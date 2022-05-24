Почему мы до сих пор говорим по-церковнославянски?

Думаете, что это давно мертвый книжный язык? Ан, нет! Весь современный русский буквально пронизан церковнославянизмами.

Новички, приходящие в православные храмы бывают поражены тем, что плохо понимают язык, на котором идет служба. Некоторые верующие даже выступают за то, чтобы, как католики (они в XX отказались от богослужений на латыни в пользу национальных языков) перейти на современный русский язык. Другие, наоборот, находят особый смысл и прелесть в звучании и смысловых оттенках церковнославянского. Что же это за язык и как он оказался важным элементом русского православия?

Церковнославянский и его версии

Михаил Терещенко/TASS Михаил Терещенко/TASS

Церковнославянский - прямой «наследник» старославянского, первого письменного славянского языка, который был создан на глаголице и кириллице в IX в. братьями Константином (Кириллом) и Мефодием с их учениками на основе древнеболгарского диалекта. Несмотря на свою южнославянскую природу, тогда этот язык был также понятен западным и восточным славянам, и нам нем до нас дошел целый ряд памятников письменности IX -X вв.. Однако единая старославянская традиция написания богослужебных текстов постепенно размывалась, насыщаясь элементами славянских диалектов, родных для переписчиков книг. В результате c начала XI в. начали формироваться локальные версии (изводы) церковнославянского.

В истории этого языка слависты выделяют моравско-чешский извод церковнославянского языка (существовал до запрета католической церковью в 1097 г), хорватский извод (использовался хорватскими католиками глаголического обряда до начала XX века), сербский и болгарский изводы (традиция была утеряна из-за османского нашествия в XIV-XV вв), киевский (доминировал на юго-западных территориях Великого княжества Литовского в XIV-XVII вв) и белорусский (западнорусские земли Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, XIV-XVIII вв), а кроме того, свой извод существовал в Молдавии и Валахии с XIII по XIX в.

Успенский собор Троице-Сергиевой лавры. Праздничное богослужение в честь 90-летия патриарха Московского и Всея Руси Алексия. 1967 Иван Денисенко/Sputnik Иван Денисенко/Sputnik

Русская православная церковь в средние века использовала древнерусский (бытовавший на всех землях Древней Руси с XI по XIV вв) и старомосковский (XIV-XVII вв на территории Северо-Западной Руси, Московского княжества и Российского царства) изводы. После присоединения Левобережной Украины к России в 1654 г. киевская и московская церковнославянские традиции начинают сближаться вплоть до того, что в России начинается правка церковных книг по киевским и львовским образцам. Это даже было одним из факторов, приведших к церковному расколу. Часть духовенства и прихожан не приняли реформы и остались верны старомосковскому изводу (до сих пор используется среди русских старообрядцев). Каноническая РПЦ перешла на новый синодальный или новоцерковнославянский извод, который сложился путем синтеза киевского и старомосковского изводов.

Тысячелетие славянских апостолов. Литография тип.Пашкова, Москва, 1885 Общественное достояние Общественное достояние

В XVIII веке в Российской империи синодальный извод вытеснил с вновь присоединенных территорий нынешней Белоруссии и Украины местные изводы, а также стал языком сербской и болгарской православных церквей в Османской империи и остается им до сих пор.

Как понимать церковнославянский текст?

Пасхальное богослужение Табылды Кадырбеков/Sputnik Табылды Кадырбеков/Sputnik

Церковнославянский язык ближе русскому, чем его предтеча старославянский, однако это все равно другой, южнославянский по происхождению язык, при этом исключительно книжный и сильно связанный с религиозной сферой. Без специальной подготовки (чтения богослужебной литературы с русским переводом или специального курса его изучения) ориентироваться в церковнославянских текстах вы вряд ли сможете.

Тверская область. Хор во время всенощного бдения в Богоявленском соборе на территории Нило-Столобенской пустыни, Тверская область Сергей Бобылев/TASS Сергей Бобылев/TASS

В этом языке 40 кириллических букв, причем буквами обозначаются и цифры, обилие надстрочных знаков (различные ударения, титла, придыхания и т.д.) и грамматика значительно сложнее русской (4 типа именного склонения и двойственное число, четыре прошедших времени). Кроме того, у церковнославянского тяжелый синтаксис, характерный для большинства древних книжных языков.

