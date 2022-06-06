Как Сталин помешал перевести русский язык на латиницу

За свою историю русский язык пережил две самые масштабные реформы. Первая была проведена Петром I в XVIII веке (церковнославянский алфавит был заменен на новый светский), вторая – большевиками в 1917 году. Оба раза реформаторы задумывались о переходе на латиницу. Но этого все-таки не произошло.

Реформа русского языка после победы большевиков

Выставка произведений печати за 1910 год в Соляном городке. Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга/russiainphoto.ru

Проект латинизации русского языка оказался востребован после Октябрьской революции 1917 года, так как прекрасно отвечал концепции В. Ленина и Л. Троцкого о создании и импорте универсальной пролетарской культуры в рамках грядущей мировой революции. По мысли наркома просвещения СССР Анатолия Луначарского, латинский алфавит значительно облегчил бы изучение русского языка «пролетариями всех стран»: «Потребность или сознание необходимости облегчить нелепый, отягченный всякими историческими пережитками, дореволюционный алфавит возникала у всех мало-мальски культурных людей».

Ленин даже был согласен с Луначарским, но вводить латинский алфавит не спешил. «Если мы наспех начнем осуществлять новый алфавит или наспех введем латинский, который ведь непременно нужно будет приспособить к нашему, то мы можем наделать ошибок и создать лишнее место, на которое будет устремляться критика, говоря о нашем варварстве и т. д. Я не сомневаюсь, что придет время для латинизации русского шрифта, но сейчас наспех действовать будет неосмотрительно», - отвечал он в личной переписке Луначарскому.

В.И.Ленин (1970-1924 гг.) в своем рабочем кабинете в Кремле. Москва, 1918 г. Петр Оцуп/Sputnik Петр Оцуп/Sputnik

Тем не менее крупную реформу русского языка наркомат просвещения во главе с Луначарским все же провел. Дореволюционный русский алфавит был очищен от ряда «лишних» букв (так, к примеру убрали букву i, дублирующую букву и, букву ѣ дублирующую букву е, букву Ѳ дублирующую ф), сокращено употребление буквы ъ, которая до революции обязательно писалась на конце слов, заканчивающихся на согласный. Нужно отметить, что для своей реформы большевики использовали проекты, разработанные еще при Николае II в Императорской академии наук в 1904, 1912, 1917 гг.

Но от самой идеи латинизации коммунистическое руководство и лояльные ему лингвисты не спешили отказываться.

Языковое строительство в раннем СССР

Спасская башня Кремля. Казань. Frank Whitson Fetter Frank Whitson Fetter

Советская власть стремилась привлечь как можно больше сторонников в центре и на местах и потому всеми способами пыталась показать народам России, что готова им дать максимальную свободу вплоть до выбора, какими буквами писать на их родном языке. Русский алфавит, плохо приспособленный «к движениям глаза и руки современного человека», был объявлен «пережитком классовой графики XVIII-XIX вв. русских феодалов-помещиков и буржуазии» и «графикой самодержавного гнета, миссионерской пропаганды, великорусского национал-шовинизма». От русского алфавита, «проводника русификации и национального гнета» со стороны «царизма» и православия предполагалось избавить сначала православные неславянские народы бывшей империи, уже имевшие письменную традицию на кириллице (напр. коми, карелы и т.д.): «Переход на латинский алфавит окончательно освободит трудящиеся массы населения от всякого влияния буржуазно-национальной и религиозной по содержанию дореволюционной печатной продукции», говорилось в протоколе заседания одной из комиссий по латинизации. Одновременно предполагалось перевести на латиницу и языки всех мусульманских народов СССР, использовавшие арабское письмо (в целях ликвидации «коранической грамотности» и «последствий религиозного исламского образования»), а также языки, имевшие свои аутентичные системы письма: грузинский, армянский, калмыцкий, бурятский и др.

