориентиром для большей части славянской интеллигенции, которая на тот момент проживала на территории Австрийской империи Габсбургов и Османской империи. Идеи Крижанича невольно нашли логичное продолжение в философии панславизма – объединении всех славян в единое государство под властью российского монарха.

Матия Маяр. Общественное достояние Общественное достояние

Панславистская идеология исходила из того, что в будущем все славяне должны «вернуться» к общему понятному всем славянам языку. Кто-то из энтузиастов предлагал свои проекты общеславянского, из которых можно отметить словака Яна Геркеля с его «Universalis Lingua Slavica» (1826) или «Узајемни Правопис Славјански» (1865) словенца Матии Маяра. Однако влияние русской культуры и языка на славянских гуманитариев той эпохи было столь велико, что в основном они были всецело поглощены адаптацией современной им русской культуры у себя на родине на родном языке. Большинство из них в той или иной степени знали русский, и в бурной деятельности по созданию отдельного панславянского языка в реальности не было особой необходимости.

После 1917 г. русский язык ненадолго отступил со своих доминирующих в славянском мире позиций, чтобы после 1945 г. вернуться вновь в качестве де факто главного языка всего социалистического лагеря. После Второй мировой войны и до конца 1980-х все славянские народы строили социализм под чутким руководством Москвы. После коллапса СССР Россия потеряла привлекательность для других славянских народов и престиж русского языка в регионе резко упал. Таким образом, на рубеже тысячелетий снова всплыла проблема общего языка для всех славян.

Проекты XXI века: без панславизма

Несмотря на то, что в начале нынешнего века большинство бывших стран соцлагеря начали активную интеграцию с Западной Европой, потребность в общем языке не пропала, а даже выросла. Совместный бизнес, доступный туризм и бесконечное общение в интернете подтолкнули жителей разных стран Восточной и Центральной Европы к более интенсивным контактам. Английский выучить смогли не все, да и разумная идея, что славянам между собой все же проще и естественнее общаться на каком-то родственном языке, витала в воздухе. Проекты общеславянского языка XXI в. принципиально отличаются от предшественников именно тем, что напрочь лишены какой-либо панславистской идеологии и декларируют сугубо практические цели.

Марк Гучко. Личный архив Личный архив

Первым из них появился «словио», который с 1999 г. разрабатывал словацкий лингивист Марк Гучко на славянском лексическом материале и принципах, схожих с эсперанто: 1) упрощенная логичная грамматика без исключений, без категории рода, практически без склонения, но с большим количеством глагольных форм; 2) упрощенная орфография: используются только доступные для того времени английская или русская (для менее популярной кириллической версии) клавиатура, причем специфические славянские фонемы передаются диграфами cx/sx/zx/gx/wx для обозначения звуков ч/ш/ж/дж/щ; 3) Для образования форм множественного числа используется характерное для западноевропейских языков и эсперанто окончание -s. Словио, однако, так и не приобрел популярность. Многих пользователей отторгала его искусственность и схожесть с эсперанто, раздражало чуждое окончание -s, а также графическая «уродливость». Выпустив в свет несколько версий словио, Марк Гучко и сам, кажется, разочаровался в своем детище, перестав с 2010 г. отвечать на письма и обновлять сайт проекта.

В 2006 г. у словио появился конкурент – словянский язык, созданный чехами Ондреем Речником, Габриэлем Свободой и голландцем Яном ван Стенбергеном. Разработчики поставили целью создать общий для всех славян язык, используя вокабуляр и имитируя грамматику современных славянских языков.

В 2009 году американец Стивен Радзиховский, поляк Анджей Морачевский и чех Михал Боровичка предложили проект словиоски - по сути гибрид словио и словянского.

В. Мерунка и Я. ван Стенберген во время второй конференции по междуславянскому языку в 2018 году. IJzeren Jan (CC BY-SA 4.0) IJzeren Jan (CC BY-SA 4.0)

В 2011 г. проектные группы словянского, словиоски и новославянского языка объявили о необходимости объединения усилий, а в 2017 г. окончательно интегрировали все свои начинания в новый проект межславянский язык. Дальнейшая работа над ним была поручена специальной комиссии, в состав которого вошли уже известные нам Мерунка, ван Стенберген, а также поляк Михал Сват, чех Роберто Ломбино и россиянин Павел Скрылёв.

Сегодняшний межславянский существует на двух альтернативных алфавитах: латинице смешанного чешско-хорватского типа и кириллице, которая сочетает русские буквы с сербскими и украинскими. Он максимально приближен в грамматическом плане к естественным славянским языкам, хотя синтаксис выровнен, а морфология в должной мере очищена от исключений и неправильностей. У межславянского довольно большой, тщательно выверенный вокабуляр в более чем 17 тыс. слов, который регулярно пополняется таким образом, чтобы язык в письменной и устной форме был в целом понятен любому относительно образованному носителю одного из славянских языков. Любое слово включается в словарь, если оно набирает 3 балла распространенности в славянском мире (русский и польский дают по 1 баллу, остальные языки по 0,5 баллов). «Интерслависты» ведут межславянский словарь (на данный момент там более 17500 слов), есть свои сайты – презентационный, новостной, есть свой канал на You Tube (почти 10 тыс. подписчиков), группы в соцсетях(17 тыс. подписчиков) и другие аккаунты. Несмотря на то, что межславянский получился куда более естественным и жизнеспособным, чем тот же словио, проект по большому счету пока не вышел за рамки кружка энтузиастов и несколько тысяч их единомышленников и фанатов.

Почему так? Любому искусственному языку крайне тяжело конкурировать с языками естественными, на которых люди с рождения разговаривают, учат в школах, получают информацию в СМИ, на каждом из которых создан богатый корпус текстов всевозможных форматов и, что особенно важно, художественная литература. Любопытно, что среди десятков восторженных комментариев под роликами активистов - «интерславистов» рефреном проходит мысль: «Как жаль, что мы, славяне, не учим этот чудесный язык в школе!» Что ж, если бы это было так, межславянский, конечно, облегчил бы коммуникацию между родственными народами и, несомненно, подстегнул бы интерес к изучению родных языков друг друга. Чисто технически межславянский, если продолжать его совершенствовать, вполне способен взять на себя роль такого языка-посредника. Но пока такая идея выглядит милой мечтой, для реализации которой в современном мире многое должно было бы измениться.