Как русский язык освобождался от церковнославянского

На протяжении тысячелетнего присутствия на территории России церковнославянский язык по принципу сообщающихся сосудов сосуществовал с русским (в средние века древнерусским) языком, на котором наши предки не только говорили, но и писали тексты светского характера церковнославянской кириллицей.

Верующие во время пасхальной службы в храме Трёх Святителей в Симферополе Константин Михальчевский/Sputnik Константин Михальчевский/Sputnik

Будучи престижным языком церкви, занимавшей в жизни средневекового человека центральное место, церковнославянский имел широкий функционал книжного языка и не мог не оказывать огромного влияния на письменный русский. Это причудливое литературное двуязычие сохранялось фактически до XVIII века. Важным моментом стала реформа русского языка, проведенная Петром I в 1710 году, когда для русского языка вместо церковнославянского алфавита была введена специальная гражданская графика - кириллический шрифт с дизайном букв на западный манер, похожим уже на современный русский язык, который позволил модернизировать русское книгопечатание и активно использовать иностранные типографские станки.

В 1758 г. знаменитый русский ученый М.В. Ломоносов в своем сочинении «О пользе книг церковных в российском языке» создает «теорию трех штилей». Он предлагает разграничивать «российскую» и «славянскую» лексику и закрепить последнюю за высоким «штилем», чтобы писать на ней только героические поэмы, оды и «прозаичные речи о важных материях». Более же «низкие» жанры должны были быть очищены от использования лексических и грамматических «славянизмов».

Литургия в праздник Казанской иконы Божией Матери в Казанском соборе на Красной площади Игорь Палкин/Sputnik Игорь Палкин/Sputnik

После стилистической реформы Ломоносова становление современного русского литературного языка пошло ускоренными темпами, чему способствовало творчество А.Н. Радищева, Г.Р. Державина, Н.М. Карамзина, Д.И. Фонвизина во второй половине XVIII века. Настоящий прорыв в этом процессе произошел уже в первой трети XIX в. и связан с произведениями А.С. Пушкина и А.С. Грибоедова, где русский язык, очищенный от неконтролируемых заимствований из церковнославянского, стал тем языком, на котором и была создана классическая русская литература XIX-XX вв. При этом сам церковнославянский, хоть и потерял часть своих функций одного из двух письменных языков России, преподавался в гимназиях и школах империи до 1917 года.

И все-таки мы часто «говорим» по-церковнославянски…

Литургия в Храме-на-Крови в Екатеринбурге Павел Лисицын/Sputnik Павел Лисицын/Sputnik

Несмотря на вроде бы свершившийся в XVIII в. окончательный «развод» двух языков, современный русский буквально пронизан церковнославянизмами. У некоторых россиян, которые хорошо учились в школе, понятие церковнославянизм ассоциируется с тяжелым слогом поэтов XVIII в. или пушкинским Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей…, т.е. с высокопарными устаревшими словами.

Однако церковнославянскими по происхождению являются и многие широко употребительные слова современного языка: праздник, среда, сладкий, прибрежный, здравоохранение, одежда, надежда, страна, помощь, равный, единый, разумный, прекрасный, восстание, жизнь, гражданство, власть, вред, пещера, изделие, вратарь, град, хранить / охрана, даже некоторые грубые слова, такие как популярное нынче мразь и многие др.

Церковнославянскими могут быть даже морфемы: все слова с приставками из-, воз-, низ-, во-, со-, пре-, пред-, чрез-, или слова, которые заканчиваются на -ствие, -ие, -ыня, а также суффиксы причастий -ащ (-ящ), -ущ (-ющ).

Студенты Санкт-Петербургской духовной академии во время лекции Михаил Терещенко/TASS Михаил Терещенко/TASS

Благодаря многовековому церковнославянско-русскому двуязычию эти южнославянские заимствования полностью адаптировались в русском языке и являются неотъемлемой и органичной его частью.

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