После окончания гражданской войны в 1922 г. в СССР развернулось уникальное по масштабам языковое строительство («коренизация»), провозгласившее право каждого, даже самого малого народа на использование своего родного языка во всех сферах новой социалистической жизни. Новая власть выделяла огромные средства на создание алфавитов, словарей, учебников и подготовку учителей: ведь полную языковую автономию получали даже самые мелкие территориальные единицы - «сельсоветы» (минимум 500 человек населения!), что привело к появлению на карте СССР множества причудливых национально-языковых образований. (Так, к примеру, в 1931 г. на территории Украинской ССР наряду с украинскими, русскими, еврейскими и другими национальными сельсоветами существовало более 100 немецких, 13 чешских и 1 шведский (!) сельсовет.) В результате, в самые сжатые сроки были созданы унифицированные латиничные алфавиты для десятков бесписьменных или малописьменных народов СССР, которые быстро и безапелляционно внедрялись на местах, на новые алфавиты переводился документооборот, периодика и книгопечатание. К началу 30-х годов латиница полностью вытеснила арабицу у всех мусульманских народов СССР, многие кириллические алфавиты неславянских народов и традиционные формы письма у монгольских народов (калмыков и бурят). Позитивным итогом предпринятых усилий можно считать ликвидацию неграмотности и распространение начального образования среди всех народов СССР в самые сжатые сроки.

Почему провалился перевод русского на латиницу

Ремесленники училища связистов читают книгу Сталина. Яков Халип/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Однако вскоре ситуация начала меняться стремительно и кардинально. Набиравший силу в партийных кругах и постепенно концентрировавший в своих руках всю полноту власти И. Сталин имел свое видение развития Советского государства, отличное как от взглядов самого вождя революции Ленина, так и от взглядов последующих «левых» оппонентов Сталина Льва Троцкого, Льва Каменева, Григория Зиновьева. Сталин куда с меньшим воодушевлением относился к идее импорта революции, считая более реальным создание мощного социалистического государства на территории, максимально приближенной к границам бывшей империи. Логично, что постепенно с начала 1930-х гг в СССР начинается частичная реставрация многих явлений, норм и общественных отношений, принятых в дореволюционной России, а в свою очередь многие новшества, принесенные революцией, объявлялись «левацкими перегибами» и «троцкистким уклоном». Кроме того, мировой кризис диктовал свои условия: колоссальные затраты на переиздание на новых алфавитах старого культурного наследия и расходы на постоянно идущие реформы нужно было урезать.

Николай Феофанович Яковлев (1892-1974) — российский лингвист. Архивное фото Архивное фото

В январе 1930 г. комиссия по латинизации под руководством профессора Николая Яковлева подготовила три финальных проекта латинизации русского языка, которая считалась во времена наркома просвещения Луначарского (1917-1929) «неизбежной». Однако Политбюро во главе со Сталиным для многих весьма неожиданно категорически отвергло эти проекты и запретило в дальнейшем тратить на эти затеи силы и средства. В нескольких публичных выступлениях в последующие годы Сталин подчеркивает важность изучения русского языка для дальнейшего строительства социализма в СССР. А с 1936 г. латинизированные языки СССР начали массово переводить на кириллицу в целях приближения языков народов СССР русскому языку, а латиничные алфавиты были в свою очередь объявлены «не соответствующими духу времени» или даже «вредительскими». Многоуровневая языковая автономия, расцветшая буйным цветом в раннем СССР, быстро и повсеместно упразднялась, уступая место «восстановленному в правах» русскому языку. 13 марта 1938 г. выходит постановление ЦК ВКП(б) «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей», согласно которому за русским языком закреплялось доминирующее положение в РСФСР и государственный статус в союзных республиках СССР. Сопротивлявшиеся кириллизации и усилению роли русского языка представители интеллигенции народов СССР подвергались репрессиям.

Русский язык в мировых лидерах

Сталин. Sputnik Sputnik

Процесс возвеличивания русского языка и народа при Сталине в 1930-е годы только набирал силу. В годы Великой Отечественной войны важность владения русским языком всеми гражданами СССР без исключения стала непреложной истиной.

Выдающийся советский языковед, академик Виктор Владимирович Виноградов. Олег Макаров/Sputnik Олег Макаров/Sputnik

По окончании войны в 1945 г. вышла знаменитая книга академика В.В. Виноградова «Великий русский язык», где автор совершенно в духе дореволюционных имперских публицистов отмечает, что «величие и мощь русского языка общепризнанны. Это признание глубоко вошло в сознание всех народов, всего человечества». В конце 1940-х годов русский язык выходит на принципиально новое место в мире, беспрецедентное в своей истории: становится одним из рабочих языков ООН, а затем рабочим языком СЭВ и обязательным языком изучения в школах и вузах всех социалистических стран.